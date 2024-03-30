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Рецепт: Порционный салат «Весенняя миниатюра» — Яркий весенний салатик с помидорами черри и маслинами в порционных салатниках.

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Рецепт: Порционный салат «Весенняя миниатюра» — Яркий весенний салатик с помидорами черри и маслинами в порционных салатниках.

Ингредиенты:
помидоры черри желтые и красные — 300 г;
огурцы короткоплодные — 2 шт.;
маслины — 1 банка;
сыр твердый российский — 150 г;
майонез оливковый — 1 ст.л.;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Наступила весна, и уже хочется свежих овощей. Наш сегодняшний салатик называется «Весенняя миниатюра», готовить мы его будем из помидоров черри двух цветов.

Для нашего «миниатюрного» салата огурцы нарезаем очень маленькими кубиками.

Рецепт: Порционный салат "Весенняя миниатюра" - Яркий весенний салатик с помидорами черри и маслинами в порционных салатниках.

Помидоры черри различаются не только цветом, но и вкусом. У жёлтых, как мне кажется, вкус более яркий.

Рецепт: Порционный салат "Весенняя миниатюра" - Яркий весенний салатик с помидорами черри и маслинами в порционных салатниках.

Черные маслины без косточек нарезаем на половинки, вдоль или поперёк, без разницы.

Рецепт: Порционный салат "Весенняя миниатюра" - Яркий весенний салатик с помидорами черри и маслинами в порционных салатниках.

Помидоры черри также нарезаем половинками и добавляем к огурцам.

Рецепт: Порционный салат "Весенняя миниатюра" - Яркий весенний салатик с помидорами черри и маслинами в порционных салатниках.

Любой твердый сыр тоже нарезаем маленькими кубиками, такого же размера, как и огурцы.

Рецепт: Порционный салат "Весенняя миниатюра" - Яркий весенний салатик с помидорами черри и маслинами в порционных салатниках.

Заправляем небольшим количеством оливкового майонеза. Добавляем соль по вкусу.

Рецепт: Порционный салат "Весенняя миниатюра" - Яркий весенний салатик с помидорами черри и маслинами в порционных салатниках.

Перемешиваем и раскладываем в порционные вазочки или салатники.

Рецепт: Порционный салат "Весенняя миниатюра" - Яркий весенний салатик с помидорами черри и маслинами в порционных салатниках.

Несколько помидоров черри оставляем целыми для украшения. Выкладываем сверху и подаём салатик к обеду.

Рецепт: Порционный салат "Весенняя миниатюра" - Яркий весенний салатик с помидорами черри и маслинами в порционных салатниках.

Маленьким детям особенно нравится такой вариант салата в миниатюре.

Время приготовления: 15 мин.

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