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Детская пицца с привидениями: лучший перекус на Хеллоуин

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Детская пицца с привидениями: лучший перекус на Хеллоуин

От чего сходят с ума не только дети, но и взрослые? Конечно, это пицца. Чтобы и на Хеллоуин порадовать вкусной, но тематической закуской, мы подготовили интересный рецепт блюда.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Чтобы дополнить праздничный стол на Хэллоуин, попробуйте тематическую пиццу. Украсьте ее привидениями из сыра или выберите сыр с чернилами каракатицы, чтобы вырезать жуткую мордочку.

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Пицца на Хеллоуин

  • Время: 20 минут

  • Порции: 2

Ингредиенты:
– готовый корж для пиццы;
– 3 столовые ложки томатного соуса;
– 100 граммов твердого сыра;
– 4 больших ломтика твердого сыра;
– колбаса салями;
– оливки.

Приготовление:

  • Разогрейте духовку до 180 градусов.
  • Выложите готовый корж для пиццы на противень, смажьте соусом.
  • Натрите сыр на грубой терке и выложите колбасу.
  • Используйте формочку для печенья в виде привидения, чтобы нарезать ломтики сыра, из оливок сделайте глаза. Не выкладывайте на пиццу сразу.
  • Выпекайте пиццу 10 минут, чтобы творог растопился.
  • Достаньте пиццу из духовки и украсьте ее сыром-призраком. Снова поставьте пиццу в духовку еще на 3 минуты.

Приятного аппетита!

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