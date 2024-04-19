Закуска из огурцов за «3 минуты». Хрустящие огурчики с чесноком и укропом

История огурцов насчитывает несколько тысячелетий. Родиной огурцов считают Индию, где их культивировали уже более 3000 лет назад. Оттуда они попали в другие страны Азии, а затем и в Европу.

В странах восточной Европы огурцы появились примерно в IX веке и быстро завоевали популярность. Их выращивали и употребляли в пищу как в свежем, так и в солёном виде.

Огурцы богаты витаминами и минералами, что делает их ценным продуктом питания. Сегодня существует множество сортов огурцов, которые отличаются по цвету, размеру и вкусу.

Приготовим из простых огурцов полезную закуску.

Ингредиенты:

свежие огурцы — 500 г;

укроп — пучок;

чеснок — 4 зубчика;

соль — ½ ч.л.;

сахар — 1 ч.л.;

уксус 9 % — 1 ст.л.;

растительное масло — 4 ст.л.;

чёрный молотый перец — щепотка;

аджика — щепотка.

Приготовление огуречной закуски:

Нарезаем огурцы на небольшие дольки, кладем в глубокую тару. Шинкуем туда же укроп, пропускаем через пресс зубчики чеснока, солим и посыпаем сахаром.

Заливаем смесь уксусом и растительным маслом, добавляем черный перец и аджику, перемешиваем. Оставляем огурцы мариноваться на 30 минут или час.

Отличная закуска для загородных поездок. Огуречная закуска подходит для любого вида шашлыка.