Описание приготовления:
Лук, морковь и помидоры — это оптимальный ассортимент овощей для приготовления скумбрии. Но всегда можно добавить что-то своё любимое и получить при этом новый вкус.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Скумбрия Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Скумбрия 2 Штуки
- Лук 2 Штуки
- Морковь 1 Штука
- Помидоpы 2 Штуки
- Растительное масло 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Специи По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
164 ккал
Калорийность
10 г
Белки
15 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Скумбрия в мультиварке с овощами»
Перед началом приготовления подготовьте все необходимые ингредиенты. Если скумбрия замороженная, то её необходимо заранее достать из морозилки, чтобы она успела разморозиться.
У скумбрии отрежьте голову и удалите внутренности. Промойте её в проточной воде и обсушите бумажными полотенцами. Затем нарежьте рыбу на кусочки. Хвостик отрежьте.
Лук и морковь очистите и ополосните. Лук мелко нарежьте, а морковь потрите на крупной терке.
В чашу мультиварки налейте немного растительного масла и выложите примерно 2/3 лука и моркови.
На овощи выложите нарезанные кусочки рыбы.
Сверху выложите оставшуюся морковь с луком. Затем разложите нарезанные помидоры. Поставьте чашу в мультиварку, закройте крышку. Готовить рыбу можно на разных режимах. Можно готовить на режиме "Тушение" 1 час. Сока от рыбы и овощей хватит для приготовления. А можно включить режим "Запекание" на 30 минут. Но при этом необходимо подлить в чашу немного воды, чтобы овощи не начали подгорать.
Скумбрия с овощами готова.
Разложите кусочки рыбы на тарелки и подавайте к столу.
Приятного аппетита!