Описание приготовления:

Для кеббе лучше всего взять постное мясо, это может быть вырезка, филейная часть или лопатка. Если фарш получится слишком сухим, то разбавьте его немного холодной водой. Лучше всего подавать кеббе со свежими овощами и зеленью.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда География кухни: Восточная

Состав / Ингредиенты:

Фарш говяжий 300 Грамм

Булгур 100 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Чеснок 1 Зубчик

Специи 1/2 Чайных ложки (кумин, корица)

Кедровые орешки 1 Ст. ложка

Яйцo 1 Штука (мелкое)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 1 Ст. ложка (для жарки)

Количество порций 3

Калорийность

242 ккал

Калорийность

13 г

Белки

13 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кеббе по-ливански»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления кеббе по-ливански. Деревянные шампура замочите на 2-3 часа в холодной воде.

Булгур промойте и залейте холодной водой. Оставьте крупу на 2 часа, после чего еще раз промойте и дайте воде полностью стечь.

В миску выложите фарш, булгур и специи. Репчатый лук почистите и мелко порежьте, посолите. Все хорошо перемешайте.

Разбейте в миску с фаршем яйцо, добавьте измельченный чеснок и кедровые орешки. Все хорошо перемешайте и тщательно отбейте массу.

Разделите мясную массу на части, сформируйте конусные котлетки и проткните по середине шпажками.

Выложите кеббе на противень смазанный растительным маслом и запекайте при температуре 170 градусов в течение 15-25 минут до готовности. Готовые кеббе по-ливански достаньте и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!