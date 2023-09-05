Описание приготовления:

При работе с окунем будьте аккуратны, у рыбы очень острые плавники и проколы ведут к воспалению кожи. Такую рыбу можно подать к отварному картофелю, пиву, завялить или засушить. Если будете солить большое количество рыбы, то выкладывайте ее слоями, пересыпая каждый.

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Окунь Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Окунь 500 Грамм (морской)

Соль 50 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

75 ккал

Калорийность

17 г

Белки

1 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Соленый морской окунь»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления соленого морского окуня.

Очистите рыбу от чешуи, отстригите плавники. У окуня удалите голову, если она имеется, внутренности и черную пленку из брюшка. Хорошо вымойте тушки и тщательно обсушите.

В тару, где будете солить рыбу, насыпьте на дно тонким слоем соль. Выложите рыбу в один слой и засыпьте оставшейся солью.

Установите поверх рыбы груз и оставьте на просолку на 2-4 дня, в зависимости от размера рыбы. Один раз в день переворачивайте окуней.

Смойте с рыбы соль и замочите в холодной воде на 2 часа. После этого обсушите рыбу и подавайте.

Приятного аппетита!