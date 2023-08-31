Рецепт: Гречневая лапша с овощами — НЕ вегетарианская

Ингредиенты:

чеснок — 3 зубчика;

бекон — 100 гр.;

кабачок — 1 шт.;

оливки консервированные без косточек — по вкусу;

томаты — 2 шт.;

базилик зеленый — по вкусу;

перец черный свежемолотый — по вкусу;

гречневая лапша — 150 гр.

Способ приготовления: Такое блюдо можно было бы назвать «лапша с овощами», но это никак не получится, потому что здесь ещё в некотором количестве присутствует и копчёный бекон, который делает это блюдо не вегетарианским. Но пикантный аромат копчености придает ему очень необычный вкус. Самое главное, что готовится такое блюдо быстро, легко и из подручных продуктов.

На разогретую без масла сковородку выкладываем мелко порезанный бекон и измельченный чеснок. Немного их обжариваем до той степени, чтобы бекон немного растопился.

Затем добавляем порезанный не очень мелкими кусочками кабачок. Ближе к осени кабачки имеют тенденцию резко вырастать до огромных размеров, поэтому обязательно нужно их очистить от кожуры и жестких внутренних семечек. А вот молодой кабачок вполне может пойти в блюдо и с кожурой, и с ещё совсем не сформированными семечками.

Для пикантности добавляем в сковородку нарезанные на кружочки консервированные зеленые оливки без косточек.

Готовим быстро и добавляем в сковородку порезанные четвертинками колец смелые красные помидоры.

Сразу же добавляем мелко порезанные листочки зеленого лимонного базилика.

Соль мы добавлять не будем, потому что она уже содержится в оливках и беконе, а вот черный свежемолотый перец тут будет очень кстати.

В последнюю очередь добавляем заранее отваренную по рецепту, указанному на упаковке, гречневую лапшу. Прогрева ем всё вместе, что мы все ингредиенты блюда «подружились» между собой.

Готовая гречневая лапша с беконом и овощами, украшенная небольшой веточкой базилика, выглядит по-летнему свежим и легким.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 25 мин.