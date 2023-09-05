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Соленый морской окунь

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Соленый морской окунь

Описание приготовления:

При работе с окунем будьте аккуратны, у рыбы очень острые плавники и проколы ведут к воспалению кожи. Такую рыбу можно подать к отварному картофелю, пиву, завялить или засушить. Если будете солить большое количество рыбы, то выкладывайте ее слоями, пересыпая каждый.
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Окунь Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Окунь 500 Грамм (морской)
  • Соль 50 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

75 ккал

Калорийность

17 г

Белки

1 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Соленый морской окунь»

Соленый морской окунь

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления соленого морского окуня.

Соленый морской окунь

Очистите рыбу от чешуи, отстригите плавники. У окуня удалите голову, если она имеется, внутренности и черную пленку из брюшка. Хорошо вымойте тушки и тщательно обсушите.

Соленый морской окунь

В тару, где будете солить рыбу, насыпьте на дно тонким слоем соль. Выложите рыбу в один слой и засыпьте оставшейся солью.

Соленый морской окунь

Установите поверх рыбы груз и оставьте на просолку на 2-4 дня, в зависимости от размера рыбы. Один раз в день переворачивайте окуней.

Соленый морской окунь

Смойте с рыбы соль и замочите в холодной воде на 2 часа. После этого обсушите рыбу и подавайте.

Соленый морской окунь

Приятного аппетита!

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