Описание приготовления:
Вкуснейшая домашняя выпечка, которая подойдёт не только для семейного чаепития, но и для встречи неожиданных гостей. Кекс совершенно не сухой, с довольно влажным мякишем, пышный, нежный и ароматный. Помимо кураги в тесто можно добавить изюм или грецкие орехи, в любом случае всегда получается отлично! Замечательный рецепт из простых и доступных продуктов, который обязательно понравится всем!
Назначение: На ужин / На полдник / Недорого / Семейный ужин Основной ингредиент: Фрукты / Сухофрукты / Курага Блюдо: Выпечка / Кексы
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 2 Штуки
- Сахар 120 Грамм
- Соль 1/3 Чайных ложки
- Масло сливочное 30 Грамм
- Кефир 250 Миллилитров
- Мука 300 Грамм
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка (с горкой)
- Курага 200 Грамм (или любые другие сухофрукты)
Количество порций 8
Калорийность
240 ккал
Калорийность
6 г
Белки
4 г
Жиры
42 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кекс с курагой»
Подготовьте все ингредиенты.
Соедините яйца, сахар и соль. Взбейте венчиком или миксером.
Добавьте кефир и растопленное сливочное масло. Перемешайте.
Добавьте муку и разрыхлитель. Перемешайте всё ещё раз до однородного состояния.
Добавьте курагу, нарезанную кусочками. Предварительно курагу замочите в тёплой воде на 10 минут, а затем промойте и обсушите.
Вмешайте курагу в тесто при помощи ложки или кулинарной лопатки.
Переложите тесто в смазанную маслом форму для запекания. У меня силиконовая форма, я ничем не смазывала. Выпекайте кекс в заранее разогретой до 170 градусов духовке около 50 минут.
Готовность проверьте деревянной спичкой или шпажкой. Готовому кексу дайте немного остыть, а затем извлеките из формы.
Я полила остывший кекс сахарной глазурью и украсила кондитерскими посыпками.
Нарезаем на порции и подаём к столу. Приятного аппетита!