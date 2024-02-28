Описание приготовления:

Кроме моркови и манки вам понадобится мука, сахар и немного сливочного масла. После выпечки структура теста получается нежной, пористой и воздушной. Для аромата предлагаю добавить апельсиновую цедру. Вкус манника получается отменным. Идеально подходит к чаю!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Овощи / Морковь / Крупы / Манка Блюдо: Выпечка / Манник

Состав / Ингредиенты:

Манка 1 Стакан

Пшеничная мука 1 Стакан

Кефир 1 Стакан (любой жирности)

Сахар 1 Стакан

Масло сливочное 50 Грамм

Яйца 2 Штуки

Апельсин 1 Штука

Морковь 1 Штука

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Ванильный сахар 1 Чайная ложка

Соль 1 Щепотка

Количество порций 5

Калорийность

139 ккал

Калорийность

3 г

Белки

10 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Манник с морковью»

Подготовьте ингредиенты для приготовления манника с морковью.

В кефир комнатной температуры всыпьте всю манку, размешайте и оставьте набухать на 15-20 минут.

Манка набухла, кефирная смесь стала густой.

Вбейте куриные яйца в глубокую миску, всыпьте туда соль, сахар и ванильный сахар. Все хорошенько взболтайте при помощи венчика.

Добавьте в тесто набухшую манку с кефиром. Туда же натрите на мелкой терке цедру апельсина для аромата.

Всыпьте в тесто просеянную пшеничную муку вместе разрыхлителем. Все тщательно размешайте, чтобы не было комочков.

Почищенную морковь натрите на терке и пассеруйте в сковороде с добавлением 10-15 граммами сливочного масла. Жарьте 3-4 минуты на небольшом огне, чтобы морковь стала мягче. Затем ее остудите.

В тесто выложите обжаренную морковь и влейте оставшееся растопленное сливочное масло.

Тесто размешайте, чтобы получилось однородным. Оно будет в меру густым.

Форму для выпекания смажьте маслом и присыпьте манкой. Влейте тесто.

Выпекайте манник 35-40 минут в духовке при температуре 170-180 градусов. Пирог станет пышным и воздушным.

Готовую выпечку остудите, осторожно достаньте из формы и подавайте к столу. По желанию пирог можете присыпать сахарной пудрой или украсить любыми фруктами или ягодами.

Приятного аппетита!