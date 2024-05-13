Хит летнего сезона. Салат «Дачник». Лёгкий и свежий дачный салат

Салат «Оливье» — это популярный салат, который был изобретён в конце XIX века. Его автором считается шеф-повар московского ресторана «Эрмитаж» Люсьен Оливье.
Изначально салат «Оливье» представлял собой изысканное блюдо, состоящее из рябчиков, раковых шеек, каперсов, пикулей, картофеля и других ингредиентов. Заправкой служил специальный соус на основе майонеза с добавлением горчицы и секретных специй.
Со временем рецепт салата «Оливье» менялся и упрощался. В его состав входили варёная колбаса, зеленый горошек, картофель, морковь, яйца и другие доступные ингредиенты. Заправлялся салат майонезом.
Сегодня салат «Оливье» остаётся одним из самых любимых салатов в России. Расскажем, как приготовить дачный вариант Оливье.
Ингредиенты:
- редис — 300 г;
- огурец — 2 шт.;
- картофель — 3 шт.;
- зелёный лук — пучок;
- яйца — 5 шт.;
- колбаса вареная — 300 г;
- майонез;
- соль — щепотка.
Приготовление дачного Оливье:
Отвариваем вкрутую яйца, варим до готовности картофель. Нарезаем маленьким кубиком редис, огурец, яйца и очищенный картофель.
Выкладываем овощи и яйца в одну миску, туда же шинкуем зеленый лук. Нарезаем мелко колбасу, добавляем в салат.
Заправляем Оливье майонезом, солим и перемешиваем.
Получается легкий и свежий Оливье для дачи.
Этот летний вариант понравится всем любителям нежных салатов из свежих овощей.