Классический форшмак из селедки

Форшмак из селедки — классическое блюдо еврейской кухни, которое представляет из себя рыбный паштет. Чаще всего форшмак делается из сельди, поэтому мы делимся с вами 9 рецептами приготовления классического форшмака из селедки пошагово с фото. Из предложенных нами домашних рецептов вы легко выберете именно тот рецепт, который лучше всего подойдет вашему вкусу.

Классический рецепт форшмака из селедки

Самый простой, но от этого не менее вкусный рецепт форшмака – это классический рецепт в домашних условиях. Здесь вы не встретите никаких лишних или экзотических ингредиентов. Аппетитный форшмак предлагается разложить по тарталеткам, чтобы блюдо выглядело красиво и оригинально.

Ингредиенты –+15 порц.

Селедка соленая 1 шт.

Яйцо куриное 3 шт.

Батон 1 кусочек

Лук репчатый 1 небольшая луковица

Масло растительное 1 ст.л.

Уксус столовый 9% ½ ч.л.

Горчица по вкусу

Тарталетки

Укроп по вкусу

Петрушка по вкусу

Шаги 30 мин.

Чтобы приготовить форшмак из селедки по классическому пошаговому рецепту в домашних условиях, для начала нужно пройти все подготовительные этапы. Сельдь нужно разделать и нарезать кусочками, а также до полной готовности отварить яйца вкрутую. Можете заранее ополоснуть зелень и порубить ее, если будете украшать блюдо. Охлажденные куриные яйца очистите, и разрежьте пополам, а затем выньте желтки из белков. Возьмите батон и удалите у него корочки, после чего ненадолго замочите его в холодной очищенной воде, чтобы кусочки размякли. Батон берите как на котлеты – чуть черствый. Репчатый лук очистите и нарежьте крупными или средними кусочками, перед тем как отправлять ингредиенты в блендер. Затем куски сельди и куски лука положите в чашу блендера и взбейте все это до максимально однородной консистенции. Следующими нужно добавлять размоченный и слегка отжатый батон и яичные белки. Снова взбейте смесь при помощи блендера. В отдельную емкость положите яичные желтки, добавьте к ним уксус, растительное масло и горчицу. После этого разотрите ингредиенты при помощи вилки или ложки до однородной массы. Яичные желтки с добавками положите в чашу с форшмаком, еще немного взбейте и затем выложите паштет в глубокую емкость. Аккуратно разложите классический форшмак по тарталеткам, можно воспользоваться кондитерским шприцем для придания блюду красивой формы. При желании присыпьте каждую порцию мелко порубленной зеленью и подавайте блюдо к столу. Оставшийся паштет можно укрыть пленкой и хранить 1-2 дня в холодильнике.

Еврейский форшмак из селедки

Еврейский форшмак имеет множество вариаций, потому что каждая хозяйка считает свой рецепт самым правильным и аутентичным. Однако все хозяйки сходятся в том, что сельдь должна быть малосольной и обязательно домашней.

Ингредиенты:

Сельдь домашнего соления – 200 гр.

Яйцо куриное – 1 шт.

Яблоко зеленое – ½ или 1 маленькое

Масло сливочное – 50-60 гр.

Лук репчатый – 50-70 гр.

Хлеб черный – 2 кусочка

Процесс приготовления:

1. Для начала вам нужно приобрести хорошую сочную сельдь, которую нужно заранее засолить. Из домашней сельди форшмак получится совершенно особенным и намного более вкусным, чем блюдо из покупной рыбы.

2. Когда сельдь будет готова или она у вас уже есть, можно приступать к приготовлению. Яйцо стоит заранее отварить до полной готовности, около десяти минут; затем нужно его полностью охладить.

3. Лук и яблоко очистите и нарежьте средними или крупными кусочками. Сливочному маслу дайте немного подтаять, чтобы оно легче смешивалось. У хлебных кусочков обрежьте корочки.

4. Сельдь нарежьте крупными или средними кусками и отправьте в чашу блендера с луком и яблоком. Тщательно взбейте ингредиенты до однородности и выложите их из чаши.

