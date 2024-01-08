Рецепт: Ботлихский пирог — с курагой и грецкими орехами

Ингредиенты:

кефир — 125 мл;

сода пищевая — 1 ч.л.;

яйца куриные — 2 шт;

соль — щепотка;

сахар — в тесто — 4 ст.л., в начинку — 5-6 ст.л.;

сметана — 200 гр;

масло сливочное — 50 гр;

масло растительное — 2 ст.л.;

мука — 450-500 гр;

орехи грецкие — 150-200 гр;

курага — 150-200 гр

Способ приготовления: Всем доброго времени суток! Сегодня у меня еще один рецепт, один из моих самых любимых. Начала делать совсем недавно, но теперь, я уверена, будем искать лишний повод его приготовить! Очень полюбился нашей семье!

Этот пирог относится к Дагестанской кухне. Называется он «ботлихским», так как его готовят в местности с таким же названием. Это очень вкусный пирог с двумя видами сладкой начинки: первая — ореховая, вторая — из кураги. А тесто делается мягким, с ним очень легко работать. Всем советую попробовать его приготовить, думаю, он вам очень понравится.

Немного поясню ингредиенты перед тем, как приступлю к приготовлению. Поделю как всегда на подпункты.

1) Тесто.

Я взяла пол стакана кефира, это у меня около 125 мл, так как стакан у меня 250 мл-ый. Поднимается пирог за счет соды. Сахара брала 4 ст. л., и щепотку соли для баланса вкуса. Также нужно 1 куриное яйцо в само тесто. Масло у меня двух видов: сливочное и растительное. Еще потребуется сметана, но в этот раз я положила каймак. А муки ушло чуть больше 2,5 стаканов объемом 250 мл, это около 450-500 гр, тут, конечно, много от самой муки зависит.

2) Начинка.

Как я говорила, их у нас две. Грецких орехов и кураги одинаковое количество. Я брала их по 1 стакану. Это около 150-200 гр. Сахара я ставила тоже почти одинаково, в орехи положила на 1 ложку больше, так как курага в этот раз была сладкой. То есть в орехи положила 3 ст. л. сахара, а в курагу — 2 ст. л…

3) Пункт «а также».

Это 1 яйцо, которым я смазала пирог перед выпеканием.

Вот, в принципе, все что я хотела сказать про ингредиенты.

Теперь, давайте, приступим к приготовлению. Оно совсем не сложное (хотя может кому-то покажется замудреным на первый взгляд).

В первую очередь, размешиваем соду в кефире. И пока отставим в сторонке, минут на 5-10. За это время наш кефир поднимется до самого верха стакана. Главное, чтобы кефир был комнатной температуры, так он лучше прореагирует.

Теперь, в чашку, где будем собирать тесто, разбиваем яйцо. Добавляем щепотку соли и сахар. Все хорошо перемешиваем.

Следом добавила 200 гр каймака (вы можете взять сметану, будет также очень вкусно). Она у меня тоже комнатной температуры.

Вот теперь вливаем кефир, у него уже появились хорошие пузырьки, что нам и было нужно. Все хорошо перемешиваем.

Сливочное масло я заранее растопила и добавила в тесто. Туда же влила 2 ст. л. растительного масла. Все хорошо опять перемешиваем.

Теперь всыпаем муку. Все зависит от муки. Уходит ее около 450-500 гр. Собрать нужно мягкое тесто, оно даже липнет к рукам. Но долгий замес не нужен, достаточно собрать все в колобок. Затем убираем в пакет и отправляем в холодильник на 1 час.

Подготовим начинку. Первой я измельчила орехи с сахаром. Взяла стакан орехов и 3 ст. л. сахара. Высыпала их в чашку блендера и измельчила. Затем переложила на тарелку.

Затем измельчила курагу. Заранее ее ошпарила и подержала в кипятке минут 10-15. Так она стала мягче. И положила ее в эту же чашку блендера, всыпала 2 ст. л. сахара и также измельчила. Рекомендую первыми измельчать орехи, так как после кураги блендер пачкается намного сильнее.

Теперь делим тесто на 3 части. Из каждой скатываем шарики. Накрываем пакетом и оставляем в сторонке.

Начинаем потихоньку формировать пирог. Раскатываем шарик теста чуть больше формы. И затем перекладываем его в форму, делаем небольшие бортики.

Затем убираем от общего количества орехов 2 ст. л. для посыпки пирога. А все остальное высыпаем в форму и разравниваем ложкой.

Теперь раскатываем второй шарик, таким же по размеру. Закрываем им пирог и теперь не защипываем его, а подворачиваем вниз. Так намного аккуратней смотрится.

Теперь добавляем курагу. Разравниваем аккуратно.

Раскатываем последний, третий, шарик теста. Тоже таким же по размеру. И точно также подворачиваем края вниз.

Теперь смазываем пирог яйцом. Белка выливаю побольше, но не весь. Так выпечка получается ярче, чем если бы мы смазали целым яйцом.

Посыпаем пирог орехами, которые мы отложили от общего количества. Они очень украшают готовый пирог.

Выпекаем около 30-35 минут при 180 градусов. Многое зависит от духовки, я пекла 50 минут при 220 градусах, такая вот у меня всегда разница во времени и температуре. Но для себя выбирайте первые показатели, 220 градусов будет в 99% случаях очень много, да и времени должно уйти меньше, чем 50 минут.

Вот такой красивый и вкусный пирог у нас получился! Обязательно попробуйте приготовить! Радуйте близких новыми рецептами! А на этом, у меня все, всем спасибо за внимание! Приятного аппетита и до новых кулинарных рецептов!

Видео:

Время приготовления: 2 ч. 10 мин.