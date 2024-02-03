Муж берет на работу, дети в школу на перекус. Мясные пирожки: вкуснее, чем беляши и чебуреки

Пирожки в виде трубочек появились сравнительно недавно в кулинарии. Дело в том, что обычно люди предпочитали классические пирожки. По этой причине никто не задумывался о том, чтобы создать новые виды выпечки. Как правило, пирожки были либо овальными, либо ромбовидными, либо треугольными.

В XIX веке жена русского трактирщика приготовила рулетики из теста с начинкой внутри. Пирожки понравились постояльцам и сразу стали популярны. Конечно, на первом месте у гостей была выпечка с мясом.

Сейчас тоже можно приготовить такие пирожки. Создадим выпечку в виде рулетов на своей кухне.

Ингредиенты теста для мясных пирожков:

Сметана — 2 ст. л.;

Разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

Соль — 1 ч. л.;

Вода — 250 мл;

Мука — 400 г.

Ингредиенты для начинки:

Растительное масло — 30 мл;

Лук — 1 шт.;

Фарш — 350 г;

Соль — ½ ч.л.;

Кориандр — ⅓ ч.л.;

Паприка — ⅓ ч.л.;

Отварный рис — 100 г.

Приготовление мясных пирожков:

Нарезаем мелко лук, обжариваем в сковороде на растительном масле до мягкости. Выкладываем к луку фарш, солим, посыпаем кориандром и паприкой, перемешиваем.

Накрываем начинку крышкой и тушим 10 минут.

Пока начинка тушится, делаем тесто. В миску выкладываем сметану, высыпаем соль, разрыхлитель и вливаем воду, смешиваем.

Высыпаем муку в воду и замешиваем гладкое эластичное тесто. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем в тепле на 10 минут.

Смешиваем готовую начинку с рисом. Делим тесто на 12 колобков, раскатываем каждый в тонкий прямоугольный пласт.

На край каждого пласта кладем начинку, заворачиваем в рулеты.

Не забываем запечатывать свободный край.

На сковороде в растительном масле обжариваем рулеты с обеих сторон до золотистой корочки.

Получаются мягкие и сочные мясные рулетики. Это хороший способ разнообразить свой рацион.