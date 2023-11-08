Торт из шоколадных блинов с кремом

Приготовить торт без выпечки — простейшая задача, особенно если у вас есть хорошая сковорода. Нам известно, как готовится шикарный торт из шоколадных блинов, рецептом которого мы и поделимся с вами.

Такой потрясающий десерт станет чудесным украшением сладкого стола по случаю праздника. Его шикарный внешний вид и невероятно нежный вкус украдут сердца всех приглашенных гостей.

Как правильно приготовить торт из шоколадных блинов

Уточним, что из шоколадного теста нам удалось испечь 14 тонких блинчиков, которые и послужили основой для этого десерта. Если они у вас выйдут более плотными, не переживайте. И из немного меньшего количества блинов вам удастся сформировать великолепный десерт.

Ингредиенты

Пшеничная мука180 г Какао-порошок35 г Сахар10 г Соль1 щеп. Яйцо2 шт. Молоко260 мл Вода160 мл Мёд80 г Подсолнечное масло40 г Сливочный сыр250 г Сливки250 мл Сахарная пудра90 г Сметана150 г

Приготовление

В большую емкость просеиваем пшеничную муку и какао-порошок. Всыпаем сахар и соль. Перемешиваем всё.К сухим ингредиентам вбиваем яйца. Перемешиваем всё венчиком. Постепенно вливаем горячее молоко. Продолжаем перемешивать до однородной массы.В шоколадную смесь вливаем кипящую воду и 60 г жидкого мёда. Перемешиваем всё при помощи венчика до получения однородной консистенции. Оставляем смесь на 20 минут на кухне.Вливаем в тесто 25 мл подсолнечного масла. Снова хорошенько перемешиваем. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла печем шоколадные блины до румяности с двух сторон. Даем им остыть. Готовим крем. В миске соединяем сливочный сыр со сметаной высокой жирности. Всыпаем 45 г сахарной пудры. Взбиваем всё миксером до получения пышной массы.В отдельную емкость вливаем сливки жирностью 33 %. Всыпаем 45 г сахарной пудры. Взбиваем миксером до пышности.Постепенно добавляем большую часть сливок в сметанную массу. Взбиваем всё до однородности. Добавляем 20 г жидкого мёда. Тщательно перемешиваем.Смазываем каждый шоколадный блин сливочным кремом, равномерно его распределяя по всей поверхности. Складываем блинчик пополам один раз, а затем еще раз. Смазываем заготовки оставшимися взбитыми сливками, используя кулинарную кисточку или ложку. Сворачиваем блин в рулет. Затем помещаем его на край второго блинчика. Сворачиваем таким образом максимальное количество заготовок в большую улитку.Выкладываем шоколадные блины с кремом на блюдо. Докладываем по бокам оставшиеся блины, слегка их прижимая. Для этой цели используем разъемное кольцо, в котором будет легче формировать торт.Отправляем десерт в холодильник на 2–3 часа для стабилизации крема. Затем убираем разъемное кольцо. Готово!

Шоколадный десерт из блинов следует обильно посыпать сахарной пудрой, просеивая ее через мелкое ситечко. После этого торт со сливочным кремом уже можно будет пробовать. Захотелось ли вам приготовить этот домашний десерт? Если да, скорее бегите в магазин за какао и сливочным сыром наподобие маскарпоне. А мы будем ждать ваших отзывов.