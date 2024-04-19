Картофельный салат с красным луком и петрушкой: рецепт постного блюда

Поскольку количество ингредиентов предусмотрено на большую порцию салата, то моджно уменьшить их количество, исходя из необходимого количества.
Салаты, как правило, являются очень вкусным и уместным дополнением к любой трапезе, делая меню разнообразнее. Сегодня мы ходим поделиться рецептом салата картофельный салат с красным луком и петрушкой. Как его приготовить, рассказали в блоге «Консервация и кулинария».
Картофельный салат с красным луком и петрушкой
Ингредиенты:
- картофель очищенный – 1,8 кг;
- яйца – 7 шт;
- красный лук – 150 гр;
- петрушка – 20 гр;
- сметaна – 225 гр;
- майонез – 1 стакан;
- соль со специями – 4 ч. л;.
- молотый перец с лимонной цедрой – 2 ч. л.
Способ приготовления:
Картошку сварить, остудить, очистить и мелко порезать. Яйца отварить вкрутую, остудить и тоже нарезать.
Красный лук порезать полукольцами, зелень порубить.
Все ингредиенты смешать в салатнике, добавить майонез, смешанный со сметаной, добавить специи и перемешать, после чего отправить в холодильник.
Поскольку в ингредиентах количество рецептов предназначено для большого количества салата, можно пропорционально уменьшить их.
Блюдо получается очень вкусным и ароматным.
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