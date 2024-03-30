Рецепт: Порционный салат «Весенняя миниатюра» — Яркий весенний салатик с помидорами черри и маслинами в порционных салатниках.

Ингредиенты:

помидоры черри желтые и красные — 300 г;

огурцы короткоплодные — 2 шт.;

маслины — 1 банка;

сыр твердый российский — 150 г;

майонез оливковый — 1 ст.л.;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Наступила весна, и уже хочется свежих овощей. Наш сегодняшний салатик называется «Весенняя миниатюра», готовить мы его будем из помидоров черри двух цветов.

Для нашего «миниатюрного» салата огурцы нарезаем очень маленькими кубиками.

Помидоры черри различаются не только цветом, но и вкусом. У жёлтых, как мне кажется, вкус более яркий.

Черные маслины без косточек нарезаем на половинки, вдоль или поперёк, без разницы.

Помидоры черри также нарезаем половинками и добавляем к огурцам.

Любой твердый сыр тоже нарезаем маленькими кубиками, такого же размера, как и огурцы.

Заправляем небольшим количеством оливкового майонеза. Добавляем соль по вкусу.

Перемешиваем и раскладываем в порционные вазочки или салатники.

Несколько помидоров черри оставляем целыми для украшения. Выкладываем сверху и подаём салатик к обеду.

Маленьким детям особенно нравится такой вариант салата в миниатюре.

Время приготовления: 15 мин.