Капуста вкуснее мяса. Беру с собой на работу на завтрак или ужин: вся бригада просила рецепт

Капустные лепешки стали новым трендом для людей, которые хотят похудеть. Дело в том, что капустные лепешки содержат мало калорий и весьма вкусные. Многим не приходится сидеть на изнурительных диетах, чтобы быть стройными. Но, в чем заключается чудесное воздействие капустных лепешек?
Эти лепешки не содержат углеводных ингредиентов. Капуста имеет в составе много клетчатки, которая способствует избавлению от жира. При этом капустные лепешки сочетаются с другими продуктами, будь то рыба или иные овощи.
Расскажем, как можно приготовить вкусно диетические капустные лепешки.
Ингредиенты для капустных лепешек:
- лук — шт.;
- морковь — шт.;
- капуста — 500 г;
- соль — 1,5 ч.л.;
- кефир — 400 мл;
- яйцо — шт.;
- сода — ч.л.;
- мука — 300 г.
Приготовление капустных лепешек:
Нарезаем мелко лук, натираем на крупной терке морковь, шинкуем капусту. В сковороде обжариваем лук, добавляем морковь и доводим до мягкости.
К овощам выкладываем капусту и тушим на среднем огне под крышкой до мягкости капусты. Солим ½ чайной ложки капусту, перемешиваем.
В кефир разбиваем яйцо, высыпаем соль и соду, смешиваем. Высыпаем в кефир муку и замешиваем густое тесто. В тесто выкладываем капусту, перемешиваем.
В сковороде на капле растительного масла обжариваем небольшую лепешку из теста с обеих сторон до румяной корочки под крышкой.
Таким образом получаются капустные лепешки.
Это сытное блюдо, которое будет актуально и на завтрак, и на перекус.