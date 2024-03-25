Подлива, как в советской столовой, готовится быстро и просто. Любой гарнир можно с легкостью разнообразить, приготовив ароматную и безумно вкусную подливку из различных компонентов: томатной пасты, сметаны, муки и много другого. К тому же, существуют варианты готовки даже с добавлением мяса. При такой подливке, хозяйке остается лишь сварить овощи или крупу. А готовка соусов, родом из СССР, настолько проста, что справится каждый, особенно следуя подробным рецептам с пошаговыми фото, где полностью показан и описан процесс.

Томатная подлива с мукой к котлетам, как в советской столовой

Лишь раз, приготовив дополнение к котлетам в виде томатной подливы, вы всегда будете возвращаться к этому рецепту, что и вовсе неудивительно. Любые мясные изыски, при подаче с томатным соусом, сразу начинают «играть» новыми красками и невероятно пахнуть.

Ингредиенты –+6 порц.

Мука 1 ст.л.

Кипяток 300 мл.

Масло сливочное 50 гр.

Лук репчатый ½ шт.

Мускатный орех 1 щепотка

Томатный соус 2 ст.л.

Перец чёрный молотый 1 щепотка

Соль по вкусу

Сахар-песок по вкусу

Шаги 20 мин.

Подливу, как в советской столовой, приготовить очень просто. В сотейнике либо кастрюле с толстым дном растапливаем кусочек сливочного масла. В растопленное масло подсыпаем муку и интенсивно размешиваем. Заливаем содержимое сотейника кипятком (не переставая помешивать) до желаемой консистенции, следом засыпаем мелко нашинкованный лук. Солим, приправляем мускатным орехом и молотым перцем. Затем отправляем в жаропрочную посуду томатную пасту/соус и сахарный песок – пробуем и при необходимости добавляем соль или перец по вкусу. Тушим 15-20 минут. Подлива, как в советской столовой, готова! Густой подливкой сдабриваем румяные котлеты и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Подлива с мясом для пюре, как в советской столовой

Сочетание сливочного картофельного пюре с нежной начинкой, состоящей из кусочков свинины с луком и сметаной, не оставит равнодушным никакого. Простое в приготовлении и не занимающее много времени блюдо, прекрасно подойдет для полноценного обеда или ужина.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Свинина (шея) – 400 гр.

Лук – 2 шт.

Сметана – 3 ст.л.

Мука – 2-3 ст.л.

Картошка – 6-7 шт.

Вода – 300-400 мл.

Укроп – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо хорошенько промываем под струей воды, обсушиваем при помощи бумажных полотенец и нарезаем кусочками среднего размера. В сковороде разогреваем масло и приступаем к обжарке.

Шаг 2. Две луковицы очищаем, мелко шинкуем и отправляем к свинине.

Шаг 3. Приправляем содержимое сковороды любимыми специями и солью.

Шаг 4. Выпариваем излишки жидкости на умеренном огне.

Шаг 5. В отдельную пиалу засыпаем муку.

Шаг 6. Добавляем сметану.

Шаг 7. Вливаем воду, всыпаем соль и хорошенько размешиваем компоненты.

Шаг 8. Выливаем сметанный соус к свинине и продолжаем готовку.

Шаг 9. Не теряя времени, очищаем и отвариваем картошку до готовности в подсоленной воде.

Шаг 10. К горячей картошке засыпаем мелко нарубленный укроп и разминаем в пюре (по желанию добавляем сливочное масло и молоко).

Шаг 11. Сковороду с подливой снимаем с огня, когда ингредиенты загустеют, и мясо начнет расходиться по волокнам.

Шаг 12. На порционные тарелки выкладываем ароматное пюре с зеленью и сверху добавляем нежную свинину в подливке. Приятного аппетита!

Подлива без мяса к картофельному пюре, как в СССР

Блюд из картошки существует великое множество, однако, большинство все же являются обожателями классического пюре со сливочным маслом и деревенским молоком. Но даже самые любимые кушанья могут надоесть и чтобы избежать этого, разнообразим вкусный гарнир ароматной подливкой, вкус которой знаком каждому с детства.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Масло сливочное – 30 гр.

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Мука – 2 ст.л.

Вода – 350-400 мл.

