Описание приготовления:

Очень вкусная домашняя пицца на сковороде из простого заливного теста на майонезе. Быстро, практично и удобно, особенно если у вас нехватка времени и нет возможности долго стоять у плиты. Такую пиццу можно приготовить на завтрак или в качестве сытного перекуса в течение дня. Начинку вы можете выбрать по своему усмотрению или из наличия того, что найдётся в холодильнике. Берите рецепт на заметку, обязательно пригодится!

Назначение: На обед / На ужин / На скорую руку Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Пицца

Состав / Ингредиенты:

Мука 100 Грамм

Майонез 80 Грамм

Яйцо 2 Штуки

Растительное масло 1 Ст. ложка

Соль 1/2 Чайных ложки

Сода 1 Щепотка (маленькая)

Сыр 60 Грамм

Помидоpы 100 Грамм

Ветчина 100 Грамм

Томатный соус 2 Ст. ложки

Количество порций 6

Калорийность

384 ккал

Калорийность

27 г

Белки

13 г

Жиры

18 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пицца на сковороде без сметаны и кефира за 10 минут»

Подготовьте все ингредиенты.

Соедините яйца и майонез. Взбейте.

Добавьте муку, соль и маленькую щепотку соды.

Перемешайте всё до однородного состояния.

Разогрейте сковороду и смажьте маслом. Вылейте готовое тесто и разровняйте его лопаткой. Диаметр сковороды желательно должен быть не менее 25 см. или можете приготовить две пиццы с разными начинками на сковороде поменьше. Сделайте минимальный огонь, накройте сковороду крышкой и дайте тесту немного схватиться.

При помощи силиконовой кисточки смажьте тесто томатным соусом.

Сверху распределите подготовленную начинку.

И посыпьте всё сыром. Накройте сковороду опять крышкой и на небольшом огне готовьте около 10 минут. Следите за тем, чтобы низ пиццы не подгорел, если необходимо, снимите раньше или подержите наоборот ещё некоторое время на огне.

Пицца на сковороде без сметаны и кефира за 10 минут готова.

Готовую пиццу переложите на блюдо и сразу подавайте к столу. Приятного аппетита!