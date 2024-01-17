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Рецепт: Рагу из замороженных овощей — Сочное, вкусное блюдо.

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Рецепт: Рагу из замороженных овощей — Сочное, вкусное блюдо.

Ингредиенты:
фасоль стручковая — 200 гр;
перец болгарский — 200 гр;
грибы зеленушки — 100 гр;
морковь — 100 гр;
лук репчатый — 200 гр;
помидоры замороженные — 200 гр;
зелень замороженная — 50 гр;
масло подсолнечное — 2 ст.л
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!
Давно пришло время освобождать морозильные камеры. Напасла всяких овощей, поэтому нужно только успеть из них приготовить разные вкусности.
На этот раз приготовила просто рагу из всех моих замороженных припасов.

Как положено, готовлю почти каждый продукт отдельно.
Сначала готовлю замороженную фасоль.

Рецепт: Рагу из замороженных овощей - Сочное, вкусное блюдо.

Обжариваю до готовности.

Рецепт: Рагу из замороженных овощей - Сочное, вкусное блюдо.

Болгарский перец у меня заготовлен разными нарезками. Беру нарезку средними кусочками.

Рецепт: Рагу из замороженных овощей - Сочное, вкусное блюдо.

Так же обжариваю до готовности.

Рецепт: Рагу из замороженных овощей - Сочное, вкусное блюдо.

Морковь и лук у меня свежие. Так как это не принципиально сейчас, а повара не допускают, я обжариваю лук и морковь вместе.

Рецепт: Рагу из замороженных овощей - Сочное, вкусное блюдо.

Рецепт: Рагу из замороженных овощей - Сочное, вкусное блюдо.

Готовую обжарку я выкладываю в большую сковороду, хорошо бы в сотейник.
Помидоры у меня заморожены порезанные кусочками.

Рецепт: Рагу из замороженных овощей - Сочное, вкусное блюдо.

Рецепт: Рагу из замороженных овощей - Сочное, вкусное блюдо.

Грибы можно любые, у меня наши местные зеленушки. Они уже отварены и заморожены .

Рецепт: Рагу из замороженных овощей - Сочное, вкусное блюдо.

Нарезаю их немного мельче и обжариваю совсем немного.

Рецепт: Рагу из замороженных овощей - Сочное, вкусное блюдо.

Всё складываю в бОльшую сковороду, туда же замороженную зелень, какая есть.

Рецепт: Рагу из замороженных овощей - Сочное, вкусное блюдо.

Всё перемешиваю, солю, добавляю сухие приправы, пол чайной ложки сахара. Количество сахара зависит от помидор, если они кислые, то сахара нужно больше.
Это рагу вкусно, когда соус сладковатый.

Рецепт: Рагу из замороженных овощей - Сочное, вкусное блюдо.

Все овощи у меня были в полной готовности, поэтому их просто нужно довести «поженить», потушить, попробовать на соль, сахар и перец … и всё.
Блюдо готово, можно как гарнир, можно, как самостоятельное блюдо.

Рецепт: Рагу из замороженных овощей - Сочное, вкусное блюдо.

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.

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