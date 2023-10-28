Рецепт: Капуста по-корейски — С куркумой!

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 1 шт;

морковь — 1 шт;

чеснок — 7 зуб;

соль — 1 ст.ложка;

сахар — 3 ст.ложки;

кориандр — 1 ст.л;

паприка — 1 ст.л;

перец острый — половина ч.л.;

уксус 9% — 7 ст.л;

масло растительное — 100 мл;

куркума — 1ч.л

Способ приготовления: Очень люблю корейские салатики, и когда надоедают вкуснейшие кабачки с морковкой по-корейски, начинаю экспериментировать. Делала, например, фасоль по-корейски, грибочки по-корейски, и еще много чего.

Сегодня хочу поделиться с вами рецептом, который увидела у одного из блогеров. Очень вкусная капусточка получается, сочная, яркая, делала уже пару раз. Попробуйте- не пожалеете!

Берем небольшой вилок капусты, режем ее достаточно крупными кубиками.

Разбираем на листики, добавляем соль и перемешиваем.

Морковку натираем на корейской терке, добавляем молотый кориандр, сахар, паприку, острый перец, измельченный чеснок, уксус, все перемешиваем.

Разогреваем растительное масло и заливаем капусту, еще раз перемешиваем.

В конце добавляем куркуму.

Оставляем капусту мариноваться часов на 6, затем можно приступать к дегустации.

Очень вкусная капуста по-корейски получается по этому рецепту. Обязательно приготовьте.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 20 мин.