Плов – это сбалансированное сочетание подрумяненных кусочков мяса, рассыпчатого лука и овощей, пропитанных яркими специями (зирой, куркумой, барбарисом) и чарующим чесночным ароматом. В данной статье вы узнаете множество рецептов этого аппетитного кушанья и разные способы его приготовления. К примеру, плов можно приготовить под открытым небом, используя афганский казан, а если же такой возможности нет, то сгодится и обычная сковорода с высокими бортиками либо кастрюля. Для готовки можно выбирать не только говядину и баранину, но и также курицу со свининой.
Как приготовить плов в домашних условиях — классический рецепт
Классический плов со свининой в казане на плите – это блюдо, идеально подходящее, как для праздничного события, так и для будничного ужина, после которого все ваши гости и члены семьи останутся не только сытыми, но и довольными, потому как плов, приготовленный по этому рецепту – это невероятно вкусно и ароматно.
Ингредиенты –+7 порц.
- Свинина 300 гр.
- Рис белый 300 гр
- . 3 шт.
- Чеснок 3 головки
- Лук репчатый 4 шт.
- Масло растительное 100 мл.
- Лавровый лист 3 шт.
- Карри 1 ч.л.
- Куркума 1 ст.л.
- Приправы 3 ст.л.
- Соль 1.5 ч.л.
- Перец чёрный молотый ½ ч.л.
Шаги 55 мин.
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Как приготовить плов в домашних условиях по классическому рецепту? Крупу высыпаем на сито и тщательно промываем под струей воды, даем время стечь.
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Снимаем шелуху с лука и кожицу с моркови, корнеплоды ополаскиваем.
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Головки лука рубим небольшими кусочками.
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Морковку режем продолговатыми брусками средней толщины.
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Промытое мясо нарезаем небольшими ломтиками.
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В казане раскаляем растительное масло и высыпаем овощи, на максимальном пламени пассеруем до мягкости.
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К зажарке отправляем свинину, перемешиваем и жарим до изменения цвета.
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Добавляем лавр, соль и приправы – перемешиваем и прогреваем все вместе около двух минут.
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Засыпаем зирвак рисом и вливаем воду так, чтобы жидкость покрывала крупу на три сантиметра выше.
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Головки чеснока тщательно промываем и погружаем в состав.
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Готовим под крышкой на медленном огне 40 минут, затем нагрев выключаем и настаиваем кушанье еще 10-15 минут.
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Классический плов в домашних условиях готов! Перекладываем плов в тарелки и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!
Рассыпчатый узбекский плов в казане
Рассыпчатый узбекский плов в казане на сегодняшний момент имеет более пятидесяти вариаций приготовления, но в этом рецепте вы узнаете самый популярный и вкусный способ. Основу кушанья составляет в меру жирная баранья шея, длиннозерный рис, ароматные специи и овощи.
Время готовки – 2 ч. 30 мин.
Время приготовления – 30 мин.
Порции – 8.
Ингредиенты:
- Шея баранья – 500 гр.
- Рис длиннозерный – 500 гр.
- Морковка – 500 гр.
- Лук репчатый – 4 шт.
- Масло растительное – 150 мл.
- Перец чили сушеный – 2 шт.
- Чеснок – 2 головки.
- Барбарис сушеный – 1 ст.л.
- Кумин – 1 ст.л.
- Кориандр в зернах – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Баранину нарезаем кубиками среднего размера, рис промываем до прозрачности воды.
Шаг 2. Три головки лука и морковь очищаем и измельчаем так, как показано на фото. С головок чеснока удаляем верхнюю шелуху, на зубцы не разделяем.
Шаг 3. В казан вливаем растительное масло и раскаляем его, забрасываем целую луковицу без шелухи, и жарим до светло-коричневого оттенка, а затем выбрасываем.
Шаг 4. В ароматное масло загружаем луковую нарезку и при частом помешивании обжариваем до румяности и мягкости.
