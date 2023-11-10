Рецепт: Закваска для выпечки хлеба бездрожжевого — На ржаной муке

Ингредиенты:

газированная вода — 60 гр.;

ржаная мука — 50 гр.

Способ приготовления: Всем привет. О пользе выпечки хлеба на закваске давно известно. Вот и я решила поэкспериментировать и вырастить закваску. Бактерии которые образуются в такой закваске подобны бактериям, что живут у нас в кишечнике, поэтому такой хлеб не навредит нашей фигуре. Рецепт простой, но трудоёмкий тем не менее попробовать стоит.

И так приступим.

Первым делом приготовим ингредиенты, для своей закваски я использую минеральную воду комнатной температуры и ржаную обдирную муку.

Берём 50 грамм муки и 60 грамм воды, перемешиваем и отправляем в стеклянной банке, накрываем марлей и оставляем на сутки.

Ровно через сутки нашу закваску нужно подкормить. Для этого необходимо отобрать 1 столовую ложку закваски, переложить в чистую стеклянную банку и добавляем 30 мл. воды и 30 гр. муки. Перемешиваем и закрываем крышкой, сделав в ней небольшие отверстия. И снова оставляем на сутки.

Остаток закваски, которую вы не использовали необходимо выкинуть, к сожалению для выпечки она не пригодна, потому что ещё не созрела. Так необходимо сделать в течении 7 дней.

Вот что у меня получилось:

Покажу на примере нескольких дней:

3 дней

7 день

цикл роста 7 дней. Каждые сутки закваску подкармливаем, на седьмой день закваска готова, её можно использовать.

Приятной выпечки, друзья ❤️

Время приготовления: 1 д. 9 ч. 20 мин. Примерная стоимость порции: 20 руб.