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Это новый хит сезона: салат из кукурузы и капусты

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Это новый хит сезона: салат из кукурузы и капусты

Легкий, свежий и вкусный салат с консервированной кукурузой всегда будет хорошим выбором для любого стола. Весь секрет – в особом соусе!

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Быстрый и очень вкусный салат из пекинской капусты и кукурузы станет хорошим дополнением к ужину. Он также прекрасно подходит в качестве закуски на вечеринке.

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Рецепт салата из кукурузы

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 300 грамм пекинской капусты;
– 150 грамм болгарского перца;
– 75 грамм кукурузы консервированной;
– 50 грамм майонеза;
– 70 грамм сливок 12%;
– соль, перец, копченая поддержка по вкусу. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ «Водний Світ», які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим.
Адже крабові палички «Водний Світ» люблять усі!

Приготовление:

  1. Капусту разрежьте пополам.
  2. Мелко нашинкуйте ее.
  3. Нарежьте перец кубиками.
  4. Отцеженную кукурузу добавьте к капусте и перцу
  5. Смешайте майонез, сметану, соль, перец и паприку.
  6. Все тщательно перемешайте.

Как выбрать качественную кукурузу

Выберите банку с кукурузой, срок годности которой еще достаточно длинный. Чем длиннее срок годности, тем вероятнее, что кукуруза останется свежей и вкусной.

Проверьте, нет ли признаков повреждения банки: изгибов, царапин или коррозии. Это может быть признаком того, что консервы были повреждены или некорректно хранились. Перед покупкой можно просмотреть отзывы потребителей в интернете.

Еще один очень вкусный салат: приготовьте с рукколой и свеклой.

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