5. Яйцо очистите и нарежьте, после чего нарежьте или разломайте кусочки хлеба и положите их в блендер. Измельчите данные ингредиенты и верните в чашу сельдь с луком и яблоком, добавьте размягченное сливочное масло. Взбивайте смесь около пяти минут, чтобы форшмак был максимально однородным и похожим на паштет.

6. Форшмак выложите в мисочку или другую глубокую емкость, накройте пленкой и уберите в холодильник хотя бы на час, чтобы смесь немного закрепилась.

7. Подавайте форшмак в отдельной посуде или сразу же намазав его на гренки или черный хлеб, по желанию можете присыпать форшмак измельченным зеленым луком и петрушкой.

Приятного аппетита!

Рецепт приготовления форшмака с плавленым сыром

Этот рецепт нельзя назвать одним из классических, однако он весьма оригинален и может отлично разнообразить стол с закусками. Если вы до этого ни разу не пробовали форшмак с сыром, то самое время приготовить его.

Ингредиенты:

Сельдь соленая – 250 гр.

Сырок плавленый – 1 шт.

Масло сливочное – 50 гр.

Укроп – по вкусу

Молоко – 70 мл.

Белый хлеб – 2 кусочка

Лук репчатый – 50 гр.

Процесс приготовления:

1. Селедку необходимо разделать и очистить, удалить крупные и мелкие косточки, голову, хвост. Затем нарежьте рыбку на кусочки и отставьте в сторону. Сливочное масло достаньте из холодильника и дайте ему немного подтаять и размягчиться.

2. Черствеющий хлеб освободите от корочки, а затем замочите минут на пять-семь в молоке либо в воде (если у вас внезапно не оказалось молока).

3. Лук очистите от шелухи и крупно нарежьте, а также нарежьте мягкий плавленый сырок и порубите промытую и обсушенную зелень.

4. Когда все подготовительные шаги будут окончены, положите в чашу блендера отжатый хлеб, кусочки сельди и плавленый сырок. Взбейте ингредиенты на полной мощности до более-менее однородного состояния.

5. Затем добавьте в чашу блендера кусочки репчатого лука и укроп и снова взбейте форшмак, пока лук полностью не измельчится и не смешается с остальными ингредиентами закуски.

6. В последнюю очередь нужно добавить в форшмак размягченное сливочное масло и взбивать смесь на протяжении пяти минут, чтобы форшмак получился воздушным. По желанию можете добавить в состав блюда немного молотого перца или каких-либо еще специй.

7. Готовый форшмак подавайте как паштет или в тарталетках. Также можно сразу намазать его на хлеб, хлебцы, гренки или хранить под пленкой на протяжении пары дней.

Простой и вкусный рецепт форшмака из селедки с яблоком

Легкую кислинку и приятный аромат форшмаку может придать яблочко. Можно брать любые плоды, но лучше отдать предпочтение кислым зеленым яблочкам с крепкой структурой. Форшмак по данному рецепту станет отличной закуской, довольно диетической и не жирной.

Ингредиенты:

Селедка соленая – 250-300 гр.

Яблоко зеленое – ½ шт.

Горчица – 1 ст.л.

Перец черный молотый – щепотка

Лук репчатый – ½ шт.

Хлеб – 1-2 кусочка

Вода – 70 мл.

Процесс приготовления:

1. Возьмите хорошую малосольную сельдь, желательно домашнего приготовления. Ее нужно обязательно разделать, очистить, тщательно удалить из нее все косточки. У хлеба обрежьте корочки и размочите хлеб в воде на протяжении нескольких минут.

2. Зеленое яблочко очистите от кожуры и удалите косточки, а затем нарежьте плод на кусочки. Репчатый лук очистите и тоже нарежьте, а затем отправьте эти ингредиенты в блендер. Взбейте их до однородного состояния.

3. Добавьте в чашу хлеб, который нужно предварительно немного отжать, положите туда же кусочки сельди, горчицу и необходимые специи. Еще раз взбейте все это в блендере, чтобы форшмак получился максимально однородным.

