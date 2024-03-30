Не крошится и не осыпается: 2 рецепта идеальной глазури на пасху

Для многих шапочка из глазури является любимой частью кулича. Однако бывает, что рецепт не очень удачный, поэтому она осыпается.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

В следующих рецептах, вы узнаете, как избежать такой проблемы. Обязательно сохраните их.

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Белковая глазурь для пасхи

Время: 15 минут

Ингредиенты:

– 100 граммов сахарной пудры;

– 1 белок;

– 2 грамма лимонной кислоты или 1 чайная ложка лимонного сока.

Приготовление:

Взбейте холодный белок миксером сначала на маленькой скорости, а затем – на большой. В процессе взбивания всыпьте в белок сахарную пудру и лимонную кислоту. Взбивайте, пока масса не станет однородной, гладкой и блестящей. Глазурь нужно нанести на кулич сразу, пока она не засохла.

Эта глазурь не будет крошиться / Фото Depositphotos

Глазурь на желатине для кулича

Время: 15 минут

Ингредиенты:

– 1 чайная ложка или 5 граммов желатина;

– 6 столовых ложек воды;

– 1 стакан сахара;

– щепотка лимонной кислоты.

Приготовление:

Желатин залейте 2 ложками холодной воды. Остальную воду смешайте с сахаром и кислотой. Нагрейте в кастрюле на маленьком огне до полного растворения сахара. К горячему сахарному сиропу добавьте набухший желатин. Полученную массу взбейте миксером примерно 3 минуты до белой пены. Слегка охладите и нанесите на куличи.

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