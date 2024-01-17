Классический харчо: рецепт 1940 года

Перебирая залежи памятных вещей на чердаке у любимой бабули, наткнулась на небольшую чисто женскую библиотеку. В ней я нашла не только пособие по домоводству для соседских хозяюшек, но и раритетную поваренную книгу издательства 1940 года. Классический харчо по рецепту из этого сборника превзошел все мои ожидания.

Согласитесь, год издательства был довольно суровым. Во многих регионах необъятного Союза продуктов в принципе не хватало, уже не говоря о каких-то изысках. Но поваренные книги, как любила вспоминать бабушка, часто использовались для возбуждения аппетита, а не в экспериментальных целях. Хоть харчо ей всё же случалось готовить.

Как приготовить классический харчо по рецепту 1940 года

Традиционный кавказский суп по рецепту 1940 года на самом деле не сильно отличается от многочисленных современных его вариаций. Само собой, вам понадобится добротный кусок говядины, желательно на кости, а также овощи, рис, аутентичные специи и ароматный пучок кинзы. Готовы приступить?

Ингредиенты

Говядина1,5 кг Лук5 шт. Томатная паста70 г Рис100 г Помидор2 шт. Кинза1 пуч. Хмели-сунели1 ч. л. Кориандр1 ч. л. Вода4 л Перец чили1 шт. Лавровый лист3 шт.

Приготовление

Говядину нарежьте кусочками и отправьте в кастрюлю. Залейте ее водой и доведите до кипения под крышкой на сильном огне. Далее соберите пену, огонь уменьшите до среднего. В бульон добавьте лавровый лист, перец чили и 2 очищенные луковицы. Варите суп 1 час.Тем временем порвите 30 г кислой пастилы на небольшие кусочки, залейте ее половником бульона, чтобы та размякла. Отменно подойдет пастила из кислой сливы. Еще часть бульона налейте на сковороду. В бульоне обжарьте мелко нарезанные остатки лука. Если тот будет подгорать, добавьте в сковороду сливочное масло. Добавьте к луку томатную пасту, перемешайте. Из кастрюли достаньте мясо, отделите его от костей. Бульон пропустите через сито, чтобы убрать «мусор». Уберите из бульона также лук, перец и лавровые листья. В кастрюлю с бульоном отправьте подготовленное мясо, жареный лук и рис. Варите минут 15, при необходимости добавив воды.Добавьте в харчо небольшое количество размякшей пастилы. Контролируйте кислоту блюда, не добавляйте слишком много пастилы. Добавьте соль или специи. Перемешайте. Оставляем суп кипеть 10 минут.

Вы на финишной прямой. В конце готовки остается только ввести в харчо пропущенный через пресс чеснок и перетертые свежие помидоры, а также посыпать суп кинзой. Больше варить не нужно. Дайте харчо немного настояться и подавайте его к столу. Приятного аппетита!