Описание приготовления:

Бигус — практически символ польской национальной кухни. Основными ингредиентами этого блюда несомненно являются мясо и квашеная капуста. В народе рецепт бигуса называют сборной солянкой, ведь по своей сути и способу приготовления оба блюда кислые на вкус и готовятся с добавлением различного мяса. Мясные компоненты для бигуса можно взять практически любые. Это не только сочетание двух или трёх видов мяса, но и копчёные сосиски, колбаски, рёбрышки или грудинка. Обязательно рекомендую добавить томатную пасту, а вот вино, чернослив, грибы или пряные травы — дело вкуса. Готовить на самом деле достаточно просто, а получается очень ароматно и вкусно, обязательно попробуйте!

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Капуста Блюдо: Горячие блюда / Бигус География кухни: Польская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Капуста белокочанная 500 Грамм (квашеная)

Капуста белокочанная 500 Грамм (свежая)

Лук 1 Штука

Морковь 1 Штука

Свинина 400 Грамм (мякоть)

Телятина 300 Грамм (мякоть)

Бекон 100 Грамм (или копчёная грудинка)

Колбаса 200 Грамм (копчёная, можно заменить варёной, сосисками или фаршем)

Растительное масло 30 Миллилитров

Томатная паста 60 Грамм

Чернослив 100 Грамм (без косточек)

Лавровый лист 2 Штуки

Вино 100 Миллилитров (белое сухое или можно заменить на воду)

Вода 300 Миллилитров

Специи По вкусу (кориандр, смесь перцев)

Соль По вкусу

Сахар По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

131 ккал

Калорийность

8 г

Белки

6 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Классический бигус из квашеной капусты»

Подготовьте все ингредиенты.

Мясо, бекон или грудинку нарежьте кубиками. Выложите в разогретую сковороду с маслом. Можно использовать любую посуду с толстым дном, сотейник или казан.

Обжарьте мясо на среднем огне до испарения жидкости и лёгкого румянца. Добавьте тёртую морковь, нарезанный кубиками лук, соль и специи по вкусу.

Добавьте томатную пасту и продолжайте готовить ещё 1-2 минуты.

Влейте воду.

Тушите под крышкой на небольшом огне около 30 минут.

Добавьте квашеную капусту. Предварительно капусту необходимо хорошо отжать, если она сильно кислая, то можно промыть.

Перемешайте и продолжайте тушить 20 минут.

Тем временем нашинкуйте не слишком тонко свежую капусту. Переложите капусту к остальным ингредиентам и перемешайте. Продолжайте тушить.

Как только капуста осядет, влейте вино, добавьте лавровый лист и отрегулируйте на соль. Можно добавить примерно 1-2 ч.л. сахара, чтобы сбалансировать вкус.

Томите на небольшом огне около часа.

Затем добавьте нарезанную копчёную колбасу и чернослив (не измельчая, чтобы он не превратился в кашу).

Продолжайте готовить без крышки ещё 30 минут.

Классический бигус из квашеной капусты готов. Приятного аппетита!

Совет от повара:

Считается, что блюдо в полной мере раскрывает свой вкус только на следующий день, когда настоится под закрытой крышкой.