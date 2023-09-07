Ореховый пирог — базовый рецепт, который понравится всем

Приготовление этого чудесного пирога займет чуть больше часа времени и еще один час, чтобы он настоялся. Но поверьте, результаты будет потрясающим.

Ореховый пирог — это десерт, которого, никогда не бывает много. Есть множество рецептов этого вкуснейшего десерта, но кондитеры сайта Misya, утверждают, что этот — самый лучший. Это довольно простой рецепт, но это не делает пирог менее вкусным. Так что Фокус настойчиво рекомендует воспользоваться нашим советом и приготовить этот пирог.

Пирог из орехов

Ингредиенты на форму 20 см:

130 г уже очищенных грецких орехов;

80 г муки;

100 г сливочного масла;

100 г сахара;

2 чайные ложки разрыхлителя;

2 яйца;

1 чайная ложка ванильной эссенции.

Сначала мелко рубим грецкие орехи вместе с взятым из общего количества 30 г сахара. В миске смешайте масло с оставшимся сахаром (70 г) до получения кремообразной консистенции, затем добавьте по одному ваниль и яйца, а затем еще и грецкие орехи.

В конце добавьте просеянную муку и разрыхлитель и перемешайте до получения однородной смеси. Вылить в форму, смазанную маслом и посыпанную мукой, и запекать около 40–45 минут в разогретой конвекционной духовке до 180°C.

Ореховый пирог готов: дайте ему остыть, украсьте большим количеством сахарной пудры и подавайте.

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