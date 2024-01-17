Кефир, 1 яйцо и 15 минут. Теперь всегда буду готовить так: вкусные картофельные пирожки

Картофельные пироги заслужили свою популярность довольно давно. Уже в начале XX века многие готовили картофельные пироги, заменяя ими ранее актуальную выпечку с репой, грибами и прочими овощами.

В Советском Союзе пироги с картошкой стали пользоваться спросом в 1960 годы. Тогда появились небольшие пекарни, где продавались пирожки с картошкой, яйцом и прочими начинками. Кроме того, на вокзалах бабушки продавали пирожки собственного производства. Нередко старушки приезжали из деревень для продажи выпечки. Это значит, что пирожки тогда готовились в печи.

Сейчас печи в квартирах нет, лишь духовки. Но, если не хочется долго ждать, пока выпекаются пироги, можно воспользоваться сковородой.

Ингредиенты теста для картофельных пирожков:

Кефир — 250 мл;

Сметана 20% — 50 г;

Яичный желток — 1 шт.;

Растительное масло — ст.л.;

Соль — 1 ч.л.;

Сахар — 1 ч.л.;

Мука — 420 г;

Сода — ½ ч.л.

Ингредиенты для начинки:

Отварный картофель — 4 шт.;

Лук — 1 шт.;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление картофельных пирожков:

В тару с кефиром выкладываем сметану, желток, высыпаем соль и сахар, тщательно перемешиваем. Вливаем в кефир растительное масло, высыпаем частями муку с содой.

Замешиваем мягкое и эластичное тесто, оставляем его под целлофаном в тепле на 20 минут. Для начинки очищаем отварной картофель. Нарезаем мелко лук и обжариваем до золотистого цвета.

Выкладываем лук к картофелю, разминаем до состояния пюре. Не забываем посолить начинку и по вкусу добавить перец.

Тесто делим на 10 частей, раскатываем каждую часть в лепешку. Выкладываем в лепешки начинку и запечатываем внутри теста.

Переворачиваем пирожки швами вниз и раскатываем скалкой до толщины около см. Выкладываем пирожки также швом вниз в сковороду с растительным маслом. Обжариваем пирожки на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.

В итоге мы имеем простые картофельные пирожки.

Впитать лишнее масло с пирожков можно с помощью бумажных полотенец.