Шаг 5. Добавляем мясо и готовим 10-15 минут до появления аппетитной корочки. Затем вводим морковь, засекаем три минуты и только затем перемешиваем.
Шаг 6. Через 10 минут всыпаем молотые специи и барбарис, убавляем нагрев и томим еще 8-10 минут.
Шаг 7. Заливаем компоненты кипятком так, чтобы вода была выше на два сантиметра. Дополняем зирвак острым перцем, закрываем крышкой и тушим 60 минут на медленном огне.
Шаг 8. По истечении указанного времени распределяем промытый рис и через шумовку вливаем кипяток (жидкость должна покрывать продукты на три сантиметра).
Шаг 9. На большом пламени дожидаемся, пока практически вся влага впитается, и вдавливаем в крупу чеснок. Закрываем крышкой и томим ни минимальном нагреве около получаса, до полной готовности риса.
Шаг 10. Рассыпчатый плов раскладываем по порционным пиалам и подаем к столу в горячем виде. Приятного аппетита!
Плов с курицей на сковороде
Плов с курицей на сковороде – это простое в приготовлении и безумно вкусное кушанье, которое любят многие. Традиционно это блюдо готовится с бараниной, говядиной или свининой, однако, заменив мясо птицей, вкус не ухудшится, а вот калорий станет в несколько раз меньше.
Время готовки – 120 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Курица – 1,5 кг.
- Рис – 500 гр.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Чеснок – 1 головка.
- Масло растительное – 100 мл.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом процесса очищаем и промываем овощи, ополаскиваем курицу. Филе режем на небольшие ломтики и обжариваем на растительном масле 5 минут.
Шаг 2. К птице высыпаем луковые четверть кольца и полукольца моркови, компоненты перемешиваем и готовим 10 минут. Затем солим и приправляем, ориентируясь на свой вкус.
Шаг 3. Подливаем еще немного растительного масла и 200 миллилитров воды, по центру утрамбовываем цельную головку чеснока.
Шаг 4. Через 10 минут ровным слоем высыпаем рис и полностью заливаем ингредиенты водой, тушим под крышкой полчаса (нагрев минимальный).
Шаг 5. Кушанье сервируем и по желанию дополняем разносолами или свежим овощным салатом. Приятного аппетита!
Плов с говядиной в казане на плите
Плов с говядиной в казане на плите – это блюдо, которое можно запросто подать к праздничному столу и не сомневаться в том, что ваши гости останутся голодными либо недовольными, потому как сочетание вкусов и ароматов настолько бесподобное, что не устоит никто!
Время готовки – 2 ч. 20 мин.
Время приготовления – 20-25 мин.
Порции – 6-7.
Ингредиенты:
- Говядина с жирком – 800 гр.
- Рис – 500 гр.
- Морковка – 500 гр.
- Лук репчатый – 120 гр.
- Чеснок – 2 головки.
- Зира – 2 щепотки.
- Специи для плова – 1 ст.л.
- Перец красный молотый – 0,3 ч.л.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Указанное количество крупы высыпаем в глубокую емкость вместе со столовой ложкой соли и заливаем водой, подогретой до 60 градусов – перемешиваем и отставляем в сторону.
Шаг 2. Говядину промываем и обсушиваем любым удобным способом, срезаем жир.
Шаг 3. Жирок режем на мелкие кусочки и вытапливаем в казане на умеренном пламени, румяные шкварки убираем из жаропрочной посуды. Если у вас мясо без сала, то используйте обычное растительное масло.
Шаг 4. Пассеруем лук до мягкости и золотистости.
Шаг 5. Высыпаем ломтики говядины среднего размера и жарим до появления аппетитной корочки.
Шаг 6. Забрасываем достаточно крупные ломтики моркови, приправляем специальными специями и перемешиваем, томим до мягкости овощей.
Шаг 7. Зирвак заливаем водой и тушим под крышкой 40-50 минут.
Шаг 8. Затем дополняем состав зирой и красным перцем – мешаем.