4. Готовую закуску переложите в стеклянную тару для хранения, обернув ее сверху пищевой пленкой либо закрыв крышкой. Форшмак с яблоком может храниться в холодильнике несколько дней.

Очень вкусный форшмак из сельди с морковью

Аппетитный паштет из сельди, а именно форшмак, прекрасно сочетается с совершенно различными ингредиентами. Один из интересных вариантов форшмака – это паштет с морковью, которую предварительно можно пассеровать. Обязательно попробуйте приготовить эту аппетитную закуску, которая поможет утолить голод перед основным блюдом.

Ингредиенты:

Морковь – 50 гр.

Лук репчатый – 50 гр.

Селедка соленая – 200 гр.

Перец молотый – по вкусу

Хлеб – 70 гр.

Вода – 1 ст.

Масло сливочное – для жарки

Процесс приготовления:

1. Для начала нужно подготовить морковь и лук. Для этого очистите корнеплоды, промойте их под проточной водой и измельчите. Лук мелко нарежьте при помощи ножа, а морковь натрите на средней терке.

2. Хлеб размочите в воде, предварительно удалив у кусочков хлеба корочки. Сельдь нарежьте на кусочки, а также, при желании, промойте и измельчите зелень.

3. В сотейнике либо сковороде растопите сливочное масло, а затем пассеруйте морковь и лук до мягкости, не обжаривая их. Готовым корнеплодам дайте полностью остыть.

4. Хлеб отожмите и положите в чашу блендера, также положив в емкость сельдь и добавив специи и зелень (по желанию). Взбейте ингредиенты до однородности, а затем добавьте в чашу блендера пассированные корнеплоды.

5. Тщательно взбейте форшмак еще раз, чтобы он приобрел абсолютно однородную консистенцию паштета, и затем выньте готовое блюдо из прибора. Положите форшмак в мисочку и уберите в холодильник на час или два.

6. Готовое блюдо подавайте в качестве закуски или перекуса, вместе с хлебом, хлебцами, гренками или другими дополнительными ингредиентами.

Пошаговый рецепт форшмака со сливочным маслом

Сливочное масло частенько добавляют в форшмак, чтобы он был более сочным и воздушным. В данном рецепте есть только самые необходимые для воздушного нежного форшмака ингредиенты. Поэтому этот список можно дополнять по своему желанию.

Ингредиенты:

Соленая сельдь – 200 гр.

Сливочное масло – 50 гр.

Хлеб – 1 кусочек

Вода – для замачивания хлеба

Лук репчатый – 50 гр.

Процесс приготовления:

1. Для начала вам нужно купить соленую сельдь без пряностей или засолить ее самостоятельно. Наиболее хорошо подойдет малосольная рыбка, которая будет иметь нежный вкус. Филе соленой сельди тщательно освободите от мелких косточек, а затем мелко порубите острым ножом и отставьте в сторону.

2. Сливочное масло нужно слегка растопить в комнате, чтобы оно было мягким и податливым. Это нужно для того, чтобы масло хорошо взбивалось. Взбить сливочное масло можно при помощи блендера, превращая масло в пышную массу.

3. Хлеб нужно предварительно размочить в воде либо молоке, желательно, чтобы он был слегка зачерствевший и без корочек. Размоченные кусочки хлеба слегка отожмите, а затем положите их в чашу блендера и взбейте.

4. Луковицу очистите от шелухи, после чего нарежьте и отправьте в блендер к хлебу. Массу тщательно взбейте, чтобы она стала однородной кашицей. Затем выложите смесь хлеба и лука в чашу с мелко порубленной сельдью.

5. В последнюю очередь начните аккуратно и тщательно добавлять в форшмак взбитое сливочное масло. Тщательно вымешивайте смесь ингредиентов, чтобы форшмак получился легким и воздушным. На этом этапе вы можете добавить в форшмак специи и сушеную молотую зелень.

6. Когда паштет из сельди будет готов, уберите его под пленку в холодильник и дайте ему настояться около часа или чуть больше, чтобы можно было легко намазывать это лакомство на хлеб или тосты.

