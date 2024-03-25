Подлива, как в советской столовой, готовится быстро и просто. Любой гарнир можно с легкостью разнообразить, приготовив ароматную и безумно вкусную подливку из различных компонентов: томатной пасты, сметаны, муки и много другого. К тому же, существуют варианты готовки даже с добавлением мяса. При такой подливке, хозяйке остается лишь сварить овощи или крупу. А готовка соусов, родом из СССР, настолько проста, что справится каждый, особенно следуя подробным рецептам с пошаговыми фото, где полностью показан и описан процесс.
Томатная подлива с мукой к котлетам, как в советской столовой
Лишь раз, приготовив дополнение к котлетам в виде томатной подливы, вы всегда будете возвращаться к этому рецепту, что и вовсе неудивительно. Любые мясные изыски, при подаче с томатным соусом, сразу начинают «играть» новыми красками и невероятно пахнуть.
Ингредиенты –+6 порц.
- Мука 1 ст.л.
- Кипяток 300 мл.
- Масло сливочное 50 гр.
- Лук репчатый ½ шт.
- Мускатный орех 1 щепотка
- Томатный соус 2 ст.л.
- Перец чёрный молотый 1 щепотка
- Соль по вкусу
- Сахар-песок по вкусу
Шаги 20 мин.
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Подливу, как в советской столовой, приготовить очень просто. В сотейнике либо кастрюле с толстым дном растапливаем кусочек сливочного масла.
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В растопленное масло подсыпаем муку и интенсивно размешиваем.
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Заливаем содержимое сотейника кипятком (не переставая помешивать) до желаемой консистенции, следом засыпаем мелко нашинкованный лук. Солим, приправляем мускатным орехом и молотым перцем.
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Затем отправляем в жаропрочную посуду томатную пасту/соус и сахарный песок – пробуем и при необходимости добавляем соль или перец по вкусу. Тушим 15-20 минут.
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Подлива, как в советской столовой, готова! Густой подливкой сдабриваем румяные котлеты и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!
Подлива с мясом для пюре, как в советской столовой
Сочетание сливочного картофельного пюре с нежной начинкой, состоящей из кусочков свинины с луком и сметаной, не оставит равнодушным никакого. Простое в приготовлении и не занимающее много времени блюдо, прекрасно подойдет для полноценного обеда или ужина.
Время готовки – 1 ч. 10 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Свинина (шея) – 400 гр.
- Лук – 2 шт.
- Сметана – 3 ст.л.
- Мука – 2-3 ст.л.
- Картошка – 6-7 шт.
- Вода – 300-400 мл.
- Укроп – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Приправы – по вкусу.
- Масло растительное – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Мясо хорошенько промываем под струей воды, обсушиваем при помощи бумажных полотенец и нарезаем кусочками среднего размера. В сковороде разогреваем масло и приступаем к обжарке.
Шаг 2. Две луковицы очищаем, мелко шинкуем и отправляем к свинине.
Шаг 3. Приправляем содержимое сковороды любимыми специями и солью.
Шаг 4. Выпариваем излишки жидкости на умеренном огне.
Шаг 5. В отдельную пиалу засыпаем муку.
Шаг 6. Добавляем сметану.
Шаг 7. Вливаем воду, всыпаем соль и хорошенько размешиваем компоненты.
Шаг 8. Выливаем сметанный соус к свинине и продолжаем готовку.
Шаг 9. Не теряя времени, очищаем и отвариваем картошку до готовности в подсоленной воде.
Шаг 10. К горячей картошке засыпаем мелко нарубленный укроп и разминаем в пюре (по желанию добавляем сливочное масло и молоко).
Шаг 11. Сковороду с подливой снимаем с огня, когда ингредиенты загустеют, и мясо начнет расходиться по волокнам.
Шаг 12. На порционные тарелки выкладываем ароматное пюре с зеленью и сверху добавляем нежную свинину в подливке. Приятного аппетита!
Подлива без мяса к картофельному пюре, как в СССР
Блюд из картошки существует великое множество, однако, большинство все же являются обожателями классического пюре со сливочным маслом и деревенским молоком. Но даже самые любимые кушанья могут надоесть и чтобы избежать этого, разнообразим вкусный гарнир ароматной подливкой, вкус которой знаком каждому с детства.
Время готовки – 15 мин.
Время приготовления – 5 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Масло сливочное – 30 гр.
- Масло растительное – 2-3 ст.л.
