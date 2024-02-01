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Рецепт: Утка в рукаве с яблоками — По-домашнему

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Рецепт: Утка в рукаве с яблоками — По-домашнему

Ингредиенты:
мясо утки — 1 шт;
яблоки — 3 шт;
соль адыгейская — по вкусу;
аджика домашняя — 2 ст л;
петрушка — 20 г
Способ приготовления: Блюдо готовится в духовке около трех часов. Поэтому запекаем утку по праздникам.

Сама подготовка особых усилий не требует. Если, конечно, утка обработана должным образом до продажи. Если торчат пеньки от перьев или, всякое бывает, перья, то стоит ее подготовить к запеканию на открытом огне. Я для этого снимаю металлическую часть с конфорки. И открытым огнем обрабатываю кожу. Случаются такие «подвиги» редко. Тем не менее. Если приобрели утку, а она требует дополнительной подготовки, не переживайте. Все решаемо)).

Рецепт: Утка в рукаве с яблоками - По-домашнему

После того, как утка подготовлена, смазываю ее снаружи и внутри аджикой. И адыгейской солью. На двух килограммовую утку уходит примерно две столовые ложки домашней острой аджики . И одна треть чайной ложечки соли. Можно соль вообще не добавлять, если соус, которым вы натираете тушку будет соленым.

Яблоки предварительно мою, разрезаю на четыре части, вырезая сердцевину.

Рецепт: Утка в рукаве с яблоками - По-домашнему

Фарширую натертую аджикой утку четвертинками яблок. После этого смыкаю края шкуры зубочистками.

Рецепт: Утка в рукаве с яблоками - По-домашнему

Помещаю утку в пакет.

Рецепт: Утка в рукаве с яблоками - По-домашнему

Кладу в форму с высоким бортом. Отправляю в предварительно разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку на два часа.

Рецепт: Утка в рукаве с яблоками - По-домашнему

Через 2 часа прокалываю пакет, чтобы утка приобрела золотистый цвет. И еще час томлю ее при температуре сто двадцать градусов.

Рецепт: Утка в рукаве с яблоками - По-домашнему

Вынимаю утку из пакета.

Рецепт: Утка в рукаве с яблоками - По-домашнему

Достаю яблоки.

Рецепт: Утка в рукаве с яблоками - По-домашнему

Разрезаю утку на порции. Украшаю запеченными яблоками и листиками петрушки.

Рецепт: Утка в рукаве с яблоками - По-домашнему

Приятного аппетита!

Время приготовления: 3 ч. Примерная стоимость порции: 790 руб.

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