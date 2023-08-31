Каждую осень готовлю минимум 15 банок. Самый вкусный рецепт салата на зиму

Иногда хочется недоеденный салат оставить на завтра, послезавтра или сохранить вообще на 7-10 дней. Однако, это блюдо быстро портится и теряет свой первоначальный вкус.

Задумайтесь, как часто вы выбрасываете недоеденный Оливье после Нового года или Сельдь под Шубой после праздника? Если это происходит нередко, то стоит заменить эти салаты.

Например, есть маринованный салат, который можно хранить в банке. Он не портится, при этом выглядит презентабельно и вкусный.

Ингредиенты для маринованного салата:

Огурцы — 1 кг;

Морковь — 300 г;

Лук репчатый — 300 г;

Помидоры — 1 кг;

Перец — 300 г;

Капуста — 300 г;

Укроп — пучок;

Соль — 2 ст. л.;

Сахар — 100 г;

Растительное масло -150 мл;

Уксусная эссенция 70% — 1 ст. л.

Приготовление маринованного салата:

Нарезаем огурцы и морковь на тонкие кольца, полукольцами режем лук. Нарезаем помидоры на четвертинки, выкладываем овощи в общий салатник.

Шинкуем мелко капусту, укроп, выкладываем к овощной массе. Очищаем от внутренностей сладкий перец, нарезаем полукольцами, кладем к салату.

Посыпаем овощную массу солью, сахарным песком, заливаем растительным маслом и уксусной эссенцией. Тщательно перемешиваем салат, закрываем пищевой пленкой.

Оставляем салат при комнатной температуре на 3 часа. Далее выкладываем салат в банки, утрамбовываем. Верхушки поливаем соком, который выделился за это время.

Закрываем банки крышками и стерилизуем 25 минут. Переворачиваем банки и накрываем полотенцем, оставляем до остывания.

Получается красивый маринованный салат на зиму. Это универсальное решение для ужина и для праздничного стола.