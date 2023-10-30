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Дайте медаль тому, кто придумал этот рецепт. Фарш, картофель и манка: необыкновенно вкусный ужин

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Дайте медаль тому, кто придумал этот рецепт. Фарш, картофель и манка: необыкновенно вкусный ужин

Котлеты стали основой для множества блюд современной культуры. Например, без котлет сейчас нельзя представить бургеры. Эта булочка с котлетой и листьями салата стала невероятно популярной во всем мире. Ежедневно готовится более миллиона котлет для того, чтобы снабдить рестораны быстрого питания котлетами.

Конечно, качество магазинных котлет ставится под сомнение. Никогда нельзя твердо утверждать о том, что такие котлеты сделаны из качественного мяса. Поэтому многие отказываются от покупных котлет в пользу домашних. Тем более, что готовить котлеты не так сложно, как кажется.

Ингредиенты для котлет:

  • Фарш — 600 г;
  • Манная крупа — 4 ст.л.;
  • Лук репчатый — 2 шт.;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Соль — щепотка;
  • Паприка — щепотка;
  • Кориандр — ⅓ ч.л.;
  • Чёрный перец — щепотка;
  • Картофель — 2 шт.

Приготовление котлет:

Смешиваем фарш с манной крупой, оставляем до набухания. Нарезаем небольшими кусочками репчатый лук, разбиваем туда яйца. Высыпаем в лук соль, паприку, кориандр, черный перец, перемешиваем компоненты.

Взбиваем луковую смесь погружным блендером, превращаем в пюре. Смешиваем фарш с луковым пюре, тщательно перемешиваем.

Смачиваем руки в воде и формируем котлеты.

Дайте медаль тому, кто придумал этот рецепт. Фарш, картофель и манка: необыкновенно вкусный ужин

В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем с обеих сторон котлеты до золотистой корочки на среднем огне.

Дайте медаль тому, кто придумал этот рецепт. Фарш, картофель и манка: необыкновенно вкусный ужин

Очищаем картофель от кожуры и нарезаем тонкими пластинами. На том же масле обжариваем картофельные пластины, выкладываем их внахлест, солим.

На картофельную подушку выкладываем котлеты, заливаем 50 мл воды.

Дайте медаль тому, кто придумал этот рецепт. Фарш, картофель и манка: необыкновенно вкусный ужин

Накрываем сковороду крышкой и готовим на медленном огне 15 минут.

Дайте медаль тому, кто придумал этот рецепт. Фарш, картофель и манка: необыкновенно вкусный ужин

После приготовления котлеты можно украсить зеленью. Так получается отличное блюдо с гарниром.

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