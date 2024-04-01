Описание приготовления:

Для приготовления этого диетического хлеба вам понадобится всего пять доступных ингредиентов. Хлеб содержит совсем немного углеводов и отлично подходит для кетодиеты. Его можно использовать для приготовления тостов, сэндвичей, подавать к блюдам вместо обычного хлеба.

Основной ингредиент: Мука / Миндальная мука Блюдо: Выпечка / Хлеб Диета: Диетическое питание

Состав / Ингредиенты:

Яйца 2 Штуки

Масло сливочное 40 Грамм

Миндальная мука 70 Грамм

Соль 1/2 Чайных ложки

Сода 1/2 Чайных ложки

Уксус яблочный 1 Чайная ложка

Количество порций 4

Калорийность

366 ккал

Калорийность

11 г

Белки

33 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кето-хлеб»

Подготовьте все ингредиенты.

В подходящую миску вбейте куриные яйца, добавьте соль. Перемешайте венчиком.

Влейте растопленное сливочное масло.

Всыпьте миндальную муку, перемешайте тесто.

Добавьте соду и погасите ее яблочным уксусом. Снова тщательно перемешайте тесто.

Тесто переложите в форму для запекания. Выпекайте хлеб в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут. Ориентируйтесь на свою духовку — зубочистка должна выйти из середины хлеба абсолютно сухой.

Хлеб полностью остудите. Храните в холодильнике. Приятного аппетита!