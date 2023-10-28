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Классический бигус из квашеной капусты

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Классический бигус из квашеной капусты

Описание приготовления:

Бигус — практически символ польской национальной кухни. Основными ингредиентами этого блюда несомненно являются мясо и квашеная капуста. В народе рецепт бигуса называют сборной солянкой, ведь по своей сути и способу приготовления оба блюда кислые на вкус и готовятся с добавлением различного мяса. Мясные компоненты для бигуса можно взять практически любые. Это не только сочетание двух или трёх видов мяса, но и копчёные сосиски, колбаски, рёбрышки или грудинка. Обязательно рекомендую добавить томатную пасту, а вот вино, чернослив, грибы или пряные травы — дело вкуса. Готовить на самом деле достаточно просто, а получается очень ароматно и вкусно, обязательно попробуйте!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Капуста Блюдо: Горячие блюда / Бигус География кухни: Польская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная 500 Грамм (квашеная)
  • Капуста белокочанная 500 Грамм (свежая)
  • Лук 1 Штука
  • Морковь 1 Штука
  • Свинина 400 Грамм (мякоть)
  • Телятина 300 Грамм (мякоть)
  • Бекон 100 Грамм (или копчёная грудинка)
  • Колбаса 200 Грамм (копчёная, можно заменить варёной, сосисками или фаршем)
  • Растительное масло 30 Миллилитров
  • Томатная паста 60 Грамм
  • Чернослив 100 Грамм (без косточек)
  • Лавровый лист 2 Штуки
  • Вино 100 Миллилитров (белое сухое или можно заменить на воду)
  • Вода 300 Миллилитров
  • Специи По вкусу (кориандр, смесь перцев)
  • Соль По вкусу
  • Сахар По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

131 ккал

Калорийность

8 г

Белки

6 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Классический бигус из квашеной капусты»

Классический бигус из квашеной капусты

Подготовьте все ингредиенты.

Классический бигус из квашеной капусты

Мясо, бекон или грудинку нарежьте кубиками. Выложите в разогретую сковороду с маслом. Можно использовать любую посуду с толстым дном, сотейник или казан.

Классический бигус из квашеной капусты

Обжарьте мясо на среднем огне до испарения жидкости и лёгкого румянца. Добавьте тёртую морковь, нарезанный кубиками лук, соль и специи по вкусу.

Классический бигус из квашеной капусты

Добавьте томатную пасту и продолжайте готовить ещё 1-2 минуты.

Классический бигус из квашеной капусты

Влейте воду.

Классический бигус из квашеной капусты

Тушите под крышкой на небольшом огне около 30 минут.

Классический бигус из квашеной капусты

Добавьте квашеную капусту. Предварительно капусту необходимо хорошо отжать, если она сильно кислая, то можно промыть.

Классический бигус из квашеной капусты

Перемешайте и продолжайте тушить 20 минут.

Классический бигус из квашеной капусты

Тем временем нашинкуйте не слишком тонко свежую капусту. Переложите капусту к остальным ингредиентам и перемешайте. Продолжайте тушить.

Классический бигус из квашеной капусты

Как только капуста осядет, влейте вино, добавьте лавровый лист и отрегулируйте на соль. Можно добавить примерно 1-2 ч.л. сахара, чтобы сбалансировать вкус.

Классический бигус из квашеной капусты

Томите на небольшом огне около часа.

Классический бигус из квашеной капусты

Затем добавьте нарезанную копчёную колбасу и чернослив (не измельчая, чтобы он не превратился в кашу).

Классический бигус из квашеной капусты

Продолжайте готовить без крышки ещё 30 минут.

Классический бигус из квашеной капусты

Классический бигус из квашеной капусты готов. Приятного аппетита!

Совет от повара:

Считается, что блюдо в полной мере раскрывает свой вкус только на следующий день, когда настоится под закрытой крышкой.

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