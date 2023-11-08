Описание приготовления:

Замечательная закуска или горячее блюдо, которое понравится многим. Корюшка отличается от других рыб тем, что имеет необычный аромат огурцов и это нравится многим. Предлагаю попробовать поджарить корюшку даже тем, кто до этого её не готовил, так как этот рецепт очень прост и идеально подходит для знакомства с этой рыбой.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Корюшка Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Корюшка 500 Грамм

Мука пшеничная 100 Грамм

Растительное масло 50 Грамм

Соль любое По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

195 ккал

Калорийность

13 г

Белки

10 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Корюшка жареная»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления жареной корюшки.

Корюшку почистите от чешуи, жабр и внутренностей. Сполосните рыбу под холодной водой и обсушите.

Смешайте муку с солью и полностью запанируйте в ней рыбу.

Налейте в сковороду растительное масло, разогрейте на среднем огне и выложите корюшку в один слой. Обжаривайте рыбу в течение 3-4 минут с каждой стороны, до румяной корочки. Снимите сковороду с огня и сразу подавайте.

Приятного аппетита!