ГлавнаяРецептыЭто новый хит сезона: салат из кукурузы и капусты Это новый хит сезона: салат из кукурузы и капусты На чтение: 2 минуты Легкий, свежий и вкусный салат с консервированной кукурузой всегда будет хорошим выбором для любого стола. Весь секрет – в особом соусе! ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Быстрый и очень вкусный салат из пекинской капусты и кукурузы станет хорошим дополнением к ужину. Он также прекрасно подходит в качестве закуски на вечеринке. Интересно 4 рецепта с селедкой ТМ «Водный Мир», от которых все будут в восторге Рецепт салата из кукурузы Время: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 300 грамм пекинской капусты; – 150 грамм болгарского перца; – 75 грамм кукурузы консервированной; – 50 грамм майонеза; – 70 грамм сливок 12%; – соль, перец, копченая поддержка по вкусу. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ «Водний Світ», які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички «Водний Світ» люблять усі! Приготовление: Капусту разрежьте пополам. Мелко нашинкуйте ее. Нарежьте перец кубиками. Отцеженную кукурузу добавьте к капусте и перцу Смешайте майонез, сметану, соль, перец и паприку. Все тщательно перемешайте. Как выбрать качественную кукурузу Выберите банку с кукурузой, срок годности которой еще достаточно длинный. Чем длиннее срок годности, тем вероятнее, что кукуруза останется свежей и вкусной. Проверьте, нет ли признаков повреждения банки: изгибов, царапин или коррозии. Это может быть признаком того, что консервы были повреждены или некорректно хранились. Перед покупкой можно просмотреть отзывы потребителей в интернете. Еще один очень вкусный салат: приготовьте с рукколой и свеклой. Поделитесь с друзьями