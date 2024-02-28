Классическая королевская ватрушка с творогом в духовке – это невероятно вкусное и ароматное лакомство, попробовав которое, все ваши гости и члены семьи, сто процентов будут просить добавки! Исходя из вышесказанного, заранее рекомендуем готовить заранее, так как нежные ватрушки с начинкой разлетаются с тарелок в мгновение ока. Начинку можно приготовить различную, например: с творогом, бананом или яблоком – вкусно будет в любом случае, гарантируем!

Королевская ватрушка с творогом в духовке – классический рецепт

Королевская ватрушку с творогом в духовке – это нежная выпечка, которая украсит праздничный стол по любому поводу и удивит ваших гостей не только своим эффектным внешним видом, но потрясающими вкусовыми характеристиками. Подготавливаем продукты по списку и приступаем!

Ингредиенты –+10 порц.

Для теста:

Мука 240 гр.

Сахар-песок 100 гр.

Масло сливочное 150 гр.

Для начинки:

Творог 9% 500 гр.

Сахар-песок 100 гр.

Яйцо куриное 3 шт.

Ванилин 2 гр.

Соль ½ ч.л.

Шаги 100 мин.

Как приготовить королевскую ватрушку с творогом в духовке по классическому рецепту? Начинаем с теста: в миску натираем на бурачной терке кусок охлажденного сливочного масла, всыпаем сахарный песок и просеянную муку. Активно перетираем составляющие руками до образования крошки. Форму для выпекания устилаем листом пергаментной бумаги и утрамбовываем 2/3 песочного теста, пальцами формируя бортики. Перетертый творог смешиваем с сахаром, солью и ванилином. По одному вбиваем яйца, тщательно перемешивая. Готовая начинка имеет консистенцию нежирной сметаны, ее густоту вы можете регулировать самостоятельно, добавляя больше либо меньше яиц. Переливаем полученную массу на основу. Прикрываем начинку остатками теста и убираем заготовку в духовой шкаф, предварительно прогретый до 200 градусов. Готовим лакомство в течение 40-45 минут до легкой золотистости. Классическая королевская ватрушка с творогом в духовке готова! Выпечку остужаем, вынимаем из формы и, нарезав кусочками, подаем к столу на радость домочадцам. Приятного аппетита!

Королевская ватрушка с творогом и яблоками

Королевская ватрушка с яблоками – это в меру сладкий и очень вкусный десерт, который покорит вас своим насыщенным фруктовым ароматом. Начинка представляет собой смесь творога и нарезанных яблок, которые придают выпечке невообразимую сочность и нежность.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

Масло сливочное – 150 гр.

Мука – 200 гр.

Сахар-песок – 150 гр.

Сахар ванильный – 5 гр.

Яйца – 1 шт.

Яблоки – 1-2 шт.

Творог – 250 гр.

Разрыхлитель теста – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом готовки отмеряем необходимое количество всех компонентов при помощи кухонных граммовых весов.

Шаг 2. В глубокую чашу насыпаем пшеничную муку.

Шаг 3. В эту же емкость на крупной терке натираем кусок холодного масла.

Шаг 4. Подсыпаем разрыхлитель и 100 грамм сахарного песка.

Шаг 5. Растираем ингредиенты в крошку.

Шаг 6. Для начинки в тарелку перекладываем творог.

Шаг 7. Вбиваем куриное яйцо.

Шаг 8. Добавляем 50 грамм сахарного песка и ванильный сахар, ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения.

Шаг 9. Массу перемешиваем до однородности и дополняем небольшими кубиками яблочной мякоти.

Шаг 10. Половину теста перекладываем в жаропрочную посуду.

Шаг 11. Вторым слоем распределяем аппетитную начинку.

Шаг 12. Закрываем творожную массу второй половиной песочной крошки.

Шаг 13. Выпекаем десерт при температурной отметке в 175-180 градусов на протяжении 40-45 минут.

Шаг 14. Нежную ватрушку остужаем и приступаем к чаепитию. Приятного аппетита!

Королевская ватрушка с творогом на сметане

Королевская ватрушка на сметане с творогом влюбляет в себя с первого ломтика, благодаря своей необычной текстуре, которая включает в себя нежную и тающую во рту начинку, а также румяный и слегка похрустывающий верхний слой, который очень напоминает верхушку натертого пирога.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Для начинки:

Творог – 500 гр.

Яйца – 3 шт.

Сметана – 1 ст.

Сахар-песок – 1 ст.

Ванилин – 2 гр.

Курага/изюм – по желанию.

Для теста:

Мука – 3 ст.

Сахар-песок – 1 ст.