- Мука – 2 ст.л.
- Вода – 350-400 мл.
- Паста томатная – 3 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Сметана – 2 ст.л.
- Лист лавровый – 2 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В сковороде с высокими бортиками практически полностью растапливаем сливочное масло и затем подливаем растительное.
Шаг 2. Немного просеянной муки подсыпаем к маслу и хорошенько перемешиваем, во избежание пригорания. Жарим до легкого румяного цвета.
Шаг 3. Добавляем томатную пасту, около 70 миллилитров воды и тщательно размешиваем до получения однородной консистенции без единого комочка. После, вливаем оставшуюся воду.
Шаг 4. Теперь в сковороду отправляем сметану, соль, листочки лавра – мешать не перестаем и на медленном огне доводим до кипения.
Шаг 5. Как только подливка начнет булькать – снимаем жаропрочную посуду с конфорки и подаем к столу картофельное пюре в сочетании с ароматным соусом. Приятного аппетита!
Подлива без мяса к гречке, как в столовой СССР
Гречка – невероятно полезная и вкусная крупа, но зачастую получается суховатой и для того, чтобы это исправить, подаем любимую кашу с подливкой из шампиньонов и овощей. Немного муки поможет соусу загустеть, а любимые приправы придадут гарниру более насыщенный вкус и аромат.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Шампиньоны – 150 гр.
- Лук – 2 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Мука – 1 ст.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Сметана – 4 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Приправы – 1 ч.л.
- Вода – 400 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Грибы хаотично крошим.
Шаг 2. Очищенный лук нарезаем небольшими кубиками.
Шаг 3. Морковку «освобождаем» от кожицы и измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями.
Шаг 4. В сковородке разогреваем масло и начинаем обжаривать шампиньоны.
Шаг 5. Через пару минут отправляем лук к грибам.
Шаг 6. Еще через 2-3 минуты засыпаем тертую морковь.
Шаг 7. Посыпаем овощи солью и специями, томим на протяжении 5 минут.
Шаг 8. Как только компоненты приобретут румяный цвет, медленно всыпаем муку и интенсивно помешиваем.
Шаг 9. Добавляем 4 ложки сметаны – снова перемешиваем.
Шаг 10. Для того чтобы ингредиенты загустели, тушим их еще несколько минут.
Шаг 11. В густую массу порционно подливаем воду.
Шаг 12. Размешиваем подливу и контролируем ее густоту количеством добавленной муки.
Шаг 13. Доводим соус до готовности под крышкой на маленьком огне (5 минут).
Шаг 14. Гречневую крупу поливаем овощной подливкой прямо в тарелках и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Простая подлива к макаронам, как в столовой
Когда хочется с головой окунуться в ностальгию – готовим на гарнир макароны с насыщенной подливой, уж очень напоминающую ту, которую подавали во всех столовых во времена СССР. Густой соус из простых и доступных компонентов мгновенно разнообразит привычный гарнир.
Время готовки – 15 мин.
Время приготовления – 5 мин.
Порции – 4-5.
Ингредиенты:
- Вода – 250-300 мл.
- Лук – 1 шт.
- Мука – 1 ст.л.
- Масло растительное – 2-3 ст.л.
- Чеснок – 1-2 зуб.
- Сахар-песок – ½ ч.л.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Лист лавра – 1-2 шт.
- Травы итальянские – ½ ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Луковицу очищаем от шелухи, мелко нарезаем и пассеруем на разогретом масле.
Шаг 2. К румяным луковым кусочкам засыпаем муку и тщательно перемешиваем.
Шаг 3. Добавляем томатную пасту.
Шаг 4. Заливаем содержимое сковороды водой и приправляем ароматными травами, молотым перцем, очищенным чесноком, сахарным песком и солью.
Шаг 5. Окунаем в соус несколько листочков лавра, накрываем посуду крышкой и на медленном огне доводим до загустения.
Шаг 6. Сваренные макароны щедро поливаем густой томатной подливой и приступаем к обеду. Приятного аппетита!
Подлива из свинины, как в советской столовой
Приготовим вкусную и очень простую подливку из свинины, которая идеально сочетается с самыми различными гарнирами: начиная от круп и заканчивая овощами. Лук и помидоры отлично насыщают мясо и полностью его пропитывают, благодаря чему, соус имеет очень насыщенный вкус и аромат.
Время готовки – 45 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Свинина – 700 гр.
- Лук – 2 шт.
- Томаты – 120 гр.
