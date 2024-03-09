Рецепт: Борщ с фрикадельками — На бульоне из индейки, детский борщ для самых маленьких.

Ингредиенты:

капуста белокочанная средняя — четверть кочана;

морковь крупная — 1 шт.;

лук репчатый (среднего размера) — 1 шт.;

свекольная заправка для борща домашняя — 500 г;

картофель — 5 шт.;

фрикадельки из индейки детские — 200 г;

бульон из индейки замороженный — 1 литр;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Борщ в нашей семье, пожалуй, самое любимое первое блюдо. Для самых маленьких иногда варю борщ с фрикадельками, на бульоне из индейки. Это очень быстро, удобно и вкусно.

Белокочанную капусту шинкуем как обычно доя супа.

Морковь и репчатый лук нарезаем и слегка пассеруем на растительном масле, сильно не зажаривая.

Для быстрого приготовления я использую готовую свекольную заправку для борща, которую заготавливала по осени.

В морозилке у меня всегда есть замороженный бульон из индейки, тоже заготавливаю впрок в свободное время, чтобы потом можно было сварить детям суп на скорую руку.

Добавляем литр замороженного бульона, заливаем литром кипятка, мелко нарезаем картофель, отправляем в бульон, немного солим, доводим до кипения.

Выкладываем свекольную заправку, добавляем фрикадельки. Я взяла готовые детские фрикадельки из индейки черноголовка. Добавляем фрикадельки в суп вместе с бульоном, в котором они лежат.

И варим до готовности овощей. Это примерно минут 15-17 ещё.

Вкусный и полезный детский борщ готов. Очень быстро и просто.

Время приготовления: 40 мин.