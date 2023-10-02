Салат «Оливье», но не совсем: рецепт популярного блюда в польском стиле

Салат «Оливье» очень популярен, но в каждой стране его готовят по-своему.
Если вы любите салат Оливье, и уже перепробовали все вариации этого популярного блюда, то попробуйте приготовить салат так, как его готовят в Польше. В нем мясо заменяет фасоль, а в заправку добавляют немного оливкового масла. Словом, это интересная вариация популярного блюда. Рецептом поделились на сайте Przepisy.
Салат «Оливье» по-польски
Ингредиенты:
- уксус — 2 ст. л.;
- крупный картофель – 2 шт.;
- фасоль спаржевая – 180 г;
- большая морковь;
- замороженный зеленый горошек — 150 г;
- небольшие маринованные огурцы — 8 шт.;
- каперсы — 1 ст. л.;
- оливковое масло — 4 ст. л.;
- майонез, молотый черный перец.
Добавьте столовую ложку уксуса в кипящую подсоленную воду. Морковь нарезаем кубиками. Положите горошек, спаржевую фасоль и морковь в подсоленную кипящую воду, бланшируйте буквально пять-семь минут и сразу обдайте холодной водой, чтобы овощи сохранили цвет.
Картофель отдельно отварите в подсоленной воде в мундире, очистите, остудите, нарежьте кубиками и соедините с остальными овощами.
Нарезаем маринованные огурцы ломтиками. Остывшие овощи выложите в салатник. Добавьте каперсы и огурцы.
Заправьте майонезом, также можно добавить мелко нарезанный укроп. Перемешайте и поставьте в холодильник на 15 минут. Украсьте и подавайте.
Если вам по душе все-таки настоящий салат Оливье, по его классическому рецепту с мясом, колбасой, или ветчиной, то попробуйте один из опубликованных ранее рецептов.