Шаг 9. Покрываем мясо и овощи тщательно промытым рисом, добавляем головки чеснока и воду. Жидкость должна полностью покрывать ингредиенты. Продолжаем готовку на сильном пламени.
Шаг 10. Дожидаемся, пока крупа впитает практически всю воду.
Шаг 11. Убавляем нагрев до минимума и лопаткой собираем рис в горку.
Шаг 12. Накрываем горку плоской тарелкой, сверху кладем бумажные полотенца и наконец, крышку. Томим плов под крышкой еще 35-40 минут.
Шаг 13. Готовое блюдо перемешиваем и переходим к сервировке.
Шаг 14. Выкладываем плов на общее большое блюдо и обязательно украшаем головкой чеснока. Приятного аппетита!
Плов в афганском казане на костре
Плов в афганском казане на костре, приготовленный по всем кавказским традициям с добавлением темного изюма и нута – это настоящий деликатес, который запросто приготовит абсолютно каждый кулинар-любитель. Разнообразьте свой рацион во время пикника или поездки на природу.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 30 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Вырезка говяжья – 1 кг.
- Рис «басмати» – 350 гр.
- Морковка – 350 гр.
- Лук репчатый – 350 гр.
- Изюм темный – 55 гр.
- Нут – 40 гр.
- Чеснок – 1 головка.
- Соль – по вкусу.
- Приправы для плова– по вкусу.
- Масло подсолнечное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Вооружаемся овощечисткой и снимаем кожицу и шелуху с моркови и лука, режем луковицу полукольцами, а морковь – брусками.
Шаг 2. Говядину промываем и нарезаем достаточно крупными сегментами, тщательно промываем крупу.
Шаг 3. Мясные ломтики обжариваем небольшими порциями на подсолнечном масле до появления характерной корочки. Затем соединяем в казане всю говядину и лук, пассеруем и добавляем морковь. Помешивая, жарим около 5 минут.
Шаг 4. Далее вводим в состав нут, изюм, соль и приправы – заливаем водой на один сантиметр выше компонентов, вставляем головку чеснока и томим под крышкой 10 минут с момента закипания.
Шаг 5. Затем убираем казан с огня и стравливаем давлением, ровным слоем укладываем рис, жидкость должна быть на одном уровне с крупой. Повторно доводим до кипения на среднем пламени и засекаем 7 минут.
Шаг 6. Убираем казан с огня и спустя 15 минут открываем крышку, содержимое перемешиваем.
Шаг 7. Блюдо сервируем сразу же и дегустируем. Приятного аппетита!
Настоящий плов из баранины
Настоящий плов из баранины можно попробовать не только в странах Кавказа, но и запросто приготовить самому, на своей домашней кухне, причем используя только те продукты, которые можно приобрести в каждом супермаркете. Уделите особое внимание специям.
Время готовки – 120 мин.
Время приготовления – 25-30 мин.
Порции – 10.
Ингредиенты:
- Баранина – 1,5 кг.
- Лук репчатый – 700 гр.
- Морковка – 700 гр.
- Рис для плова – 1 кг.
- Зира – 2 ст.л.
- Барбарис сушеный – 2 ст.л.
- Перец красный молотый – 1 ч.л.
- Перец черный молотый – 4 ч.л.
- Куркума – 2 ч.л.
- Соль – 3 ст.л.
- Масло подсолнечное – 150 мл.
- Чеснок – 2 головки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Указанное количество репчатого лука «освобождаем» от шелухи, нарезаем полукольцами и пассеруем на разогретом подсолнечном масле до светло-коричневого оттенка. Параллельно брусками нарезаем морковь, а баранину – кубиком.
Шаг 2. К овощу выкладываем мясо, помешивая жарим 7 минут.
Шаг 3. Засыпаем морковку, мешаем и готовим еще 5-7 минут, до размягчения.
Шаг 4. Всыпаем к компонентам соль и специи, делаем огонь, чуть ниже среднего и вливаем кипяток так, чтобы вода покрывала состав. Тушим под крышкой на протяжении 40 минут.
