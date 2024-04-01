Рецепт: Запеченная свинина — С овощами. В духовке.

Ингредиенты:

свинина (филе) — 400 гр.;

картофель — 500 гр;

морковь средних размеров — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

овощи замороженные — половина пачки;

огурец соленый средний — 1 шт.;

соль — по вкусу;

перец горошек — 5 шт.;

масло растительное — 2 ст. ложки;

сметана 15% — 100 гр.;

майонез — 2 ст. ложки;

зелень — по вкусу;

сыр твердый — 50 гр.

Способ приготовления: Когда нужно быстро приготовить обед или ужин, покупаю готовое свиное филе. А замороженная овощная смесь обязательно какая-нибудь найдется в морозилке, да и несколько картошек всё равно в доме есть.

Итак, берем свинину и овощи. Предварительно мясо не замачиваю, только споласкиваю его и всё.

Прежде всего чистим и режем пластиками картофель.

Также чистим и режем морковь, соленый огурчик и лук.

В смазанную растительным маслом форму укладываем половину кружочков картофеля, морковь, соленый огурчик и лук. Не забываем немного посолить и бросить горошки перца.

Укладываем на получившуюся картофельную подушку слегка подсоленное мясо.

Сверху насыпаем замороженные овощи. У меня в данный момент была Карибская смесь, ее и насыпала. Но вообще это не принципиально, какие овощи использовать. Если дома есть стручковая фасоль, помидоры, болгарский перец, брокколи — можно использовать любой набор овощей!

Завершаем укладку овощей опять же кружочками картофеля.

Взбалтываем в кружке сметану, майонез, воду. Добавляем туда же соль и любимые приправы (укроп, базилик, кориандр, перец, сельдерей, петрушку — то, что любите). Заливаем этой смесью подготовленное мясо с овощами.

Ставим в духовку на 200 градусов примерно на 1 час 20 минут — 1 час 30 минут.

Минут за 10 до готовности посыпаем поверхность овощей тёртым сыром. Доводим до готовности.

Обед готов. Можно доставать форму из духовки и звать семью к столу.

Мясо получается сочным, нежным, его с удовольствием едят и взрослые и дети. Овощи пропитываются в процессе приготовления мясным бульоном, специи придают пикантности.

Еще мне нравится, что не требуется отдельно готовить мясо и гарнир к нему. Овощи выступают в качестве гарнира. Это очень удобно для хозяек, ценящих время, проведенное на кухне.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 2 ч. Примерная стоимость порции: 100 руб.