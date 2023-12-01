Рецепт: Тушеная капуста с гречкой — с пекинской капустой и мясом

Ингредиенты:
гречневая крупа — 1 стакан;
пекинская купуста — 1 шт;
лук репчатый — 1 шт;
чеснок — 1 зуб;
перец чили — 2-3 шт
Способ приготовления: Сегодня поделюсь с вами очень вкусным рецептом приготовления гречки с пекинской капустой и свининой (мясо можно брать любое — даже можно использовать фарш или сосиски). Получается очень вкусно.
Итак нам понадобятся — пекинская капуста, лук, чеснок, острый перец.
Гречка.
Свинина. Нарезаем кубиками.
Лук нарезаем.
Пекинскую капусту также нарезаем.
Обжариваем мясо.
Потом обжариваем лук.
К обжаренному лук отправляем капусту.
Обжариваем и добавляем пару ложек томатной пасты.
Все складываем в чашу мультиварки (мясо на дно, потом лук с капустой, перчики острые, приправы, соль). Поверх добавляем гречневую крупу.
Добавляем вожу и тушим минут 20-30.
Все готово, можно подавать.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 30 мин.