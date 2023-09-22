Китайские ученые нашли фрукты, которые избавляют от депрессии

Ученые из Китая выяснили, какие фрукты помогают людям бороться с ментальными проблемами. Результаты исследования передает издание «ГЛАС».

В ходе эксперимента, в котором поучаствовали более 5 тысяч человек, эксперты оценили состояние психики испытуемых и проанализировали их пищевые привычки. После сравнительного анализа исследователи установили, что у людей, которые потребляли больше фруктов, риск развития депрессии оказался существенно ниже.

Фрукты действительно влияют на работу нейромедиаторов. Они не способны полностью излечить человека от ментального заболевания, но могут быть использованы как дополнение к терапии. Таким образом, незаменимыми в рационе продуктами считаются те, что богаты витамином С и другими антиоксидантами. Это апельсины, мандарины, лимоны, ягоды и плоды (например, вишня).

Также с депрессией помогают бороться продукты, в которых содержится аминокислота валин. В высокой концентрации вещество содержится в говядине, баранине, свинине, курице, рыбе, кальмарах, яйцах, молочных продуктах, сырах, зелени, грибах, тыкве и бобовых.