- Вода – 1 ст.
- Крахмал – 1 ч.л.
- Масло растительное – 20 мл.
- Соль – по вкусу.
- Приправы – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. 700 грамм мяса промываем водой и насухо обтираем бумажными салфетками, нарезаем кубиками среднего размера.
Шаг 2. Свинину обжариваем на растительном масле, до образования легкой румяности на кусочках.
Шаг 3. Две средние луковицы очищаем и мелко шинкуем.
Шаг 4. Пересыпаем луковые кусочки к мясу, перемешиваем и томим пару минут.
Шаг 5. Через 2-3 минуты отправляем в сковородку дольки либо половинки томатов, соль и ваши любимые приправы.
Шаг 6. Заливаем мясо с овощами водой и томим на медленном огне 25-30 минут. За несколько минут до готовности вводим в соус крахмал, разведенный в небольшом количестве воды. Доводим подливку до закипания и выключаем огонь.
Шаг 7. Сочное мясо в густом соусе подаем к столу с различными гарнирами, овощными салатами или соленьями. Приятного аппетита!
Простой пошаговый рецепт подливы к рису
Как известно, рис – достаточно сухой продукт даже в готовом виде, однако решить это проблему поможет вкусная и густая подливка, которую много лет назад подавали ко всем гарнирам в местах общественного питания. Потратив меньше получаса на кухне, вы придадите обычному рису абсолютно новый вкус и аромат.
Время готовки – 1 ч. 10 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Свинина – 500 гр.
- Лук – 1 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Мука – 1,5 ст.л.
- Соус соевый – 50 мл.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Вода – 150 мл.
- Петрушка – 2 веточки.
- Перец чили – ½ шт.
- Масло подсолнечное – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для своего же удобства и быстроты действий подготавливаем продукты, указанные в списке ингредиентов: овощи очищаем от кожицы. Мясо промываем и обсушиваем при помощи бумажных полотенец.
Шаг 2. Луковицу мелко шинкуем, морковку нарезаем брусочками средней толщины.
Шаг 3. Свинину режем на полоски либо кубики.
Шаг 4. Пшеничную муку пересыпаем в пакет, туда же кладем мясо и тщательно перемешиваем, пока каждый кусочек не станет белым.
Шаг 5. В сковородке разогреваем две столовые ложки масла и начинаем обжаривать свинину.
Шаг 6. Как только основной компонент подрумянится – добавляем измельченные овощи и пасту из томатов.
Шаг 7. Заливаем ингредиенты соевым соусом и водой, накрываем крышкой и томим на минимальном огне до мягкости продуктов.
Шаг 8. Тем временем, нарезаем острый перец и веточки свежей петрушки – отправляем к подливе. Пробуем на вкус и при необходимости досаливаем.
Шаг 9. Проверяем мясо на готовность и снимаем сковороду с плиты.
Шаг 10. Сочную подливу с овощами и свининой подаем к столу с рассыпчатым отварным рисом. Приятного аппетита!
Простой и вкусный рецепт белой подливы, как в столовой
Лишь раз, приготовив белую подливку, как во времена СССР из нежного куриного мяса с добавлением горчицы, сметаны и чеснока, вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова, что вовсе неудивительно. Проведя не более 20 минут на кухне, мы с легкостью можем приготовить комплексное блюдо, которым можно накормить всю семью.
Время готовки – 1 ч. 10 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Курица – 400 гр.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Горчицы дижонская – 1 ч.л.
- Сметана – 150 гр.
- Макароны – 250 гр.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Куски курицы отвариваем до готовности в подсоленной воде (можно использовать заранее сваренный бульон).
Шаг 2. Слегка остывшее мясо отделяем от косточек.
Шаг 3. И нарезаем произвольными кусочками небольшого размера.
Шаг 4. 250 грамм макарон отвариваем до готовности (для насыщенности цвета можно добавить пару щепоток куркумы).
Шаг 5. Луковицу очищаем от шелухи и обжариваем до прозрачности на разогретом масле.
Шаг 6. Добавляем измельченную курицу.
Шаг 7. Для пикантности отправляем в сковороду зубки чеснока, пропущенные через пресс.
Шаг 8. Дополняем мясной соус сметаной, горчицей, солью и молотым перцем – перемешиваем и томим еще около 5 минут.
Шаг 9. На тарелку выкладываем порцию макарон и сверху щедро сдабриваем белой подливкой. Приятного аппетита!