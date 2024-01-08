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Рецепт: Ботлихский пирог — с курагой и грецкими орехами

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Рецепт: Ботлихский пирог — с курагой и грецкими орехами

Ингредиенты:
кефир — 125 мл;
сода пищевая — 1 ч.л.;
яйца куриные — 2 шт;
соль — щепотка;
сахар — в тесто — 4 ст.л., в начинку — 5-6 ст.л.;
сметана — 200 гр;
масло сливочное — 50 гр;
масло растительное — 2 ст.л.;
мука — 450-500 гр;
орехи грецкие — 150-200 гр;
курага — 150-200 гр
Способ приготовления: Всем доброго времени суток! Сегодня у меня еще один рецепт, один из моих самых любимых. Начала делать совсем недавно, но теперь, я уверена, будем искать лишний повод его приготовить! Очень полюбился нашей семье!
Этот пирог относится к Дагестанской кухне. Называется он «ботлихским», так как его готовят в местности с таким же названием. Это очень вкусный пирог с двумя видами сладкой начинки: первая — ореховая, вторая — из кураги. А тесто делается мягким, с ним очень легко работать. Всем советую попробовать его приготовить, думаю, он вам очень понравится.

Немного поясню ингредиенты перед тем, как приступлю к приготовлению. Поделю как всегда на подпункты.
1) Тесто.
Я взяла пол стакана кефира, это у меня около 125 мл, так как стакан у меня 250 мл-ый. Поднимается пирог за счет соды. Сахара брала 4 ст. л., и щепотку соли для баланса вкуса. Также нужно 1 куриное яйцо в само тесто. Масло у меня двух видов: сливочное и растительное. Еще потребуется сметана, но в этот раз я положила каймак. А муки ушло чуть больше 2,5 стаканов объемом 250 мл, это около 450-500 гр, тут, конечно, много от самой муки зависит.
2) Начинка.
Как я говорила, их у нас две. Грецких орехов и кураги одинаковое количество. Я брала их по 1 стакану. Это около 150-200 гр. Сахара я ставила тоже почти одинаково, в орехи положила на 1 ложку больше, так как курага в этот раз была сладкой. То есть в орехи положила 3 ст. л. сахара, а в курагу — 2 ст. л…
3) Пункт «а также».
Это 1 яйцо, которым я смазала пирог перед выпеканием.

Вот, в принципе, все что я хотела сказать про ингредиенты.
Теперь, давайте, приступим к приготовлению. Оно совсем не сложное (хотя может кому-то покажется замудреным на первый взгляд).
В первую очередь, размешиваем соду в кефире. И пока отставим в сторонке, минут на 5-10. За это время наш кефир поднимется до самого верха стакана. Главное, чтобы кефир был комнатной температуры, так он лучше прореагирует.

Рецепт: Ботлихский пирог - с курагой и грецкими орехами

Теперь, в чашку, где будем собирать тесто, разбиваем яйцо. Добавляем щепотку соли и сахар. Все хорошо перемешиваем.

Рецепт: Ботлихский пирог - с курагой и грецкими орехами

Следом добавила 200 гр каймака (вы можете взять сметану, будет также очень вкусно). Она у меня тоже комнатной температуры.

Рецепт: Ботлихский пирог - с курагой и грецкими орехами

Вот теперь вливаем кефир, у него уже появились хорошие пузырьки, что нам и было нужно. Все хорошо перемешиваем.

Рецепт: Ботлихский пирог - с курагой и грецкими орехами

Сливочное масло я заранее растопила и добавила в тесто. Туда же влила 2 ст. л. растительного масла. Все хорошо опять перемешиваем.

Рецепт: Ботлихский пирог - с курагой и грецкими орехами

Теперь всыпаем муку. Все зависит от муки. Уходит ее около 450-500 гр. Собрать нужно мягкое тесто, оно даже липнет к рукам. Но долгий замес не нужен, достаточно собрать все в колобок. Затем убираем в пакет и отправляем в холодильник на 1 час.

Рецепт: Ботлихский пирог - с курагой и грецкими орехами

Подготовим начинку. Первой я измельчила орехи с сахаром. Взяла стакан орехов и 3 ст. л. сахара. Высыпала их в чашку блендера и измельчила. Затем переложила на тарелку.

Рецепт: Ботлихский пирог - с курагой и грецкими орехами

Затем измельчила курагу. Заранее ее ошпарила и подержала в кипятке минут 10-15. Так она стала мягче. И положила ее в эту же чашку блендера, всыпала 2 ст. л. сахара и также измельчила. Рекомендую первыми измельчать орехи, так как после кураги блендер пачкается намного сильнее.

Рецепт: Ботлихский пирог - с курагой и грецкими орехами

Теперь делим тесто на 3 части. Из каждой скатываем шарики. Накрываем пакетом и оставляем в сторонке.

Рецепт: Ботлихский пирог - с курагой и грецкими орехами

Начинаем потихоньку формировать пирог. Раскатываем шарик теста чуть больше формы. И затем перекладываем его в форму, делаем небольшие бортики.

Рецепт: Ботлихский пирог - с курагой и грецкими орехами

Затем убираем от общего количества орехов 2 ст. л. для посыпки пирога. А все остальное высыпаем в форму и разравниваем ложкой.

Рецепт: Ботлихский пирог - с курагой и грецкими орехами

Теперь раскатываем второй шарик, таким же по размеру. Закрываем им пирог и теперь не защипываем его, а подворачиваем вниз. Так намного аккуратней смотрится.

Рецепт: Ботлихский пирог - с курагой и грецкими орехами

Теперь добавляем курагу. Разравниваем аккуратно.

Рецепт: Ботлихский пирог - с курагой и грецкими орехами

Раскатываем последний, третий, шарик теста. Тоже таким же по размеру. И точно также подворачиваем края вниз.

Рецепт: Ботлихский пирог - с курагой и грецкими орехами

Теперь смазываем пирог яйцом. Белка выливаю побольше, но не весь. Так выпечка получается ярче, чем если бы мы смазали целым яйцом.

Рецепт: Ботлихский пирог - с курагой и грецкими орехами

Посыпаем пирог орехами, которые мы отложили от общего количества. Они очень украшают готовый пирог.

Рецепт: Ботлихский пирог - с курагой и грецкими орехами

Выпекаем около 30-35 минут при 180 градусов. Многое зависит от духовки, я пекла 50 минут при 220 градусах, такая вот у меня всегда разница во времени и температуре. Но для себя выбирайте первые показатели, 220 градусов будет в 99% случаях очень много, да и времени должно уйти меньше, чем 50 минут.

Рецепт: Ботлихский пирог - с курагой и грецкими орехами

Вот такой красивый и вкусный пирог у нас получился! Обязательно попробуйте приготовить! Радуйте близких новыми рецептами! А на этом, у меня все, всем спасибо за внимание! Приятного аппетита и до новых кулинарных рецептов!

Видео:

Время приготовления: 2 ч. 10 мин.

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