Рецепт: Утка в рукаве с яблоками — По-домашнему

Ингредиенты:

мясо утки — 1 шт;

яблоки — 3 шт;

соль адыгейская — по вкусу;

аджика домашняя — 2 ст л;

петрушка — 20 г

Способ приготовления: Блюдо готовится в духовке около трех часов. Поэтому запекаем утку по праздникам.

Сама подготовка особых усилий не требует. Если, конечно, утка обработана должным образом до продажи. Если торчат пеньки от перьев или, всякое бывает, перья, то стоит ее подготовить к запеканию на открытом огне. Я для этого снимаю металлическую часть с конфорки. И открытым огнем обрабатываю кожу. Случаются такие «подвиги» редко. Тем не менее. Если приобрели утку, а она требует дополнительной подготовки, не переживайте. Все решаемо)).

После того, как утка подготовлена, смазываю ее снаружи и внутри аджикой. И адыгейской солью. На двух килограммовую утку уходит примерно две столовые ложки домашней острой аджики . И одна треть чайной ложечки соли. Можно соль вообще не добавлять, если соус, которым вы натираете тушку будет соленым.

Яблоки предварительно мою, разрезаю на четыре части, вырезая сердцевину.

Фарширую натертую аджикой утку четвертинками яблок. После этого смыкаю края шкуры зубочистками.

Помещаю утку в пакет.

Кладу в форму с высоким бортом. Отправляю в предварительно разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку на два часа.

Через 2 часа прокалываю пакет, чтобы утка приобрела золотистый цвет. И еще час томлю ее при температуре сто двадцать градусов.

Вынимаю утку из пакета.

Достаю яблоки.

Разрезаю утку на порции. Украшаю запеченными яблоками и листиками петрушки.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 3 ч. Примерная стоимость порции: 790 руб.