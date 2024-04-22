Торт без духовки с 1 яйцом. Знаменитый на весь мир рецепт

История бананового торта насчитывает несколько веков. Первые упоминания о тортах с бананами встречаются в европейской кухне XIX века. Однако точное происхождение рецепта неизвестно.

Бананы стали популярными в Европе благодаря активной торговле с колониями. Эти фрукты были доступны только богатым людям, поэтому их часто использовали в качестве ингредиента для десертов.

Первые банановые торты были похожи на привычные нам фруктовые пироги. Со временем рецепт менялся и совершенствовался. В XX веке появились более сложные варианты банановых тортов с несколькими слоями и кремами. Сегодня банановый торт — это популярный десерт, который можно встретить в меню кафе и ресторанов по всему миру. Существует множество рецептов банановых тортов, которые отличаются ингредиентами и способами приготовления.

Приготовим один из вариантов бананового торта без духовки.

Ингредиенты:

банан;

сливочное масло — 20 г;

яйцо — шт.;

сахар — 60 г;

ванильный сахар — 8 г;

растительное масло — 50 мл;

молоко — 150 мл;

мука — 130 г;

какао-порошок — 20 г;

разрыхлитель — 8 г.

Приготовление бананового торта:

Очищенный банан нарезаем небольшими кружочками. Сковороду смазываем сливочным маслом, посыпаем 10 граммами сахара.

Выкладываем на сковороду банановые кусочки.

Для теста смешиваем яйцо с сахаром и солью до растворения песчинок. Вливаем в смесь растительное масло и молоко, высыпаем ванильный сахар и снова смешиваем.

Просеиваем в смесь муку, какао-порошок и разрыхлитель, замешиваем тесто. Выливаем жидкое тесто на банановый слой в сковороде, распределяем по всей поверхности.

Готовим торт на среднем огне под крышкой 25-30 минут.

Аккуратно перекладываем торт на плоскую тарелку. Проверить готовность можно при помощи деревянной шпажки, она должна выходить из теста сухой.