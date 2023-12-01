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Рецепт: Тушеная капуста с гречкой — с пекинской капустой и мясом

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Рецепт: Тушеная капуста с гречкой — с пекинской капустой и мясом

Ингредиенты:
гречневая крупа — 1 стакан;
пекинская купуста — 1 шт;
лук репчатый — 1 шт;
чеснок — 1 зуб;
перец чили — 2-3 шт
Способ приготовления: Сегодня поделюсь с вами очень вкусным рецептом приготовления гречки с пекинской капустой и свининой (мясо можно брать любое — даже можно использовать фарш или сосиски). Получается очень вкусно.

Итак нам понадобятся — пекинская капуста, лук, чеснок, острый перец.

Гречка.

Рецепт: Тушеная капуста с гречкой - с пекинской капустой и мясом

Свинина. Нарезаем кубиками.

Рецепт: Тушеная капуста с гречкой - с пекинской капустой и мясом

Лук нарезаем.

Рецепт: Тушеная капуста с гречкой - с пекинской капустой и мясом

Пекинскую капусту также нарезаем.

Рецепт: Тушеная капуста с гречкой - с пекинской капустой и мясом

Обжариваем мясо.

Рецепт: Тушеная капуста с гречкой - с пекинской капустой и мясом

Потом обжариваем лук.

Рецепт: Тушеная капуста с гречкой - с пекинской капустой и мясом

К обжаренному лук отправляем капусту.

Рецепт: Тушеная капуста с гречкой - с пекинской капустой и мясом

Обжариваем и добавляем пару ложек томатной пасты.

Рецепт: Тушеная капуста с гречкой - с пекинской капустой и мясом

Все складываем в чашу мультиварки (мясо на дно, потом лук с капустой, перчики острые, приправы, соль). Поверх добавляем гречневую крупу.

Рецепт: Тушеная капуста с гречкой - с пекинской капустой и мясом

Добавляем вожу и тушим минут 20-30.

Рецепт: Тушеная капуста с гречкой - с пекинской капустой и мясом

Все готово, можно подавать.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.

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