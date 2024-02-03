Муж берет на работу, дети в школу на перекус. Мясные пирожки: вкуснее, чем беляши и чебуреки

Пирожки в виде трубочек появились сравнительно недавно в кулинарии. Дело в том, что обычно люди предпочитали классические пирожки. По этой причине никто не задумывался о том, чтобы создать новые виды выпечки. Как правило, пирожки были либо овальными, либо ромбовидными, либо треугольными.
В XIX веке жена русского трактирщика приготовила рулетики из теста с начинкой внутри. Пирожки понравились постояльцам и сразу стали популярны. Конечно, на первом месте у гостей была выпечка с мясом.
Сейчас тоже можно приготовить такие пирожки. Создадим выпечку в виде рулетов на своей кухне.
Ингредиенты теста для мясных пирожков:
- Сметана — 2 ст. л.;
- Разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
- Соль — 1 ч. л.;
- Вода — 250 мл;
- Мука — 400 г.
Ингредиенты для начинки:
- Растительное масло — 30 мл;
- Лук — 1 шт.;
- Фарш — 350 г;
- Соль — ½ ч.л.;
- Кориандр — ⅓ ч.л.;
- Паприка — ⅓ ч.л.;
- Отварный рис — 100 г.
Приготовление мясных пирожков:
Нарезаем мелко лук, обжариваем в сковороде на растительном масле до мягкости. Выкладываем к луку фарш, солим, посыпаем кориандром и паприкой, перемешиваем.
Накрываем начинку крышкой и тушим 10 минут.
Пока начинка тушится, делаем тесто. В миску выкладываем сметану, высыпаем соль, разрыхлитель и вливаем воду, смешиваем.
Высыпаем муку в воду и замешиваем гладкое эластичное тесто. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем в тепле на 10 минут.
Смешиваем готовую начинку с рисом. Делим тесто на 12 колобков, раскатываем каждый в тонкий прямоугольный пласт.
На край каждого пласта кладем начинку, заворачиваем в рулеты.
Не забываем запечатывать свободный край.
На сковороде в растительном масле обжариваем рулеты с обеих сторон до золотистой корочки.
Получаются мягкие и сочные мясные рулетики. Это хороший способ разнообразить свой рацион.