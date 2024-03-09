Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить амарантовую кашу с грушей и фундуком. Кокосовые сливки можно заменить на обычные, а вместо сахара использовать любой другой подсластитель на ваш вкус. Грушу лучше использовать сочную и спелую, чтобы лучше раскрылся аромат. Каша получается кремовой, нежной и хорошо насыщает. Кроме того, амарант — источник растительного белка, железа и меди, поэтому амарантовая каша не только вкусная, но и полезная!
Основной ингредиент: Фрукты / Груша Блюдо: Горячие блюда / Каши Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Амарант 60 Грамм
- Молоко 200 Миллилитров
- Сливки кокосовые 50 Миллилитров
- Сахар По вкусу
- Груша 1/2 Штуки
- Корица молотая 1/2 Чайных ложки
- Фундук 10 Грамм (жареный)
- Масло сливочное 10 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
371 ккал
Калорийность
14 г
Белки
7 г
Жиры
65 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Амарантовая каша с грушей и фундуком»
Подготовьте все ингредиенты.
Амарант залейте молоком и доведите до кипения. Варите на среднем огне около 20 минут. Периодически помешивайте.
Затем добавьте кокосовые сливки, сахар и готовьте еще 10 минут, не переставая помешивать.
Параллельно порежьте грушу на маленькие кубики. По желанию можно очистить ее от кожуры. Посыпьте корицей и сахаром, перемешайте. Слегка обжарьте на сливочном масле грушу с корицей и сахаром, до легкой мягкости и золотистого цвета.
Выложите кашу в тарелку, добавьте грушу и крупно порубленный фундук. Приятного вам аппетита!