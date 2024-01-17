Кефир, 1 яйцо и 15 минут. Теперь всегда буду готовить так: вкусные картофельные пирожки

Картофельные пироги заслужили свою популярность довольно давно. Уже в начале XX века многие готовили картофельные пироги, заменяя ими ранее актуальную выпечку с репой, грибами и прочими овощами.
В Советском Союзе пироги с картошкой стали пользоваться спросом в 1960 годы. Тогда появились небольшие пекарни, где продавались пирожки с картошкой, яйцом и прочими начинками. Кроме того, на вокзалах бабушки продавали пирожки собственного производства. Нередко старушки приезжали из деревень для продажи выпечки. Это значит, что пирожки тогда готовились в печи.
Сейчас печи в квартирах нет, лишь духовки. Но, если не хочется долго ждать, пока выпекаются пироги, можно воспользоваться сковородой.
Ингредиенты теста для картофельных пирожков:
- Кефир — 250 мл;
- Сметана 20% — 50 г;
- Яичный желток — 1 шт.;
- Растительное масло — ст.л.;
- Соль — 1 ч.л.;
- Сахар — 1 ч.л.;
- Мука — 420 г;
- Сода — ½ ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- Отварный картофель — 4 шт.;
- Лук — 1 шт.;
- Соль — ½ ч.л.
Приготовление картофельных пирожков:
В тару с кефиром выкладываем сметану, желток, высыпаем соль и сахар, тщательно перемешиваем. Вливаем в кефир растительное масло, высыпаем частями муку с содой.
Замешиваем мягкое и эластичное тесто, оставляем его под целлофаном в тепле на 20 минут. Для начинки очищаем отварной картофель. Нарезаем мелко лук и обжариваем до золотистого цвета.
Выкладываем лук к картофелю, разминаем до состояния пюре. Не забываем посолить начинку и по вкусу добавить перец.
Тесто делим на 10 частей, раскатываем каждую часть в лепешку. Выкладываем в лепешки начинку и запечатываем внутри теста.
Переворачиваем пирожки швами вниз и раскатываем скалкой до толщины около см. Выкладываем пирожки также швом вниз в сковороду с растительным маслом. Обжариваем пирожки на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.
В итоге мы имеем простые картофельные пирожки.
Впитать лишнее масло с пирожков можно с помощью бумажных полотенец.