Паста томатная – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Сметана – 2 ст.л.

Лист лавровый – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В сковороде с высокими бортиками практически полностью растапливаем сливочное масло и затем подливаем растительное.

Шаг 2. Немного просеянной муки подсыпаем к маслу и хорошенько перемешиваем, во избежание пригорания. Жарим до легкого румяного цвета.

Шаг 3. Добавляем томатную пасту, около 70 миллилитров воды и тщательно размешиваем до получения однородной консистенции без единого комочка. После, вливаем оставшуюся воду.

Шаг 4. Теперь в сковороду отправляем сметану, соль, листочки лавра – мешать не перестаем и на медленном огне доводим до кипения.

Шаг 5. Как только подливка начнет булькать – снимаем жаропрочную посуду с конфорки и подаем к столу картофельное пюре в сочетании с ароматным соусом. Приятного аппетита!

Подлива без мяса к гречке, как в столовой СССР

Гречка – невероятно полезная и вкусная крупа, но зачастую получается суховатой и для того, чтобы это исправить, подаем любимую кашу с подливкой из шампиньонов и овощей. Немного муки поможет соусу загустеть, а любимые приправы придадут гарниру более насыщенный вкус и аромат.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 150 гр.

Лук – 2 шт.

Морковка – 1 шт.

Мука – 1 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Сметана – 4 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Приправы – 1 ч.л.

Вода – 400 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Грибы хаотично крошим.

Шаг 2. Очищенный лук нарезаем небольшими кубиками.

Шаг 3. Морковку «освобождаем» от кожицы и измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями.

Шаг 4. В сковородке разогреваем масло и начинаем обжаривать шампиньоны.

Шаг 5. Через пару минут отправляем лук к грибам.

Шаг 6. Еще через 2-3 минуты засыпаем тертую морковь.

Шаг 7. Посыпаем овощи солью и специями, томим на протяжении 5 минут.

Шаг 8. Как только компоненты приобретут румяный цвет, медленно всыпаем муку и интенсивно помешиваем.

Шаг 9. Добавляем 4 ложки сметаны – снова перемешиваем.

Шаг 10. Для того чтобы ингредиенты загустели, тушим их еще несколько минут.

Шаг 11. В густую массу порционно подливаем воду.

Шаг 12. Размешиваем подливу и контролируем ее густоту количеством добавленной муки.

Шаг 13. Доводим соус до готовности под крышкой на маленьком огне (5 минут).

Шаг 14. Гречневую крупу поливаем овощной подливкой прямо в тарелках и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Простая подлива к макаронам, как в столовой

Когда хочется с головой окунуться в ностальгию – готовим на гарнир макароны с насыщенной подливой, уж очень напоминающую ту, которую подавали во всех столовых во времена СССР. Густой соус из простых и доступных компонентов мгновенно разнообразит привычный гарнир.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Вода – 250-300 мл.

Лук – 1 шт.

Мука – 1 ст.л.

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Чеснок – 1-2 зуб.

Сахар-песок – ½ ч.л.

Паста томатная – 2 ст.л.

Лист лавра – 1-2 шт.

Травы итальянские – ½ ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Луковицу очищаем от шелухи, мелко нарезаем и пассеруем на разогретом масле.

Шаг 2. К румяным луковым кусочкам засыпаем муку и тщательно перемешиваем.

Шаг 3. Добавляем томатную пасту.

Шаг 4. Заливаем содержимое сковороды водой и приправляем ароматными травами, молотым перцем, очищенным чесноком, сахарным песком и солью.

Шаг 5. Окунаем в соус несколько листочков лавра, накрываем посуду крышкой и на медленном огне доводим до загустения.

Шаг 6. Сваренные макароны щедро поливаем густой томатной подливой и приступаем к обеду. Приятного аппетита!

Подлива из свинины, как в советской столовой

Приготовим вкусную и очень простую подливку из свинины, которая идеально сочетается с самыми различными гарнирами: начиная от круп и заканчивая овощами. Лук и помидоры отлично насыщают мясо и полностью его пропитывают, благодаря чему, соус имеет очень насыщенный вкус и аромат.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Свинина – 700 гр.

Лук – 2 шт.

Томаты – 120 гр.

Вода – 1 ст.

