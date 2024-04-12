Сундучки из картофеля: рецепт вкусного и простого блюда с начинкой

При подаче фаршированную картошку накройте «крышечками» из срезанной части.
Сундучки из картошки – оригинальное блюдо, которое понравится детям и взрослым. Приготовить его сможет любой подросток, а вкус порадует. Как приготовить это блюдо, рассказали в блоге «Консервация и кулинария».
Сундучки из картофеля
Ингредиенты:
- картофель – 3 шт;
- чеснок – 0,5 зубчика;
- сыр твердый – 60 гр;
- соль;
- сметана – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Картошку в кожуре сварить в подсоленной воде до готовности. Остудить ее, срезать верхушку с каждой картофелины и вынуть серединку, не нарушая целостности картошки. Выложить мякоть в миску, добавить к ней сметану и чеснок, пропущенный через пресс. Все хорошо перемешать.
Наполнить каждую картофелину начинкой.
На мелкой терке натереть сыр, выложить его на начинку.
Картофель отправить в духовку, разогретую до 190 градусов, на 30 минут.
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