Сливочное масло/маргарин – 200 гр.

Разрыхлитель теста – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления песочного теста натираем на крупной терке 200 грамм охлажденного сливочного масла либо маргарина и перетираем до состояния крошки, добавив разрыхлитель, муку и сахарный песок.

Шаг 2. Теперь займемся начинкой: при помощи миксера взбиваем куриные белки и сахар до устойчивых пиков. В другой миске объединяем желтки с творогом и сметаной – смешиваем две массы, добавив нарезанные сухофрукты.

Шаг 3. Форму промазываем тонким слоем масла и утрамбовываем две трети основы.

Шаг 4. Переливаем творожную начинку и разравниваем лопаткой.

Шаг 5. Засыпаем начинку остатками песочной крошки.

Шаг 6. Убираем заготовку в духовку на полчаса. Выпекаем первые 20 минут при 180-200 градусах, затем убавляем температуру до 170 и томим еще 10-15 минут.

Шаг 7. Готовую ватрушку вынимаем из печи, даем время остыть естественным путем и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!

Простой рецепт королевской ватрушки на маргарине

Простой рецепт ватрушки на маргарине – это бюджетная вариации приготовления творожного десерта, заменяя сливочное масло, мы значительно снижаем себестоимость, что не может не радовать. Однако по вкусовым характеристикам, выпечка практически ничем не отличается от классики.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 7-8.

Ингредиенты:

Творог – 500 гр.

Мука – 3 ст.

Яйца – 5 шт.

Маргарин – 250 гр.

Сахар-песок – 200 гр.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. За полчаса до начала готовки, помещаем маргарин в морозильную камеру. Холодный продукт измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями.

Шаг 2. Подсыпаем необходимое количество муки, разрыхлителя и 100 грамм сахарного песка.

Шаг 3. Перетираем составляющие сухими ладонями.

Шаг 4. Для приготовления начинки разбиваем к творогу яйца, насыпаем сахар – перебиваем при помощи погружного блендера до однородной консистенции.

Шаг 5. Когда основа и начинка готова – приступаем к формовке.

Шаг 6. Жаропрочную посуду застилаем пекарской бумагой и выкладываем основу ватрушки (потребуется чуть больше половины крошки).

Шаг 7. Распределяем творожно-яичную массу.

Шаг 8. Засыпаем остатками основы и отправляем пирог в духовой шкаф на 30-40 минут (180 градусов).

Шаг 9. Готовьте и получайте удовольствие!

Шоколадная королевская ватрушка с творогом в духовке

Шоколадная ватрушка с творогом – это невероятно вкусный и ароматный «пирог», который приятно удивит вас своим ярким вкусом и насыщенным ароматом. Ватрушка включает в себя нежную и мягкую начинку из творога, которую «окружает» в меру сладкое и очень нежное тесто с какао-порошком.

Время готовки – 1 ч. 5 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Для теста:

Яйца – 2 шт.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Какао-порошок – 2 ст.л.

Разрыхлитель теста – 2 ч.л.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Мука – 1 ст.

Сметана – ½ ст.

Для начинки:

Творог 9% – 360 гр.

Ванилин – 2 гр.

Яйца – 2 шт.

Сахар-песок – ½ ст.

Крахмал – 2,5 ст.л.

Масло сливочное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вооружаемся венчиком и взбалтываем сахарный песок с яйцами до полного растворения кристаллов.

Шаг 2. Дополняем массу сметаной – мешаем.

Шаг 3. Подсыпаем какао-порошок, разрыхлитель и муку.

Шаг 4. Вымешиваем компоненты до однородной консистенции без комочков.

Шаг 5. В отдельной тарелке перебиваем блендером составляющие начинки: яйца, творог, ванилин, сахарный песок и крахмал.

Шаг 6. Маслом сливочным смазываем жаропрочную глубокую посуду и выливаем шоколадное тесто. Параллельно прогреваем духовой шкаф до 180 градусов.

Шаг 7. По столовой ложке выкладываем творожную массу в центр основы – отправляем полуфабрикат в духовку на 35-40 минут.

Шаг 8. После, оставляем десерт в теплой духовке еще на 10 минут с открытой дверцей. Лакомство полностью остужаем и только затем режем на порционные куски.

Шаг 9. Приятного чаепития!

Королевская ватрушка с творогом и бананом

Королевская ватрушка с бананом – это удивительное сочетание вкусов и текстур, собранных в единое целое в этом десерте. Такое угощение, наверняка, понравится всем любителям творога и сладких фруктов. Разнообразьте семейное чаепитие и ваши домочадцы скажут вам спасибо!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Творог – 400 гр.

