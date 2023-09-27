Самый вкусный витаминный салат из капусты: как приготовить

Этот салат готовят с запасом, ведь он прекрасно хранится в холодильнике и становится только вкуснее.
Сейчас сезон овощей и салатов, поэтому самое время готовить вкусный витаминный салат из капусты и сладких перцев с пикантной заправкой.
Такой салат замечательно хранится в холодильнике, поэтому есть смысл потратить время, приготовить его много и просто доставать порции к ужину. Рецептом поделилась известная украинская кулинарная блогерка _tanyushina_.
Салат получается хрустящим, сладким и ароматным. В холодильнике может храниться в течение месяца.
Витаминный салат
Ингредиенты:
- 1 кочан капусты 1,5-2 кг;
- 2 средних морковки;
- 2 средних луковицы;
- 2-3 красных сладких перца;
- пучок укропа.
⠀Для маринада:
- 210 мл масла;
- 70 мл уксуса 5%;
- 140 мл воды;
- 100 г сахара;
- 2 ст. л. соли.
Капусту шинкуем и слегка перетираем руками, лук нарезаем четверть-кольцами, морковь трем на терке, перец нарезаем соломкой.
Зелень нарезаем. Все овощи складываем в большую кастрюлю, или миску.
Для маринада соединяем в кастрюльке все ингредиенты и доводим до кипения. Заливаем кипящим маринадом овощи и хорошо перемешиваем. Ставим под пресс на 2 часа.
Затем салат надо переложить в банки или контейнеры и поставить в холодильник. Дайте ему постоять хотя бы день, прежде чем пробовать. Но с каждым днем он будет становиться все вкуснее.
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