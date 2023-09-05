Картошка по-деревенски в духовке — это простое и очень вкусное блюдо, которое имеет различные интерпретации. Картофельное угощение подают самостоятельно или дополняют мясом, рыбой или овощами. Простое блюдо выглядит презентабельно и подходит не только на каждый день, но и хорошо вписывается в праздничное меню.

Картошка по-деревенски дольками в духовке

Картошка по-деревенски дольками в духовке готовится очень просто и выходит максимально аппетитной. Если предстоит ужин на большую компанию, это отличный вариант для сытного гарнира. Дополнить картошку можно всем, чем угодно. Для такой закуски можно приготовить любой соус или найти применение магазинному.

Ингредиенты –+3 порц.

Картофель 1 кг

Паприка 1 ч.л.

Куркума ½ ч.л.

Чеснок гранулированный ⅓ ч.л.

Масло подсолнечное 4 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Кориандр молотый ⅓ ч.л.

Горчица 1 ч.л.

Шаги 45 мин.

Картошка по-деревенски в духовке готовится очень просто. Собираем ингредиенты для картофельного блюда. Почистив картошины от кожицы при помощи овощечистки и промыв, делим клубни на дольки средней толщины. В кастрюлю с водой опускаем дольки и размещаем на плите. Ждем закипания, слегка подсаливаем. Минимизируем нагрев и провариваем 3 минуты. Сливаем воду с картофеля и размещаем на плите, чтобы испарились остатки влаги. Убираем кастрюлю с плиты. Разогреваем духовой шкаф до 200°С. Смешиваем соль с пряностями. Количество определяем в соответствии со своими предпочтениями. К смеси специй наливаем подсолнечное масло и кладем горчицу. Размешиваем до однородности. Душистой смесью поливаем картошку. Прикрыв, встряхивающими движениями размешиваем, чтобы каждая долька покрылась пряностями. Противень застилаем фольгой или силиконизированным пергаментом. Раскладываем картофельные дольки так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Отправляем запекаться на 25 минут. При помощи прихваток достаем противень с приготовленными дольками. Готовую картошку красиво выкладываем на общее блюдо. Сразу угощаемся, пока дольки не остыли. Картошка по-деревенски в духовке готова! Дополняем любимым соусом. Приятного аппетита!

Запеченная картошка по-деревенски без кожуры

Запеченная картошка по-деревенски без кожуры обладает необыкновенным вкусом. Душистая закуска готовится просто и не требует дорогостоящих продуктов для своего исполнения. Запечь дольки без труда сможет даже подросток. Блюдо подойдет вместо фастфуда, для дружеских посиделок.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Картофель – 6-7 шт.

Паприка сладкая молотая – 0,5 ч.л.

Тархун сушеный – 0,5 ч.л.

Орегано – 0,5 ч.л.

Масло оливковое/подсолнечное – 4 ст.л.

Соль крупная – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Куркума – 0,5 ч.л.

Базилик сухой – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовив продукты, даем разогреться духовому шкафу. Выставляем на датчике температуры 200°С. Хорошо промыв картофельные клубни, очищаем их от кожуры экономкой. Обдаем под проточной водой и вытираем от влаги.

Шаг 2. Режем клубни пополам, а затем на 3-4 части, чтобы получились дольки одной величины. Так процесс готовки будет происходить равномерно.

Шаг 3. Перекладываем нарезку в глубокую чашу. Посыпаем пряностями, сухими травами и солью. Размешиваем. Количество приправ и ассортимент определяем по вкусу.

Шаг 4. Сдабриваем дезодорированным маслом (оливковым или подсолнечным) и снова размешиваем, втирая специи руками в каждый ломтик. Если есть время, даем постоять и основательно пропитаться картошке.

Шаг 5. На противень кладем лист антипригарной бумаги для выпечки или применяем тефлоновый коврик. Распределяем картофельные дольки. Сверху сбрызгиваем оливковым маслом и присыпаем солью.

Шаг 6. Помещаем противень в раскаленную духовку запекаться на 30-40 минут до золотистости. Спустя полчаса прокалываем дольки и допекаем, если потребуется.

Шаг 7. Картошку кладем на общую тарелку или сервируем на пергаментной бумаге. Приятного аппетита!

