Закуска из огурцов за «3 минуты». Хрустящие огурчики с чесноком и укропом

История огурцов насчитывает несколько тысячелетий. Родиной огурцов считают Индию, где их культивировали уже более 3000 лет назад. Оттуда они попали в другие страны Азии, а затем и в Европу.
В странах восточной Европы огурцы появились примерно в IX веке и быстро завоевали популярность. Их выращивали и употребляли в пищу как в свежем, так и в солёном виде.
Огурцы богаты витаминами и минералами, что делает их ценным продуктом питания. Сегодня существует множество сортов огурцов, которые отличаются по цвету, размеру и вкусу.
Приготовим из простых огурцов полезную закуску.
Ингредиенты:
- свежие огурцы — 500 г;
- укроп — пучок;
- чеснок — 4 зубчика;
- соль — ½ ч.л.;
- сахар — 1 ч.л.;
- уксус 9 % — 1 ст.л.;
- растительное масло — 4 ст.л.;
- чёрный молотый перец — щепотка;
- аджика — щепотка.
Приготовление огуречной закуски:
Нарезаем огурцы на небольшие дольки, кладем в глубокую тару. Шинкуем туда же укроп, пропускаем через пресс зубчики чеснока, солим и посыпаем сахаром.
Заливаем смесь уксусом и растительным маслом, добавляем черный перец и аджику, перемешиваем. Оставляем огурцы мариноваться на 30 минут или час.
Отличная закуска для загородных поездок. Огуречная закуска подходит для любого вида шашлыка.