Приятного аппетита!

Сытный форшмак из селедки с картошкой

Форшмак можно готовить тысячей разных способов и каждый из них будет правильным. Например, вместо хлеба в него можно добавить картофель – это кардинально изменит вкус блюда и сделает его более нежным. В этом рецепте вы сможете найти пошаговый способ приготовления форшмака с картошкой.

Ингредиенты:

Сельдь соленая или малосольная – 250 гр.

Картофель – 1 шт.

Лук репчатый – 70 гр.

Сливочное масло – 50 гр.

Молотый перец – щепотка

Укроп сушеный – ½ ч.л.

Уксус – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

1. Для начала нужно отварить картофель, остудить его и очистить. Затем растолките его в пюре при помощи вилки либо ступки и добавьте размягченное сливочное масло. Отставьте эту смесь в сторону и займитесь другими продуктами.

2. Соленую домашнюю или покупную сельдь освободите от косточек и мелко нарежьте при помощи острого ножа, после чего положите кусочки в блендер и добавьте черный перец и сушеную зелень. Взбейте смесь до однородного состояния.

3. Луковицу нарежьте на кусочки и затем положите в чашу к сельди, после чего еще раз все тщательно взбейте до однородной консистенции. Если вам нравится форшмак более крупный, то можете сразу взбивать сельдь с луком, контролируя степень измельченных продуктов.

4. В последнюю очередь добавляйте в блендер картофель с маслом. Можете взбить все вместе блендером либо отдельно взбить картошку до пышной массы, а затем аккуратно ввести его в форшмак и перемешать. Финальным штрихом добавьте уксус, который придаст пикантности и поможет форшмаку дольше сохраниться съедобным.

5. Готовое блюдо положите в стеклянную емкость с крышкой для хранения, либо прикройте пленкой. Форшмак уберите в холодильник как минимум на час перед подачей блюда. Если вы хотите, чтобы форшмак какое-то время хранился, то рассчитывайте, что он простоит не больше недели и только в холодильнике.

Рецепт классического форшмака от Юлии Высоцкой

Юлия Высоцкая – известный кулинар, рецептами которого пестрит интернет и телевидение. Русский бутерброд с сельдью – именно так Юлия называет форшмак. Ниже вы сможете изучить вкусный способ приготовления форшмака от Юлии Высоцкой, который принесет вам удовольствие и немного новизны.

Ингредиенты:

Сельдь – 2 шт.

Картошка – 3 кг.

Яйцо куриное – 4 шт.

Яблоко – 2 шт.

Репчатый лук – 2 шт.

Сливочное масло – 180 гр.

Сыр – 200 гр.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Горчица – 3 ст.л.

Сок гранатовый – 50 мл.

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Процесс приготовления:

1. В первую очередь нужно отварить картофель, предварительно очистив его от кожуры. Готовый картофель разомните и добавьте в него сливочное масло. Воду, которая осталась после варки, не выливайте.

2. После того как картофельное пюре будет готово, отварите куриные яйца на протяжении десяти минут от начала кипения воды, а затем измельчите лук, яблоко и сельдь. Сельдь нужно предварительно очистить, разобрать и удалить все косточки.

3. В отдельной емкости соедините мелко порубленный лук, сельдь и яблоко, а также добавьте яйцо. Тщательно перемешайте смесь ингредиентов, а затем добавьте горчицу, масло и всыпьте черный перец по вкусу. Можете добавить соль, если необходимо, а также не забудьте про гранатовый сок.

4. После того как все приготовления окончены, возьмите жаропрочную посуду – например, из стекла. Первым слоем выложите картофельное пюре, протягивая его на стенки, а затем туда же выкладывается начинка из селедки. Третьим слоем снова кладется картофельное пюре.

5. Всю эту конструкцию поместите в духовку, разогретую до 180 градусов не более чем на 30 минут. Перед этим не забудьте посыпать блюдо тертым сыром. Спустя полчаса смело подавайте горячий форшмак, намазав его на гренки, тосты, хлеб или разложив его по тарталеткам.

Очень вкусно!