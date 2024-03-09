Портал про города-курорты | Perekop

Рецепт: Борщ с фрикадельками — На бульоне из индейки, детский борщ для самых маленьких.

На чтение: 1 минута
Рецепт: Борщ с фрикадельками — На бульоне из индейки, детский борщ для самых маленьких.

Ингредиенты:
капуста белокочанная средняя — четверть кочана;
морковь крупная — 1 шт.;
лук репчатый (среднего размера) — 1 шт.;
свекольная заправка для борща домашняя — 500 г;
картофель — 5 шт.;
фрикадельки из индейки детские — 200 г;
бульон из индейки замороженный — 1 литр;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Борщ в нашей семье, пожалуй, самое любимое первое блюдо. Для самых маленьких иногда варю борщ с фрикадельками, на бульоне из индейки. Это очень быстро, удобно и вкусно.

Белокочанную капусту шинкуем как обычно доя супа.

Морковь и репчатый лук нарезаем и слегка пассеруем на растительном масле, сильно не зажаривая.

Рецепт: Борщ с фрикадельками - На бульоне из индейки, детский борщ для самых маленьких.

Для быстрого приготовления я использую готовую свекольную заправку для борща, которую заготавливала по осени.

Рецепт: Борщ с фрикадельками - На бульоне из индейки, детский борщ для самых маленьких.

В морозилке у меня всегда есть замороженный бульон из индейки, тоже заготавливаю впрок в свободное время, чтобы потом можно было сварить детям суп на скорую руку.
Добавляем литр замороженного бульона, заливаем литром кипятка, мелко нарезаем картофель, отправляем в бульон, немного солим, доводим до кипения.

Рецепт: Борщ с фрикадельками - На бульоне из индейки, детский борщ для самых маленьких.

Выкладываем свекольную заправку, добавляем фрикадельки. Я взяла готовые детские фрикадельки из индейки черноголовка. Добавляем фрикадельки в суп вместе с бульоном, в котором они лежат.
И варим до готовности овощей. Это примерно минут 15-17 ещё.

Рецепт: Борщ с фрикадельками - На бульоне из индейки, детский борщ для самых маленьких.

Вкусный и полезный детский борщ готов. Очень быстро и просто.

Рецепт: Борщ с фрикадельками - На бульоне из индейки, детский борщ для самых маленьких.

Время приготовления: 40 мин.

Что будем искать? Например,Человек