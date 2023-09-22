Описание приготовления:
Красочную грибовницу можно приготовить в любое время года и подать на обед для всей семьи. Особенно вкусна она с чесночными сухариками или гренками, поджаренными тостами и лавашом. Подавайте блюдо в горячем виде.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Грибы Блюдо: Супы Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Шампиньоны 400 Грамм (замороженные, мелкие)
- Картофель 2 Штуки
- Лук репчатый 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Приправа 1 Чайная ложка
- Масло растительное 30 Миллилитров
- Вода горячая 1 Литр
- Петрушка 1/4 Пучка
- Соль 2 Щепотки
Количество порций 2
Калорийность
33 ккал
Калорийность
1 г
Белки
2 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Грибовница из замороженных грибов»
Подготовьте указанные ингредиенты. Очистите картофель, лук и морковь от кожуры, промойте в воде.
Морковь натрите на терке с мелкими ячейками, лук нарежьте мелким кубиком и обжарьте овощные нарезки в казане, прогрев в нем растительное масло. Вам понадобится 3-5 минут.
Нарежьте картофель средними кубиками и добавьте в емкость. Обжарьте еще 1-2 минуты.
Влейте горячую воду и отварите картофель до полуготовности в течение 10-15 минут. Затем добавьте в бульон замороженные грибы и отварите в течение 5-8 минут. Если грибы крупные, то лучше разрезать их пополам.
Всыпьте приправу, соль и измельченную петрушку. Проварите грибовницу еще 2-3 минуты и выключите нагрев.
Разлейте грибовницу в глубокие тарелки и подайте к столу горячей с различными соусами, сухариками или хлебом.