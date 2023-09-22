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Грибовница из замороженных грибов

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Грибовница из замороженных грибов

Описание приготовления:

Красочную грибовницу можно приготовить в любое время года и подать на обед для всей семьи. Особенно вкусна она с чесночными сухариками или гренками, поджаренными тостами и лавашом. Подавайте блюдо в горячем виде.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Грибы Блюдо: Супы Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Шампиньоны 400 Грамм (замороженные, мелкие)
  • Картофель 2 Штуки
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Морковь 1 Штука
  • Приправа 1 Чайная ложка
  • Масло растительное 30 Миллилитров
  • Вода горячая 1 Литр
  • Петрушка 1/4 Пучка
  • Соль 2 Щепотки

Количество порций 2

Калорийность

33 ккал

Калорийность

1 г

Белки

2 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Грибовница из замороженных грибов»

Грибовница из замороженных грибов

Подготовьте указанные ингредиенты. Очистите картофель, лук и морковь от кожуры, промойте в воде.

Грибовница из замороженных грибов

Морковь натрите на терке с мелкими ячейками, лук нарежьте мелким кубиком и обжарьте овощные нарезки в казане, прогрев в нем растительное масло. Вам понадобится 3-5 минут.

Грибовница из замороженных грибов

Нарежьте картофель средними кубиками и добавьте в емкость. Обжарьте еще 1-2 минуты.

Грибовница из замороженных грибов

Влейте горячую воду и отварите картофель до полуготовности в течение 10-15 минут. Затем добавьте в бульон замороженные грибы и отварите в течение 5-8 минут. Если грибы крупные, то лучше разрезать их пополам.

Грибовница из замороженных грибов

Всыпьте приправу, соль и измельченную петрушку. Проварите грибовницу еще 2-3 минуты и выключите нагрев.

Грибовница из замороженных грибов

Разлейте грибовницу в глубокие тарелки и подайте к столу горячей с различными соусами, сухариками или хлебом.

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