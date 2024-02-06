Описание приготовления:

Вкуснейшая домашняя выпечка, которая подойдёт не только для семейного чаепития, но и для встречи неожиданных гостей. Кекс совершенно не сухой, с довольно влажным мякишем, пышный, нежный и ароматный. Помимо кураги в тесто можно добавить изюм или грецкие орехи, в любом случае всегда получается отлично! Замечательный рецепт из простых и доступных продуктов, который обязательно понравится всем!

Назначение: На ужин / На полдник / Недорого / Семейный ужин Основной ингредиент: Фрукты / Сухофрукты / Курага Блюдо: Выпечка / Кексы

Состав / Ингредиенты:

Яйца 2 Штуки

Сахар 120 Грамм

Соль 1/3 Чайных ложки

Масло сливочное 30 Грамм

Кефир 250 Миллилитров

Мука 300 Грамм

Разрыхлитель 1 Чайная ложка (с горкой)

Курага 200 Грамм (или любые другие сухофрукты)

Количество порций 8

Калорийность

240 ккал

Калорийность

6 г

Белки

4 г

Жиры

42 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кекс с курагой»

Подготовьте все ингредиенты.

Соедините яйца, сахар и соль. Взбейте венчиком или миксером.

Добавьте кефир и растопленное сливочное масло. Перемешайте.

Добавьте муку и разрыхлитель. Перемешайте всё ещё раз до однородного состояния.

Добавьте курагу, нарезанную кусочками. Предварительно курагу замочите в тёплой воде на 10 минут, а затем промойте и обсушите.

Вмешайте курагу в тесто при помощи ложки или кулинарной лопатки.

Переложите тесто в смазанную маслом форму для запекания. У меня силиконовая форма, я ничем не смазывала. Выпекайте кекс в заранее разогретой до 170 градусов духовке около 50 минут.

Готовность проверьте деревянной спичкой или шпажкой. Готовому кексу дайте немного остыть, а затем извлеките из формы.

Я полила остывший кекс сахарной глазурью и украсила кондитерскими посыпками.

Нарезаем на порции и подаём к столу. Приятного аппетита!