Описание приготовления:
Кроме моркови и манки вам понадобится мука, сахар и немного сливочного масла. После выпечки структура теста получается нежной, пористой и воздушной. Для аромата предлагаю добавить апельсиновую цедру. Вкус манника получается отменным. Идеально подходит к чаю!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Овощи / Морковь / Крупы / Манка Блюдо: Выпечка / Манник
Состав / Ингредиенты:
- Манка 1 Стакан
- Пшеничная мука 1 Стакан
- Кефир 1 Стакан (любой жирности)
- Сахар 1 Стакан
- Масло сливочное 50 Грамм
- Яйца 2 Штуки
- Апельсин 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Ванильный сахар 1 Чайная ложка
- Соль 1 Щепотка
Количество порций 5
Калорийность
139 ккал
Калорийность
3 г
Белки
10 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Манник с морковью»
Подготовьте ингредиенты для приготовления манника с морковью.
В кефир комнатной температуры всыпьте всю манку, размешайте и оставьте набухать на 15-20 минут.
Манка набухла, кефирная смесь стала густой.
Вбейте куриные яйца в глубокую миску, всыпьте туда соль, сахар и ванильный сахар. Все хорошенько взболтайте при помощи венчика.
Добавьте в тесто набухшую манку с кефиром. Туда же натрите на мелкой терке цедру апельсина для аромата.
Всыпьте в тесто просеянную пшеничную муку вместе разрыхлителем. Все тщательно размешайте, чтобы не было комочков.
Почищенную морковь натрите на терке и пассеруйте в сковороде с добавлением 10-15 граммами сливочного масла. Жарьте 3-4 минуты на небольшом огне, чтобы морковь стала мягче. Затем ее остудите.
В тесто выложите обжаренную морковь и влейте оставшееся растопленное сливочное масло.
Тесто размешайте, чтобы получилось однородным. Оно будет в меру густым.
Форму для выпекания смажьте маслом и присыпьте манкой. Влейте тесто.
Выпекайте манник 35-40 минут в духовке при температуре 170-180 градусов. Пирог станет пышным и воздушным.
Готовую выпечку остудите, осторожно достаньте из формы и подавайте к столу. По желанию пирог можете присыпать сахарной пудрой или украсить любыми фруктами или ягодами.
Приятного аппетита!