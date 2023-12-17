ГлавнаяРецепты«Слезы ангела»: готовим самый нежный сырник на Новый год «Слезы ангела»: готовим самый нежный сырник на Новый год На чтение: 2 минуты Ни один праздничный стол не обходится без сладкого. Прекрасным вариантом является сырник, ведь такой нежный десерт нравится едва ли не всем. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сырник «Слезы ангела» – пышный и воздушный. Кроме того, его совсем не трудно готовить. Стоит попробовать Крученики с грибами в сливочном соусе – блюдо, которое захочется приготовить на праздники Рецепт сырника «Слезы ангела» Время: 1 час 30 минут Порций: 8 Ингредиенты: – 400 граммов кисломолочного сыра; – 2 желтка; – 100 граммов сметаны; – 1 столовая ложка манки; – 60 граммов сахара; – 1 пакетик ванильного сахара; – цедра половины апельсина. Что нужно для теста: – 70 граммов очень холодного масла; – 40 граммов сахара; – 1 желток; – 110 граммов муки. Белковый слой: – 3 белка; – 2 столовые ложки сахара; – щепотка соли. Приготовление: К муке натрите на грубой терке масло, добавьте соль, сахар, желток и быстро замешайте тесто. Если оно получается сухое и не собирается в один комочек, то добавьте 1 – 2 чайные ложки холодной сметаны. Заверните тесто в пакет и отправьте в холодильник на 10 – 15 минут. Тем временем разогрейте духовку до 180 градусов. Распределите тесто в форме диаметром 21 сантиметр, сделав небольшие бортики. Наколите тесто вилкой в нескольких местах и отправьте в духовку на 15 минут. Пока выпекается корж, перебейте все компоненты для творожной массы блендером. Выньте немного подпеченный корж и вылейте на него творожную массу, хорошо распределяя. Отправьте в духовку еще на 25 минут. За 7 минут до завершения выпекания приготовьте белковый слой. К белкам добавьте щепотку соли и взбейте миксером в легкую пену. Далее всыпьте сахар и продолжайте взбивать до густых пиков. Выложите белковый слой на готовый сырник и выпекайте еще 10 минут. Выньте сырник и дайте ему полностью остыть. Тогда извлеките из формы и переложите на презентационную тарелку. Любите сладенькое? Попробуйте еще приготовить торт «Битое стекло» – его даже не нужно выпекать! Поделитесь с друзьями