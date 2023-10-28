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Рецепт: Капуста по-корейски — С куркумой!

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Рецепт: Капуста по-корейски — С куркумой!

Ингредиенты:
капуста белокочанная — 1 шт;
морковь — 1 шт;
чеснок — 7 зуб;
соль — 1 ст.ложка;
сахар — 3 ст.ложки;
кориандр — 1 ст.л;
паприка — 1 ст.л;
перец острый — половина ч.л.;
уксус 9% — 7 ст.л;
масло растительное — 100 мл;
куркума — 1ч.л
Способ приготовления: Очень люблю корейские салатики, и когда надоедают вкуснейшие кабачки с морковкой по-корейски, начинаю экспериментировать. Делала, например, фасоль по-корейски, грибочки по-корейски, и еще много чего.
Сегодня хочу поделиться с вами рецептом, который увидела у одного из блогеров. Очень вкусная капусточка получается, сочная, яркая, делала уже пару раз. Попробуйте- не пожалеете!
Берем небольшой вилок капусты, режем ее достаточно крупными кубиками.

Разбираем на листики, добавляем соль и перемешиваем.

Рецепт: Капуста по-корейски - С куркумой!

Морковку натираем на корейской терке, добавляем молотый кориандр, сахар, паприку, острый перец, измельченный чеснок, уксус, все перемешиваем.

Рецепт: Капуста по-корейски - С куркумой!

Разогреваем растительное масло и заливаем капусту, еще раз перемешиваем.

Рецепт: Капуста по-корейски - С куркумой!

В конце добавляем куркуму.

Рецепт: Капуста по-корейски - С куркумой!

Оставляем капусту мариноваться часов на 6, затем можно приступать к дегустации.

Рецепт: Капуста по-корейски - С куркумой!

Очень вкусная капуста по-корейски получается по этому рецепту. Обязательно приготовьте.

Рецепт: Капуста по-корейски - С куркумой!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 20 мин.

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