Рецепт: Тушеная капуста с гречкой — с пекинской капустой и мясом

Ингредиенты:

гречневая крупа — 1 стакан;

пекинская купуста — 1 шт;

лук репчатый — 1 шт;

чеснок — 1 зуб;

перец чили — 2-3 шт

Способ приготовления: Сегодня поделюсь с вами очень вкусным рецептом приготовления гречки с пекинской капустой и свининой (мясо можно брать любое — даже можно использовать фарш или сосиски). Получается очень вкусно.

Итак нам понадобятся — пекинская капуста, лук, чеснок, острый перец.

Гречка.

Свинина. Нарезаем кубиками.

Лук нарезаем.

Пекинскую капусту также нарезаем.

Обжариваем мясо.

Потом обжариваем лук.

К обжаренному лук отправляем капусту.

Обжариваем и добавляем пару ложек томатной пасты.

Все складываем в чашу мультиварки (мясо на дно, потом лук с капустой, перчики острые, приправы, соль). Поверх добавляем гречневую крупу.

Добавляем вожу и тушим минут 20-30.

Все готово, можно подавать.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.