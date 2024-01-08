Описание приготовления:

Лук, морковь и помидоры — это оптимальный ассортимент овощей для приготовления скумбрии. Но всегда можно добавить что-то своё любимое и получить при этом новый вкус.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Скумбрия Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Скумбрия 2 Штуки

Лук 2 Штуки

Морковь 1 Штука

Помидоpы 2 Штуки

Растительное масло 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Специи По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

164 ккал

Калорийность

10 г

Белки

15 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Скумбрия в мультиварке с овощами»

Перед началом приготовления подготовьте все необходимые ингредиенты. Если скумбрия замороженная, то её необходимо заранее достать из морозилки, чтобы она успела разморозиться.

У скумбрии отрежьте голову и удалите внутренности. Промойте её в проточной воде и обсушите бумажными полотенцами. Затем нарежьте рыбу на кусочки. Хвостик отрежьте.

Лук и морковь очистите и ополосните. Лук мелко нарежьте, а морковь потрите на крупной терке.

В чашу мультиварки налейте немного растительного масла и выложите примерно 2/3 лука и моркови.

На овощи выложите нарезанные кусочки рыбы.

Сверху выложите оставшуюся морковь с луком. Затем разложите нарезанные помидоры. Поставьте чашу в мультиварку, закройте крышку. Готовить рыбу можно на разных режимах. Можно готовить на режиме "Тушение" 1 час. Сока от рыбы и овощей хватит для приготовления. А можно включить режим "Запекание" на 30 минут. Но при этом необходимо подлить в чашу немного воды, чтобы овощи не начали подгорать.

Скумбрия с овощами готова.

Разложите кусочки рыбы на тарелки и подавайте к столу.

Приятного аппетита!