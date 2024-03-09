Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить амарантовую кашу с грушей и фундуком. Кокосовые сливки можно заменить на обычные, а вместо сахара использовать любой другой подсластитель на ваш вкус. Грушу лучше использовать сочную и спелую, чтобы лучше раскрылся аромат. Каша получается кремовой, нежной и хорошо насыщает. Кроме того, амарант — источник растительного белка, железа и меди, поэтому амарантовая каша не только вкусная, но и полезная!

Основной ингредиент: Фрукты / Груша Блюдо: Горячие блюда / Каши Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Амарант 60 Грамм

Молоко 200 Миллилитров

Сливки кокосовые 50 Миллилитров

Сахар По вкусу

Груша 1/2 Штуки

Корица молотая 1/2 Чайных ложки

Фундук 10 Грамм (жареный)

Масло сливочное 10 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

371 ккал

Калорийность

14 г

Белки

7 г

Жиры

65 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Амарантовая каша с грушей и фундуком»

Подготовьте все ингредиенты.

Амарант залейте молоком и доведите до кипения. Варите на среднем огне около 20 минут. Периодически помешивайте.

Затем добавьте кокосовые сливки, сахар и готовьте еще 10 минут, не переставая помешивать.

Параллельно порежьте грушу на маленькие кубики. По желанию можно очистить ее от кожуры. Посыпьте корицей и сахаром, перемешайте. Слегка обжарьте на сливочном масле грушу с корицей и сахаром, до легкой мягкости и золотистого цвета.

Выложите кашу в тарелку, добавьте грушу и крупно порубленный фундук. Приятного вам аппетита!