Бананы – 1 шт.

Мука – 100 гр.

Яйца – 2 шт.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Сахар ванильный – 10 гр.

Разрыхлитель теста – ½ ч.л.

Масло сливочное – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. ½ часть творога перемешиваем с яичными желтками и 1,5 столовыми ложками сахара.

Шаг 2. Вводим разрыхлитель и муку.

Шаг 3. Замешиваем податливое тесто и убираем на полку холодильной камеры на 5 минут.

Шаг 4. Оставшийся творог взбиваем с белками, сахарным песком и ванилином.

Шаг 5. Промазываем сливочным маслом форму и распределяем нежное творожное тесто, делаем невысокие бортики.

Шаг 6. Сверху выкладываем начинку.

Шаг 7. Украшаем верхушку слайсами очищенного банана.

Шаг 8. Готовим угощение в духовке, прогретой до 180 градусов, на протяжении 40-45 минут.

Шаг 9. Готовьте и получайте удовольствие!

Творожная королевская ватрушка с вареньем в духовке

Творожная ватрушка с вареньем – это невероятно вкусная и ароматная выпечка, которая удивит не только членов вашей семьи, но и гостей. В начинку можно добавлять любое варенье, которое есть у вас под рукой, однако, если добавка содержит крупные кусочки фруктов или ягод, рекомендуем их слегка измельчить.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 220 гр.

Соль – 1 щепотка.

Сахар-песок – 35 гр.

Масло сливочное – 70 гр.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Вода – 2 ст.л.

Для начинки:

Варенье – 3-4 ст.л.

Творог – 300 гр.

Сметана – 110 гр.

Ванилин – 2 гр.

Сахар-песок – 70 гр.

Яйца – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашу кухонного комбайна отправляем холодное и нарезанное небольшими кубиками сливочное масло, соль, сахар, разрыхлитель и муку – взбиваем и добавляем 2 столовые ложки воды.

Шаг 2. Наша нежная песочная основа готова.

Шаг 3. В тарелке перебиваем погружным блендером творог, сметану, яйца, ванилин и сахарный песок.

Шаг 4. Одну вторую крошки выкладываем в форму и формируем дно с бортиками.

Шаг 5. Далее, выливаем творожную массу, сдабриваем вареньем.

Шаг 6. «Закрываем» начинку оставшимся тестом и приступаем к термической обработке: выпекаем при 170 градусах в течение 40 минут.

Шаг 7. Остужаем ватрушку при комнатной температуре, а затем ставим в холод на несколько часов для стабилизации. Приятного аппетита!

Классическая королевская ватрушка с творогом в мультиварке

Королевская ватрушка в мультиварке – это десерт, с приготовлением которого справится даже тот, кто впервые переступил порог кухни и хочет поэкспериментировать с современной техникой. Побалуйте себя нежной и в меру сладкой выпечкой, приготовленной на основе творожной массы с сухофруктами.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

Масса творожная с изюмом – 2 пачки.

Сахар-песок – 150 гр.

Яйца – 2 шт.

Ванилин – 2 гр.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Мука – 2 ст.

Масло сливочное – 180 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем на стол все необходимые компоненты.

Шаг 2. В миске соединяем творожную массу с яйцами, сахарным песком и ванилином.

Шаг 3. Взбиваем составляющие электрическим венчиком.

Шаг 4. Теперь готовим тесто: в тарелку просеиваем муку, добавляем мягкое сливочное масло и разрыхлитель.

Шаг 5. Растираем руками до состояния крошки.

Шаг 6. Чашу мультиварки смазываем сливочным маслом и выстилаем полосами пергамента для упрощения извлечения выпечки. Утрамбовываем половину теста, формируем бортики.

Шаг 7. Переливаем начинку.

Шаг 8. Присыпаем творожный слой оставшейся крошкой и запускаем программу «Выпечка» (60-90 минут).

Шаг 9. Готовую ватрушку остужаем и выкладываем на сервировочное блюдо.

Шаг 10. Нежный десерт нарезаем и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Классическая королевская ватрушка с творогом и лимоном в духовке

Ватрушка с творогом и лимоном – нежный и безумно вкусный десерт, который можно приготовить, как порционно, так и в виде одного большого пирога из песочного теста и мягкой начинкой из творога. Молочный продукт прекрасно сочетается с лимонной цедрой и образует невероятно приятный аромат, который наполнит все ваше жилище.

Время готовки – 9 ч. 50 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 8-10.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 3 ст.

Масло сливочное – 100 гр.

Яйца – 1 шт.

Молоко – ¾ ст.