Картошка по-деревенски, запеченная с кожурой

Картошка по-деревенски, запеченная с кожурой станет вашим любимым блюдом. Для приготовления в кожуре, обычно используют молодые плоды или сорта с тонкой кожицей, которую необходимо тщательно вымыть. Шикарное угощение нравится многим и разлетается как горячие пирожки.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Картофель – 5-6 шт.

Паприка – 1 ч.л.

Укроп – для декора.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Включаем духовой шкаф, на панели переключаем рычаг на 180°С. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Картошку основательно моем жесткой щеткой. Просушив клубни, режем дольками. Кладем в миску.

Шаг 3. Посыпаем солью, паприкой и молотым перцем. Сдобрив рафинированным маслом, объединяем компоненты. По усмотрению приправляем другими пряностями.

Шаг 4. В огнеупорную посуду кладем фольгу. Раскладываем картофельные ломтики. Закрываем фольгу, защепив края сверху. Запекаем картошку полчаса.

Шаг 5. Через 25 минут аккуратно, используя прихватку из силикона, разворачиваем фольгу, возвращаем противень обратно и подрумяниваем.

Шаг 6. Ароматную картошку распределяем по тарелкам. Посыпаем рубленой зеленью. Укроп гармонично подчеркнет вкус блюда и придаст свежести. Презентуем в горячем виде. Приятного аппетита!

Картошка, запеченная с чесноком по-деревенски

Картошка, запеченная с чесноком, по-деревенски имеет необыкновенный аромат и привлекательный внешний вид. Нежное блюдо внутри и аппетитная корочка поднимут настроение и доставят массу удовольствия. Бюджетное угощение станет любимчиком среди картофельных блюд.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Картофель молодой – 1,5 кг.

Специи – по вкусу.

Чеснок/гранулированный – по вкусу.

Масло оливковое/подсолнечное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовив продукты, на панели духовки выставляем 240°С.

Шаг 2. Клубни моем и избавляемся от влаги. Разрезав клубни пополам, делим их на дольки. Складываем в пакет.

Шаг 3. Солим и приправляем специями. Закрыв пакет перемешиваем продукты.

Шаг 4. Сдобрив маслом (оливковым или подсолнечным без запаха), повторяем действия.

Шаг 5. Очищенный чеснок измельчаем. Нарезаем ножом помельче.

Шаг 6. Присыпаем им картошку. Чтобы сырой чеснок не пригорал, сдабриваем гранулированной приправой.

Шаг 7. На противень кладем лист качественного пергамента или антипригарный (тефлоновый, силиконовый) коврик. Размещаем картофельные дольки, уложив их кожицей вниз.

Шаг 8. Помещаем противень на средний уровень горячего духового шкафа и запекаем картошку полчаса.

Шаг 9. Разложив картошку по порциям, подаем горячей. Приятного аппетита!

Картошка по-деревенски с мясом в духовке

Картошка по-деревенски с мясом в духовке представляет собой полноценное угощение, которое гармонично впишется в праздничное меню и повседневный рацион. Простое блюдо не только насытит, но и оставит запоминающиеся эмоции. Картошка с мясом – беспроигрышное сочетание.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Картофель – 400-500 гр.

Приправа для картофеля – 1 ст.л.

Свинина – 350 гр.

Масло растительное – 4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты. Необходимо раскалить духовой шкаф, выставив 180°С на температурном датчике.

Шаг 2. Свинину ополаскиваем и вытираем влагу. Разрезаем на куски, как на отбивные. Выбираем нежесткие части, которые быстро готовятся. Для уверенности, волокна можно размягчить кулинарным молоточком.

Шаг 3. Картофельные клубни промываем при помощи щетки или губки для мытья посуды. Протерев корнеплоды от влаги, делим картофель дольками.

Шаг 4. Сковороду с растительным маслом нагреваем. Кладем свинину и немного обжариваем с двух сторон, чтобы запечатать сок внутри.

Шаг 5. Картошку выгружаем в огнеупорную емкость. Сбрызгиваем растительным маслом и присыпаем специями. Размешиваем.

Шаг 6. По долькам картофеля раскладываем обжаренную свинину. Приправляем специями. Открыв дверцу духовки, перемещаем блюдо в горячую духовку. Верх можно прикрыть фольгой, а спустя треть часа убрать.

