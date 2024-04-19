Картофельный салат с красным луком и петрушкой: рецепт постного блюда

Поскольку количество ингредиентов предусмотрено на большую порцию салата, то моджно уменьшить их количество, исходя из необходимого количества.

Салаты, как правило, являются очень вкусным и уместным дополнением к любой трапезе, делая меню разнообразнее. Сегодня мы ходим поделиться рецептом салата картофельный салат с красным луком и петрушкой. Как его приготовить, рассказали в блоге «Консервация и кулинария».

Картофельный салат с красным луком и петрушкой

Ингредиенты:

картофель очищенный – 1,8 кг;

яйца – 7 шт;

красный лук – 150 гр;

петрушка – 20 гр;

сметaна – 225 гр;

майонез – 1 стакан;

соль со специями – 4 ч. л;.

молотый перец с лимонной цедрой – 2 ч. л.

Способ приготовления:

Картошку сварить, остудить, очистить и мелко порезать. Яйца отварить вкрутую, остудить и тоже нарезать.

Красный лук порезать полукольцами, зелень порубить.

Все ингредиенты смешать в салатнике, добавить майонез, смешанный со сметаной, добавить специи и перемешать, после чего отправить в холодильник.

Поскольку в ингредиентах количество рецептов предназначено для большого количества салата, можно пропорционально уменьшить их.

Блюдо получается очень вкусным и ароматным.

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