Крахмал – 1 ч.л.

Масло растительное – 20 мл.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. 700 грамм мяса промываем водой и насухо обтираем бумажными салфетками, нарезаем кубиками среднего размера.

Шаг 2. Свинину обжариваем на растительном масле, до образования легкой румяности на кусочках.

Шаг 3. Две средние луковицы очищаем и мелко шинкуем.

Шаг 4. Пересыпаем луковые кусочки к мясу, перемешиваем и томим пару минут.

Шаг 5. Через 2-3 минуты отправляем в сковородку дольки либо половинки томатов, соль и ваши любимые приправы.

Шаг 6. Заливаем мясо с овощами водой и томим на медленном огне 25-30 минут. За несколько минут до готовности вводим в соус крахмал, разведенный в небольшом количестве воды. Доводим подливку до закипания и выключаем огонь.

Шаг 7. Сочное мясо в густом соусе подаем к столу с различными гарнирами, овощными салатами или соленьями. Приятного аппетита!

Простой пошаговый рецепт подливы к рису

Как известно, рис – достаточно сухой продукт даже в готовом виде, однако решить это проблему поможет вкусная и густая подливка, которую много лет назад подавали ко всем гарнирам в местах общественного питания. Потратив меньше получаса на кухне, вы придадите обычному рису абсолютно новый вкус и аромат.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Свинина – 500 гр.

Лук – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Мука – 1,5 ст.л.

Соус соевый – 50 мл.

Паста томатная – 1 ст.л.

Вода – 150 мл.

Петрушка – 2 веточки.

Перец чили – ½ шт.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для своего же удобства и быстроты действий подготавливаем продукты, указанные в списке ингредиентов: овощи очищаем от кожицы. Мясо промываем и обсушиваем при помощи бумажных полотенец.

Шаг 2. Луковицу мелко шинкуем, морковку нарезаем брусочками средней толщины.

Шаг 3. Свинину режем на полоски либо кубики.

Шаг 4. Пшеничную муку пересыпаем в пакет, туда же кладем мясо и тщательно перемешиваем, пока каждый кусочек не станет белым.

Шаг 5. В сковородке разогреваем две столовые ложки масла и начинаем обжаривать свинину.

Шаг 6. Как только основной компонент подрумянится – добавляем измельченные овощи и пасту из томатов.

Шаг 7. Заливаем ингредиенты соевым соусом и водой, накрываем крышкой и томим на минимальном огне до мягкости продуктов.

Шаг 8. Тем временем, нарезаем острый перец и веточки свежей петрушки – отправляем к подливе. Пробуем на вкус и при необходимости досаливаем.

Шаг 9. Проверяем мясо на готовность и снимаем сковороду с плиты.

Шаг 10. Сочную подливу с овощами и свининой подаем к столу с рассыпчатым отварным рисом. Приятного аппетита!

Простой и вкусный рецепт белой подливы, как в столовой

Лишь раз, приготовив белую подливку, как во времена СССР из нежного куриного мяса с добавлением горчицы, сметаны и чеснока, вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова, что вовсе неудивительно. Проведя не более 20 минут на кухне, мы с легкостью можем приготовить комплексное блюдо, которым можно накормить всю семью.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Курица – 400 гр.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Горчицы дижонская – 1 ч.л.

Сметана – 150 гр.

Макароны – 250 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куски курицы отвариваем до готовности в подсоленной воде (можно использовать заранее сваренный бульон).

Шаг 2. Слегка остывшее мясо отделяем от косточек.

Шаг 3. И нарезаем произвольными кусочками небольшого размера.

Шаг 4. 250 грамм макарон отвариваем до готовности (для насыщенности цвета можно добавить пару щепоток куркумы).

Шаг 5. Луковицу очищаем от шелухи и обжариваем до прозрачности на разогретом масле.

Шаг 6. Добавляем измельченную курицу.

Шаг 7. Для пикантности отправляем в сковороду зубки чеснока, пропущенные через пресс.

Шаг 8. Дополняем мясной соус сметаной, горчицей, солью и молотым перцем – перемешиваем и томим еще около 5 минут.

Шаг 9. На тарелку выкладываем порцию макарон и сверху щедро сдабриваем белой подливкой. Приятного аппетита!