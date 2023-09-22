Описание приготовления:

Красочную грибовницу можно приготовить в любое время года и подать на обед для всей семьи. Особенно вкусна она с чесночными сухариками или гренками, поджаренными тостами и лавашом. Подавайте блюдо в горячем виде.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Грибы Блюдо: Супы Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Шампиньоны 400 Грамм (замороженные, мелкие)

Картофель 2 Штуки

Лук репчатый 1 Штука

Морковь 1 Штука

Приправа 1 Чайная ложка

Масло растительное 30 Миллилитров

Вода горячая 1 Литр

Петрушка 1/4 Пучка

Соль 2 Щепотки

Количество порций 2

Калорийность

33 ккал

Калорийность

1 г

Белки

2 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Грибовница из замороженных грибов»

Подготовьте указанные ингредиенты. Очистите картофель, лук и морковь от кожуры, промойте в воде.

Морковь натрите на терке с мелкими ячейками, лук нарежьте мелким кубиком и обжарьте овощные нарезки в казане, прогрев в нем растительное масло. Вам понадобится 3-5 минут.

Нарежьте картофель средними кубиками и добавьте в емкость. Обжарьте еще 1-2 минуты.

Влейте горячую воду и отварите картофель до полуготовности в течение 10-15 минут. Затем добавьте в бульон замороженные грибы и отварите в течение 5-8 минут. Если грибы крупные, то лучше разрезать их пополам.

Всыпьте приправу, соль и измельченную петрушку. Проварите грибовницу еще 2-3 минуты и выключите нагрев.

Разлейте грибовницу в глубокие тарелки и подайте к столу горячей с различными соусами, сухариками или хлебом.