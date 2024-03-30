ГлавнаяРецептыНе крошится и не осыпается: 2 рецепта идеальной глазури на пасху Не крошится и не осыпается: 2 рецепта идеальной глазури на пасху На чтение: 1 минута Для многих шапочка из глазури является любимой частью кулича. Однако бывает, что рецепт не очень удачный, поэтому она осыпается. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В следующих рецептах, вы узнаете, как избежать такой проблемы. Обязательно сохраните их. Стоит попробовать Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ «Водный Мир» Белковая глазурь для пасхи Время: 15 минут Ингредиенты: – 100 граммов сахарной пудры; – 1 белок; – 2 грамма лимонной кислоты или 1 чайная ложка лимонного сока. Приготовление: Взбейте холодный белок миксером сначала на маленькой скорости, а затем – на большой. В процессе взбивания всыпьте в белок сахарную пудру и лимонную кислоту. Взбивайте, пока масса не станет однородной, гладкой и блестящей. Глазурь нужно нанести на кулич сразу, пока она не засохла. Эта глазурь не будет крошиться / Фото Depositphotos Глазурь на желатине для кулича Время: 15 минут Ингредиенты: – 1 чайная ложка или 5 граммов желатина; – 6 столовых ложек воды; – 1 стакан сахара; – щепотка лимонной кислоты. Приготовление: Желатин залейте 2 ложками холодной воды. Остальную воду смешайте с сахаром и кислотой. Нагрейте в кастрюле на маленьком огне до полного растворения сахара. К горячему сахарному сиропу добавьте набухший желатин. Полученную массу взбейте миксером примерно 3 минуты до белой пены. Слегка охладите и нанесите на куличи. Понравилась подборка? Попробуйте приготовить невероятно вкусный кулич по рецепту Лилии Цвит. Поделитесь с друзьями