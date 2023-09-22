ГлавнаяРецептыИдеальная закуска к столу: рецепт острых помидоров по-корейски Идеальная закуска к столу: рецепт острых помидоров по-корейски На чтение: 2 минуты Вы еще успеваете приготовить эту нереально вкусную закуску с помидорами по рецепту украинского шеф-повара Евгения Клопотенко. Помидоры по-корейски настоящая находка консервации на зиму! ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Помидоры по-корейски – отличная закуска на зиму, которую можно приготовить всего за один день. Подавайте ее в мясные или рыбные блюда, добавляйте в запеканки или как отдельную закуску. Читайте также Нестандартные рецепты блюд с куриными котлетами, которые посмакуют всем Она отлично хранится в холодильнике до недели времени. Рецепт помидоров по-корейски Время: 1 сутки Порции: 2 Ингредиенты: – 1 килограмм помидоров; – 400 граммов сладкого перца – 20 граммов острого перца – 60 граммов чеснока – 1 чайная ложка сушеного укропа – 1 столовая ложка соли – 2 столовые ложки сахара – 50 г уксуса яблочного 6 % – 50 граммов растительного масла. Приготовление: Помидоры, перцы и острый перец хорошо промойте и высушите полотенцем. Помидоры разрезаем пополам, перцы очищаем от семян и плодоножки. Перец сладкий, острый перец и чеснок пропускаем через мясорубку. Приготовление помидоров / Фото Евгения Клопотенко. Для маринада к измельченным перцам и чесноку добавляем соль, укроп, сахар, яблочный уксус, растительное масло и перемешиваем. Приготовление помидоров / Фото Евгения Клопотенко. В большую миску выкладываем нарезанные половинками помидоры и заливаем маринадом. Перемешиваем и поставим в холодильник на ночь. Приготовление помидоров / Фото Евгения Клопотенко. Заранее стерилизуем банки и крышки. Раскладываем помидоры по стерилизованным банкам, закрываем крышки. Храним их в холодильнике до 5 дней. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить картофельные драники, от которых не толстеют. Поделитесь с друзьями