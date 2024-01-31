Капуста вкуснее мяса. Беру с собой на работу на завтрак или ужин: вся бригада просила рецепт

Капустные лепешки стали новым трендом для людей, которые хотят похудеть. Дело в том, что капустные лепешки содержат мало калорий и весьма вкусные. Многим не приходится сидеть на изнурительных диетах, чтобы быть стройными. Но, в чем заключается чудесное воздействие капустных лепешек?

Эти лепешки не содержат углеводных ингредиентов. Капуста имеет в составе много клетчатки, которая способствует избавлению от жира. При этом капустные лепешки сочетаются с другими продуктами, будь то рыба или иные овощи.

Расскажем, как можно приготовить вкусно диетические капустные лепешки.

Ингредиенты для капустных лепешек:

лук — шт.;

морковь — шт.;

капуста — 500 г;

соль — 1,5 ч.л.;

кефир — 400 мл;

яйцо — шт.;

сода — ч.л.;

мука — 300 г.

Приготовление капустных лепешек:

Нарезаем мелко лук, натираем на крупной терке морковь, шинкуем капусту. В сковороде обжариваем лук, добавляем морковь и доводим до мягкости.

К овощам выкладываем капусту и тушим на среднем огне под крышкой до мягкости капусты. Солим ½ чайной ложки капусту, перемешиваем.

В кефир разбиваем яйцо, высыпаем соль и соду, смешиваем. Высыпаем в кефир муку и замешиваем густое тесто. В тесто выкладываем капусту, перемешиваем.

В сковороде на капле растительного масла обжариваем небольшую лепешку из теста с обеих сторон до румяной корочки под крышкой.

Таким образом получаются капустные лепешки.

Это сытное блюдо, которое будет актуально и на завтрак, и на перекус.