Описание приготовления:
Замечательная закуска или горячее блюдо, которое понравится многим. Корюшка отличается от других рыб тем, что имеет необычный аромат огурцов и это нравится многим. Предлагаю попробовать поджарить корюшку даже тем, кто до этого её не готовил, так как этот рецепт очень прост и идеально подходит для знакомства с этой рыбой.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Корюшка Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Корюшка 500 Грамм
- Мука пшеничная 100 Грамм
- Растительное масло 50 Грамм
- Соль любое По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
195 ккал
Калорийность
13 г
Белки
10 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Корюшка жареная»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления жареной корюшки.
Корюшку почистите от чешуи, жабр и внутренностей. Сполосните рыбу под холодной водой и обсушите.
Смешайте муку с солью и полностью запанируйте в ней рыбу.
Налейте в сковороду растительное масло, разогрейте на среднем огне и выложите корюшку в один слой. Обжаривайте рыбу в течение 3-4 минут с каждой стороны, до румяной корочки. Снимите сковороду с огня и сразу подавайте.
Приятного аппетита!