Шаг 7. Открыв через 40 минут духовку и придерживая прихватками блюдо, прокалываем картошку вилкой. Если все хорошо пропеклось, достаем.

Шаг 8. Перекладываем угощение на тарелку. Приятного аппетита!

Картошка с хрустящей корочкой по-деревенски

Картошка с хрустящей корочкой по-деревенски пользуется большой популярностью среди любителей картофельных закусок. Это отличная закуска для дружеских посиделок – сытно, вкусно и недорого. Реализация блюда не доставляет хлопот, даже если рецепт исполняется впервые.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Картофель – 600 гр.

Специи – по вкусу.

Чеснок/гранулированный – 1-2 зуб/1 ч.л.

Масло растительное/оливковое – 3 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На свободной поверхности стола собираем продукты для вкусного блюда. Включаем духовку, выставив 180°С на температурном рычаге.

Шаг 2. Предварительно вымытую картошку очищаем, для удобства применив овощечистку. Ополоснув клубни, вытираем насухо. Режем картофель дольками.

Шаг 3. Очищенный чеснок мелко крошим или используем гранулированную приправу. В пиалу высыпаем специи и рубленый чеснок.

Шаг 4. Сдабриваем растительным или оливковым маслом и активно размешиваем.

Шаг 5. Получившейся смесью поливаем картошку. Основательно размешиваем, чтобы заправка обволокла дольки со всех сторон. Если есть время, даем постоять и пропитаться маринадом.

Шаг 6. На противень кладем антипригарную бумагу для выпечки или смазываем растительным маслом поверхность. Раскладываем картофельные дольки. Сбрызгиваем остатками маринада.

Шаг 7. Запекаем дольки 35 минут. Проверив готовность ножом или вилкой, вынимаем с помощью прихваток. Сервируем, дополняем свежими или малосольными огурчиками.

Шаг 8. Картошку подаем, присыпав рубленой зеленью.

Шаг 9. В горячем виде блюдо исчезает моментально. Приятного аппетита!

Картошка, запеченная в рукаве по-деревенски

Картошка, запеченная в рукаве, по-деревенски готовится просто. Воплотить рецепт в жизнь без особых трудностей сможет любой. Нежные картофельные дольки заменят любой гарнир. Аромат, как и вкус блюда не сможет оставить равнодушных. Картошка в рукаве готовится быстрее в отличие от других интерпретаций. Советую использовать этот вариант, если хочется ускорить процесс готовки.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг.

Паприка молотая – по вкусу.

Перец чили стручковый – 0,5 шт.

Чеснок – 2 головки.

Масло растительное/оливковое – 50 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Прогреваем духовой шкаф, выставив 200°С на панели.

Шаг 2. Клубни основательно моем, для удобства берем жесткую губку. Вытираем клубни. Разрезаем на дольки. Очищаем чесночные зубцы. Колечками нарезаем перец чили.

Шаг 3. Перекладываем продукты в глубокую миску. Приправляем специями, солим и сдабриваем растительным или оливковым маслом. Хорошо смешиваем.

Шаг 4. Перекладываем содержимое миски в рукав для запекания. Скрепив края, перемещаем в жаропрочную емкость и ставим запекаться в нагретый духовой шкаф. Готовим 30-40 минут.

Шаг 5. Через полчаса аккуратно разрезаем пакет, протыкаем картошку. Если блюдо почти готово, подрумяниваем клубни 10 минут. Важно, чтобы дольки оставались целыми. Время зависит от размера нарезки и сорта клубней.

Шаг 6. Подаем блюдо с пылу с жару, по усмотрению дополнив соусом. Приятного аппетита!

Картошка по-деревенски с грибами в духовке

Картошка по-деревенски с грибами в духовке выглядит по-праздничному нарядно и источает головокружительные ароматы. Изысканное блюдо идеально подходит для праздничных мероприятий. Гармоничное сочетание продуктов сложно пропустить мимо себя. Привлекательный вид украсит любое застолье.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 7

Ингредиенты:

Картофель – 700 гр.

Приправа овощная – по вкусу.

Шампиньоны – 250 гр.

Базилик сухой – по вкусу.

