Что приготовить на ужин: 5 простых и недорогих блюд

Все эти блюда быстро готовятся и получаются очень вкусными и сытными.

Вопрос, что приготовить на ужин, чтобы было быстро и вкусно, задает себе каждая хозяйка. Кулинарный блогер Юлия Шевчук предлагает простое решение и рекомендует целых пять блюд на выбор.

Испанская тортилья

Ингредиенты:

Луковица крупная – 1 шт;

Картофель – 2-3 шт;

Яйца – 4 шт;

Куркума – 1 ч. л;

Соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

Лук нарезать тонкими полукольцами. На разогретую сковородку налить подсолнечное или оливковое масло, высыпать лук, разровнять его равномерно по сковородке и посыпать чайной ложкой сахара. Так лук станет вкуснее, мягче и закарамелизируется. Оставить лук тушиться и перейти к нарезанию картофеля. Каждую картофелину разрезать на четыре части, а затем – на тоненькие пластины. Важно, чтобы все они были одинаковой толщины, не слишком тонкие, но и не слишком большие.

Порезанный картофель отправить в сковородку, где тушиться лук и все вместе обжарить на среднем огне. Картошка должна стать мягкой и немного зарумяниться.

Пока картошка жарится, в глубокую емкость вбить четыре яйца, добавить соль, куркуму и перец, все хорошо перемешать до однородной массы.

В получившуюся смесь выложить картошку, причем делать это так, чтобы масло со сковороды не попало в миску с яйцами. Все хорошо перемешать и оставить на 15 минут.

Затем выложить эту массу на сковородку, жарить минуту, а затем убавить огонь и жарить еще две минуты. После этого с помощью тарелки перевернуть омлет и жарить его с другой стороны: сначала на сильном огне минуту, затем – две минуты на среднем. Готовый омлет выложить на блюдо и можно подавать на стол.

Гречневая запеканка с начинкой

Ингредиенты:

Вода – 250 гр;

Гречка – 130 гр;

Луковица – 1 шт;

Морковь – 1 шт;

Куриное филе – 250 гр;

Яйца – 3 шт;

Сыр – 50 гр (по желанию);

Соль, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления:

Промытую гречку залить водой и варить до полуготовности. Для приготовления блюда можно взять и уже готовую гречку, которая осталась от предыдущего приготовления. Пока гречка вариться, лук порезать, мелко, морковь натереть на мелкой терке, куриное филе нарезать на небольшие кусочки.

В глубокую посудину высыпать гречку. Крупа должна быть рассыпчатой и не разваренной. Туда же отправить лук, морковь, куриное филе и разбить три яйца. Добавить соль, перец и специи, все хорошо перемешать.

Получившуюся массу выложить в емкость для запекания, все хорошо разровнять. Запекать 30-40 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. За пять минут до готовности можно посыпать запеканку тертым сыром (по желанию). Подавать на стол блюдо надо горячим.

Мясо с тыквой и картошкой

Ингредиенты:

Свинина (или другое мясо) – 500 гр;

Морковь сладкая крупная – 1 шт.;

Картофель (крупные клубни) – 3-4 шт.;

Тыква (желательно сорта «Мускатная», ) – 300-400 гр;

Лук репчатый – 1 шт;

Сливочное масло – 30-50 гр;

Чеснок – 2-3 зубчика;

Соль и специи по вкусу;

Вода.

Способ приготовления:

В сотейнике растопить сливочное масло, выложить свинину, порезанную на небольшие кусочки, обжарить на среднем огне. Добавить мелко порезанный лук, натертую на мелкой терке морковь, мелко нарезанный чеснок, картофель и немного воды. Положить лавровый лист, соль и черный перец. Тушить на небольшом огне минут 20, а затем добавить порезанную кусочками тыкву, пряные травы, специи для мяса и тушить еще минут 10.

Куриные грудки со шпинатом и сыром

Ингредиенты:

Шпинат – 1 пучок;

Куриная грудка – 2-3 шт;

Брынза или сыр – 50-60 гр;

Соль, перец, специи – по вкусу;

Оливковое масло

Способ приготовления:

Шпинат измельчить в блендере. Брынзу нарезать маленькими кубиками (сыр – натереть на терке). Куриную грудку разрезать вдоль, посыпать солью и специями, выложить на одну половину шпинат, а сверху – измельченный сыр и накрыть второй половинкой. Переложить грудки в емкость для запекания, сверху каждую смазать оливковым маслом и отправить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 30-35 минут, ничем не накрывая.

Кус-кус с овощами

Ингредиенты:

Кус-кус – 250 гр;

Горячая вода – 250 мл;

Оливковое масло – 2 ст. л;

Овощи по вкусу;

Соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Кус-кус всыпать в небольшую кастрюлю и залить кипятком в пропорции 1/1. Оставить на 10 минут. Пока он настаивается, необходимо приготовить овощи. На разогретую с растительным маслом сковороду высыпать овощи. Лучше всего подойдет смесь замороженных овощей из супермаркета, но можно взять и из своих замороженных заготовок, какие нравятся. Обжарить овощи, и когда они зарумянятся и будут готовы, в сковородку высыпать кус-кус, все перемешать, посолить и можно подавать на стол.

В качестве десерта к такому ужину можно приготовить чизкейк за 5 минут.