Дрожжи сухие – 2 ч.л.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Для начинки:

Творог 9% – 500-600 гр.

Лимон (цедра) – 1 шт.

Сахар-песок – по вкусу.

Сметана – по вкусу.

Дополнительно:

Яйца – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Так как тесто у нас дрожжевое, процесс начинаем с опары: к теплому молоку высыпаем пару столовых ложек муки, ложку сахарного песка и дрожжи – тщательно перемешиваем и, затянув пленкой, оставляем на полчаса в тепле. Активную опару соединяем с просеянной мукой, сахаром, мягким сливочным маслом, солью и яйцом – вымешиваем до мягкости и однородности.

Шаг 2. Тесто накрываем полотенцем и убираем в холодильник на всю ночь, поутру массу обминаем и делим на небольшие сегменты, скатываем колобки и даем немного «отдохнуть».

Шаг 3. Творог объединяем со сметаной и сахаром – тщательно вымешиваем и дополняем цедрой одного цитрусового фрукта.

Шаг 4. Каждый мучной комок превращаем в ватрушку, делая небольшое углубление в центре и заполняя его начинкой. Полуфабрикатам даем немного времени для расстойки.

Шаг 5. Выкладываем угощение на противень на небольшом расстоянии друг от друга, смазываем взбитым яйцом и готовим на протяжении 60 минут при 180 градусах.

Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

ПП королевская ватрушка в домашних условиях

ПП королевская ватрушка в домашних условиях готовится очень просто и легко, содержит в себе немного калорий и покоряет своим насыщенным вкусом и приятным ароматом. Пшеничную муку мы заменим рисовой, а вместо сахарного песка будет использовать подсластитель.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Мука рисовая – 75 гр.

Мука кукурузная – 75 гр.

Масло кокосовое – 40 гр.

Яйца – 2 шт.

Творог – 360 гр.

Подсластитель – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску насыпаем кукурузную и рисовую муку, вбиваем желтки, а также добавляем кокосовое масло и подсластитель.

Шаг 2. Растираем составляющие в мелкую крошку.

Шаг 3. Погружным блендером взбиваем творог с подсластителем, силиконовой лопаткой аккуратно вмешиваем взбитые до пиков белки.

Шаг 4. Большую часть теста утрамбовываем в форме, формируя дно.

Шаг 5. Ровным слоем распределяем творожную начинку.

Шаг 6. Теперь присыпаем нежную массу оставшимся тестом и убираем на 40 минут в духовку при 180 градусах. После, даем десерту время для полного остывания.

Шаг 7. Нарезаем ватрушку порционными ломтиками и трапезничаем. Приятного аппетита!

Простая классическая ватрушка с творогом на сливочном масле

Классическая ватрушка с творогом на сливочном масле покорит своими вкусовыми качествами абсолютно всех. Песочное тесто и творожная начинка с кремовой текстурой доставит массу впечатлений любителям домашней выпечки и десертов. Исполнение рецепта потребует немного времени. С реализацией справится даже подросток.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Начинка:

Яйца куриные – 4 шт.

Творог жирный – 500 гр.

Сахар-песок – 170 гр.

Лимон – 0,5 шт.

Тесто:

Сахар-песок – 150 гр.

Мука пшеничная – 350 гр.

Масло сливочное – 150 гр.

Разрыхлитель – 1,5 ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Жирный творог перекладываем во вместительную посуду. Высыпаем 170 граммов сахарного песка. Выливаем 4 яйца. Снимаем цедру с половинки лимона, высыпаем к компонентам. Перебиваем блендером. Масса выйдет достаточно жидкой. Так и должно быть.

Шаг 2. В высокую миску просеиваем муку, разрыхлитель и солим. Режем кубиками холодное сливочное масло и кладем к сухим составляющим.

Шаг 3. Вымешиваем компоненты до мелкой крошки. Высыпаем сахарный песок и быстро объединяем, чтобы масло не растаяло. Включив духовку, устанавливаем 200°С.

Шаг 4. Форму для выпечки застилаем антипригарной бумагой для выпечки.

Шаг 5. ⅔ теста высыпаем в застеленную емкость и формируем основание с бортиками, слегка придавливая, чтобы утрамбовать.

Шаг 6. Основание заполняем жидкой начинкой, равномерно распределяя по площади. Сверху засыпаем остатками крошки и выравниваем. Выпекаем ватрушку 45 минут. Верх должен хорошо подрумяниться. Начинка останется жидковатой, но при охлаждении станет плотной.

Шаг 7. После остывания готовую ватрушку переносим на тарелку и разрезаем на кусочки. Приятного аппетита!