Рецепт: Запеченная свинина — С овощами. В духовке.

Ингредиенты:
свинина (филе) — 400 гр.;
картофель — 500 гр;
морковь средних размеров — 1 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
овощи замороженные — половина пачки;
огурец соленый средний — 1 шт.;
соль — по вкусу;
перец горошек — 5 шт.;
масло растительное — 2 ст. ложки;
сметана 15% — 100 гр.;
майонез — 2 ст. ложки;
зелень — по вкусу;
сыр твердый — 50 гр.
Способ приготовления: Когда нужно быстро приготовить обед или ужин, покупаю готовое свиное филе. А замороженная овощная смесь обязательно какая-нибудь найдется в морозилке, да и несколько картошек всё равно в доме есть.
Итак, берем свинину и овощи. Предварительно мясо не замачиваю, только споласкиваю его и всё.
Прежде всего чистим и режем пластиками картофель.
Также чистим и режем морковь, соленый огурчик и лук.
В смазанную растительным маслом форму укладываем половину кружочков картофеля, морковь, соленый огурчик и лук. Не забываем немного посолить и бросить горошки перца.
Укладываем на получившуюся картофельную подушку слегка подсоленное мясо.
Сверху насыпаем замороженные овощи. У меня в данный момент была Карибская смесь, ее и насыпала. Но вообще это не принципиально, какие овощи использовать. Если дома есть стручковая фасоль, помидоры, болгарский перец, брокколи — можно использовать любой набор овощей!
Завершаем укладку овощей опять же кружочками картофеля.
Взбалтываем в кружке сметану, майонез, воду. Добавляем туда же соль и любимые приправы (укроп, базилик, кориандр, перец, сельдерей, петрушку — то, что любите). Заливаем этой смесью подготовленное мясо с овощами.
Ставим в духовку на 200 градусов примерно на 1 час 20 минут — 1 час 30 минут.
Минут за 10 до готовности посыпаем поверхность овощей тёртым сыром. Доводим до готовности.
Обед готов. Можно доставать форму из духовки и звать семью к столу.
Мясо получается сочным, нежным, его с удовольствием едят и взрослые и дети. Овощи пропитываются в процессе приготовления мясным бульоном, специи придают пикантности.
Еще мне нравится, что не требуется отдельно готовить мясо и гарнир к нему. Овощи выступают в качестве гарнира. Это очень удобно для хозяек, ценящих время, проведенное на кухне.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 2 ч. Примерная стоимость порции: 100 руб.