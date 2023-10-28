Детская пицца с привидениями: лучший перекус на Хеллоуин

От чего сходят с ума не только дети, но и взрослые? Конечно, это пицца. Чтобы и на Хеллоуин порадовать вкусной, но тематической закуской, мы подготовили интересный рецепт блюда.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Чтобы дополнить праздничный стол на Хэллоуин, попробуйте тематическую пиццу. Украсьте ее привидениями из сыра или выберите сыр с чернилами каракатицы, чтобы вырезать жуткую мордочку.

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Пицца на Хеллоуин

Время: 20 минут

Порции: 2

Ингредиенты:

– готовый корж для пиццы;

– 3 столовые ложки томатного соуса;

– 100 граммов твердого сыра;

– 4 больших ломтика твердого сыра;

– колбаса салями;

– оливки.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Выложите готовый корж для пиццы на противень, смажьте соусом.

Натрите сыр на грубой терке и выложите колбасу.

Используйте формочку для печенья в виде привидения, чтобы нарезать ломтики сыра, из оливок сделайте глаза. Не выкладывайте на пиццу сразу.

Выпекайте пиццу 10 минут, чтобы творог растопился.

Достаньте пиццу из духовки и украсьте ее сыром-призраком. Снова поставьте пиццу в духовку еще на 3 минуты.

Приятного аппетита!

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