Описание приготовления:
Для приготовления этого диетического хлеба вам понадобится всего пять доступных ингредиентов. Хлеб содержит совсем немного углеводов и отлично подходит для кетодиеты. Его можно использовать для приготовления тостов, сэндвичей, подавать к блюдам вместо обычного хлеба.
Основной ингредиент: Мука / Миндальная мука Блюдо: Выпечка / Хлеб Диета: Диетическое питание
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 2 Штуки
- Масло сливочное 40 Грамм
- Миндальная мука 70 Грамм
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Сода 1/2 Чайных ложки
- Уксус яблочный 1 Чайная ложка
Количество порций 4
Калорийность
366 ккал
Калорийность
11 г
Белки
33 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кето-хлеб»
Подготовьте все ингредиенты.
В подходящую миску вбейте куриные яйца, добавьте соль. Перемешайте венчиком.
Влейте растопленное сливочное масло.
Всыпьте миндальную муку, перемешайте тесто.
Добавьте соду и погасите ее яблочным уксусом. Снова тщательно перемешайте тесто.
Тесто переложите в форму для запекания. Выпекайте хлеб в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут. Ориентируйтесь на свою духовку — зубочистка должна выйти из середины хлеба абсолютно сухой.
Хлеб полностью остудите. Храните в холодильнике. Приятного аппетита!