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Кето-хлеб

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Кето-хлеб

Описание приготовления:

Для приготовления этого диетического хлеба вам понадобится всего пять доступных ингредиентов. Хлеб содержит совсем немного углеводов и отлично подходит для кетодиеты. Его можно использовать для приготовления тостов, сэндвичей, подавать к блюдам вместо обычного хлеба.
Основной ингредиент: Мука / Миндальная мука Блюдо: Выпечка / Хлеб Диета: Диетическое питание

Состав / Ингредиенты:

  • Яйца 2 Штуки
  • Масло сливочное 40 Грамм
  • Миндальная мука 70 Грамм
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Сода 1/2 Чайных ложки
  • Уксус яблочный 1 Чайная ложка

Количество порций 4

Калорийность

366 ккал

Калорийность

11 г

Белки

33 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кето-хлеб»

Кето-хлеб

Подготовьте все ингредиенты.

Кето-хлеб

В подходящую миску вбейте куриные яйца, добавьте соль. Перемешайте венчиком.

Кето-хлеб

Влейте растопленное сливочное масло.

Кето-хлеб

Всыпьте миндальную муку, перемешайте тесто.

Кето-хлеб

Добавьте соду и погасите ее яблочным уксусом. Снова тщательно перемешайте тесто.

Кето-хлеб

Тесто переложите в форму для запекания. Выпекайте хлеб в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут. Ориентируйтесь на свою духовку — зубочистка должна выйти из середины хлеба абсолютно сухой.

Кето-хлеб

Хлеб полностью остудите. Храните в холодильнике. Приятного аппетита!

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