Картошка и фарш. Рецепт невероятно вкусных котлет за считанные минуты

Как много мы знаем о котлетах? Это французское блюдо, которое появилось довольно давно — в XVII веке. Оно представляло собой кусок мяса, то есть ребрышек на кости. Изначально именно это блюдо считается классической французской котлетой.

Однако, котлете суждено было измениться, благодаря московскому трактирщику. Есть теория, что современные рубленые котлеты создал именно трактирщик Пожарский. По другим версиям, рубленые котлеты приготовили европейские повара.

Кто на самом деле является основоположником рубленых котлет — остается секретом. Главное, что котлеты до сих пор радуют нас своим вкусом.

Создадим на кухне сочные куриные котлеты с картофелем.

Ингредиенты для куриных котлет:

Картофель — 700 г;

Пармезан — 100 г;

Яйца — шт.;

Сладкий перец — ст.л.;

Перец чили;

Черный перец;

Соль;

Куриная грудка — 350 г;

Петрушка — пучок;

Мука.

Приготовление куриных котлет:

Очищенный картофель натираем на крупной терке, выжимаем из него всю жидкость. Натираем аналогично Пармезан, выкладываем к картофельной массе.

К картофелю разбиваем яйцо, высыпаем сладкий перец, по вкусу перец чили, черный перец и соль, перемешиваем компоненты со специями.

Куриную грудку делим на большие куски и пропускаем через мясорубку.

Посыпаем фарш солью, черным молотым перцем, перемешиваем. Шинкуем петрушку, высыпаем к фаршу.

Формируем из картофельной смеси лепешки. Овальные котлеты из фарша кладем в лепешки из картофеля, запечатываем мясную начинку внутри.

Обваливаем котлеты в муке. В сковороде с растительным маслом обжариваем с обеих сторон котлеты до золотистой корочки.

Важно обжарить так, чтобы мясо внутри тоже приготовилось.

В результате получаются вкусные котлеты в картофельном кляре с начинкой в виде куриного мяса внутри. Эти котлеты можно подавать с крупами или с салатами.