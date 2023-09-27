Самый вкусный витаминный салат из капусты: как приготовить

Этот салат готовят с запасом, ведь он прекрасно хранится в холодильнике и становится только вкуснее.

Сейчас сезон овощей и салатов, поэтому самое время готовить вкусный витаминный салат из капусты и сладких перцев с пикантной заправкой.

Такой салат замечательно хранится в холодильнике, поэтому есть смысл потратить время, приготовить его много и просто доставать порции к ужину. Рецептом поделилась известная украинская кулинарная блогерка _tanyushina_.

Салат получается хрустящим, сладким и ароматным. В холодильнике может храниться в течение месяца.

Витаминный салат

Ингредиенты:

1 кочан капусты 1,5-2 кг;

2 средних морковки;

2 средних луковицы;

2-3 красных сладких перца;

пучок укропа.

⠀Для маринада:

210 мл масла;

70 мл уксуса 5%;

140 мл воды;

100 г сахара;

2 ст. л. соли.

Капусту шинкуем и слегка перетираем руками, лук нарезаем четверть-кольцами, морковь трем на терке, перец нарезаем соломкой.

Зелень нарезаем. Все овощи складываем в большую кастрюлю, или миску.

Для маринада соединяем в кастрюльке все ингредиенты и доводим до кипения. Заливаем кипящим маринадом овощи и хорошо перемешиваем. Ставим под пресс на 2 часа.

Затем салат надо переложить в банки или контейнеры и поставить в холодильник. Дайте ему постоять хотя бы день, прежде чем пробовать. Но с каждым днем он будет становиться все вкуснее.

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