ГлавнаяРецептыДетская пицца с привидениями: лучший перекус на Хеллоуин Детская пицца с привидениями: лучший перекус на Хеллоуин На чтение: 1 минута От чего сходят с ума не только дети, но и взрослые? Конечно, это пицца. Чтобы и на Хеллоуин порадовать вкусной, но тематической закуской, мы подготовили интересный рецепт блюда. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Чтобы дополнить праздничный стол на Хэллоуин, попробуйте тематическую пиццу. Украсьте ее привидениями из сыра или выберите сыр с чернилами каракатицы, чтобы вырезать жуткую мордочку. Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить Пицца на Хеллоуин Время: 20 минут Порции: 2 Ингредиенты: – готовый корж для пиццы; – 3 столовые ложки томатного соуса; – 100 граммов твердого сыра; – 4 больших ломтика твердого сыра; – колбаса салями; – оливки. Приготовление: Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите готовый корж для пиццы на противень, смажьте соусом. Натрите сыр на грубой терке и выложите колбасу. Используйте формочку для печенья в виде привидения, чтобы нарезать ломтики сыра, из оливок сделайте глаза. Не выкладывайте на пиццу сразу. Выпекайте пиццу 10 минут, чтобы творог растопился. Достаньте пиццу из духовки и украсьте ее сыром-призраком. Снова поставьте пиццу в духовку еще на 3 минуты. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить сладкие конфеты в виде тыквы на Хеллоуин. Поделитесь с друзьями