Масло растительное/оливковое – 100 мл.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Включаем разогрев духового шкафа, установив 180°С. Пока будет идти подготовка компонентов, духовка достаточно прогреется, что сэкономит время при дальнейшем процессе.

Шаг 2. Картошку освобождаем от кожуры экономкой и обдаем под проточной водой.

Шаг 3. Обсушив клубни, разрезаем их на дольки. Сдабриваем 60 миллилитрами растительного или оливкового масла. Солим и приправляем сухими травами.

Шаг 4. Ополоснув и просушив шампиньоны, делим их на четвертинки. Поливаем растительным или оливковым маслом и сдабриваем специями. Размешиваем.

Шаг 5. На дно огнеупорной формы кладем картофельные дольки. Распределяем поверх шампиньоны.

Шаг 6. Помещаем запекаться в раскаленный духовой шкаф на 30-35 минут.

Шаг 7. Ароматное угощение подаем прямо в форме или сервируем по порционным тарелкам. Приятного аппетита!

Запеченная картошка с паприкой по-деревенски

Запеченная картошка с паприкой по-деревенски выходит безумно аппетитной. Рекомендую готовить сразу побольше, чтобы хватило на всех. Блюдо подают самостоятельно или дополняют рыбой, птицей или мясом. Ароматные дольки гармонируют с любыми овощами и разносолами.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Картофель – 5 шт.

Специи – по вкусу.

Паприка молотая – по вкусу.

Чеснок гранулированный – по вкусу.

Масло растительное/оливковое – 50 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картошку основательно промываем, воспользовавшись губкой.

Шаг 2. Обсушив клубни, разрезаем их на дольки. Нагреваем духовку, установив 200°С на рычаге температуры.

Шаг 3. Нарезку перекладываем в емкость.

Шаг 4. Сбрызгиваем растительным или оливковым маслом. Сдабриваем пряностями и перемешиваем руками, чтобы каждая картошина покрылась приправами.

Шаг 5. Противень застилаем качественным пергаментом и смазываем растительным маслом при помощи силиконовой кисточки.

Шаг 6. Дольки размещаем по застеленному противню на небольшом расстоянии друг от друга.

Шаг 7. Противень помещаем в горячую духовку на среднем уровне. Готовим треть часа в обычном режиме. Затем переключаем в режим “Конвекция” и подрумяниваем еще 20 минут.

Шаг 8. Сервируем блюдо. Дополнительно подаем соус и пробуем, пока не остыло. Приятного аппетита!

Картошка по-деревенски с сыром в духовке

Картошка по-деревенски с сыром в духовке отлично подходит для быстрого и вкусного ужина. Дополнив блюдо овощным салатом, получаем бюджетное сбалансированное блюдо. А если к картофелю подать запеченную рыбу или мясо, угощение идеально подойдет для значимого события.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Картофель – 500 гр.

Приправа для картофеля – 1 ст.л.

Пармезан тертый – 40 гр.

Чеснок – 1 зубчик.

Масло оливковое – 1,5 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Прогреваем духовой шкаф, выбрав 240°С на датчике температуры. Достаем ингредиенты. Основательно ополаскиваем картофельные клубни, применив жесткую щетку.

Шаг 2. Картошку делим на дольки. Помещаем в глубокую чашку. Сдабриваем приправами. Солим и перчим.

Шаг 3. Очистив чеснок, мелко крошим. Кладем в миску с картошкой. Сдабриваем оливковым маслом и хорошенько вымешиваем, чтобы специи обволокли дольки со всех сторон.

Шаг 4. В жаропрочную емкость укладываем дольки и помещаем на 30-40 минут в горячую духовку, установив режим “Верх-низ”.

Шаг 5. Спустя полчаса протыкаем картошку. Если она мягкая, присыпаем тертым сыром (подойдет любой твердый, который хорошо плавится) и возвращаем подпечься на 7 минут. Для любителей сыра, количество допустимо увеличить.

Шаг 6. Блюдо достаем из духовки, используя для безопасности прихватки.

Шаг 7. Подаем как гарнир или основное блюдо. По усмотрению готовим чесночный соус, украшаем блюдо рубленым укропом или дополняем нарезкой из свежих овощей, свежими или консервированными салатами. Приятного аппетита!