Описание приготовления:
Бигус — практически символ польской национальной кухни. Основными ингредиентами этого блюда несомненно являются мясо и квашеная капуста. В народе рецепт бигуса называют сборной солянкой, ведь по своей сути и способу приготовления оба блюда кислые на вкус и готовятся с добавлением различного мяса. Мясные компоненты для бигуса можно взять практически любые. Это не только сочетание двух или трёх видов мяса, но и копчёные сосиски, колбаски, рёбрышки или грудинка. Обязательно рекомендую добавить томатную пасту, а вот вино, чернослив, грибы или пряные травы — дело вкуса. Готовить на самом деле достаточно просто, а получается очень ароматно и вкусно, обязательно попробуйте!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Капуста Блюдо: Горячие блюда / Бигус География кухни: Польская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Капуста белокочанная 500 Грамм (квашеная)
- Капуста белокочанная 500 Грамм (свежая)
- Лук 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Свинина 400 Грамм (мякоть)
- Телятина 300 Грамм (мякоть)
- Бекон 100 Грамм (или копчёная грудинка)
- Колбаса 200 Грамм (копчёная, можно заменить варёной, сосисками или фаршем)
- Растительное масло 30 Миллилитров
- Томатная паста 60 Грамм
- Чернослив 100 Грамм (без косточек)
- Лавровый лист 2 Штуки
- Вино 100 Миллилитров (белое сухое или можно заменить на воду)
- Вода 300 Миллилитров
- Специи По вкусу (кориандр, смесь перцев)
- Соль По вкусу
- Сахар По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
131 ккал
Калорийность
8 г
Белки
6 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Классический бигус из квашеной капусты»
Подготовьте все ингредиенты.
Мясо, бекон или грудинку нарежьте кубиками. Выложите в разогретую сковороду с маслом. Можно использовать любую посуду с толстым дном, сотейник или казан.
Обжарьте мясо на среднем огне до испарения жидкости и лёгкого румянца. Добавьте тёртую морковь, нарезанный кубиками лук, соль и специи по вкусу.
Добавьте томатную пасту и продолжайте готовить ещё 1-2 минуты.
Влейте воду.
Тушите под крышкой на небольшом огне около 30 минут.
Добавьте квашеную капусту. Предварительно капусту необходимо хорошо отжать, если она сильно кислая, то можно промыть.
Перемешайте и продолжайте тушить 20 минут.
Тем временем нашинкуйте не слишком тонко свежую капусту. Переложите капусту к остальным ингредиентам и перемешайте. Продолжайте тушить.
Как только капуста осядет, влейте вино, добавьте лавровый лист и отрегулируйте на соль. Можно добавить примерно 1-2 ч.л. сахара, чтобы сбалансировать вкус.
Томите на небольшом огне около часа.
Затем добавьте нарезанную копчёную колбасу и чернослив (не измельчая, чтобы он не превратился в кашу).
Продолжайте готовить без крышки ещё 30 минут.
Классический бигус из квашеной капусты готов. Приятного аппетита!
Совет от повара:
Считается, что блюдо в полной мере раскрывает свой вкус только на следующий день, когда настоится под закрытой крышкой.