Шаг 5. По истечении указанного времени, покрываем зирвак тщательно промытым и обсушенным рисом. Заливаем компоненты кипятком и доводим до кипения. Накрываем крышкой, убавляем пламя до минимального и томим около 40 минут.
Шаг 6. В середине термической обработки вдавливаем в крупу головки чеснока.
Шаг 7. Готовое кушанье настаиваем под крышкой еще полчаса и только затем переходим к трапезе, перемешав составляющие. Приятного аппетита!
Как приготовить вкусный плов в мультиварке
Как приготовить вкусный плов в мультиварке? Этот вопрос может интересовать тех, у кого под рукой нет казана или глубокой сковороды, в таком случае – мультиварка действительно избавит вас от данной проблемы. Побалуйте себя и своих домочадцев ароматным и рассыпчатым пловом!
Время готовки – 70 мин.
Время приготовления – 15-20 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Курица – 600 гр.
- Рис – 300 гр.
- Вода – 500 мл.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 1 головка.
- Морковка – 1 шт.
- Приправа для плова – 2 ст.л.
- Масло подсолнечное – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом, очищаем и ополаскиваем овощи, птицу разрезаем на порционные кусочки, рис промываем до прозрачности воды.
Шаг 2. В чашу мультиварки вливаем подсолнечное масло и запускаем режим «жарка» (20 минут), засыпаем луковые четверть кольца.
Шаг 3. Морковь режем крупной соломкой и отправляем к луку.
Шаг 4. К зажарке выкладываем мясо, посыпаем молотым перцем и солью.
Шаг 5. Примерно за 5 минут до окончания режима, добавляем специи для плова – перемешиваем.
Шаг 6. После звукового сигнала, переключаем программу на «плов», на таймере устанавливаем 60 минут. Ровным слоем распределяем рис и заливаем водой.
Шаг 7. По центру помещаем цельную головку чеснока и закрываем крышку.
Шаг 8. Горячий и рассыпчатый плов сразу же подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Сладкий плов с изюмом
Сладкий плов с изюмом – это прекрасная альтернатива классическому мясному плову, который также обладает изысканным вкусом и непревзойденным ароматом. Для яркости красок, добавим в состав небольшое количество кураги и измельченной моркови – пальчики оближешь!
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Рис – 1 ст.
- Изюм – 50 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Курага – 70 гр.
- Морковка – 1 шт.
- Приправа для плова – 1 ч.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Чеснок – 2 зуб.
- Соль – по вкусу
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем продукты: сухофрукты промываем и промакиваем бумажными полотенцами, овощи очищаем и обдаем водой.
Шаг 2. На раскаленном растительном масле пассеруем бруски моркови и полукольца лука до мягкости и легкой румяности.
Шаг 3. Высыпаем к овощам соль и приправы, а также изюм и измельченную курагу, перемешиваем и прогреваем все вместе 1-2 минуты.
Шаг 4. Забрасываем неочищенные зубцы чеснока и заливаем состав стаканом воды, накрываем крышкой и тушим около 10 минут.
Шаг 5. Распределяем промытую крупу.
Шаг 6. Заливаем ингредиенты водой на полтора сантиметра выше их уровня.
Шаг 7. Готовим на медленном пламени под крышкой 20-25 минут, а затем прикрываем полотенцем и даем «отдохнуть» еще 10-15 минут.
Шаг 8. Перед подачей активно перемешиваем. Готовьте и получайте удовольствие!
Плов в рукаве в духовке
Плов в рукаве в духовке – это простой и проверенный способ приготовления рассыпчатого плова, который получится с первого раза даже у того, кто впервые переступил порог кухни. Ваша главная задача – это подобрать качественные ингредиенты и не переборщить с водой.
Время готовки – 1 ч. 20 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Говядина – 200 гр.
- Рис – 1,5 ст.
- Вода – 1 л.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Паприка сладкая молотая – по вкусу.
- Специи для плова – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Овощи очищаем и ополаскиваем водой, при помощи терки с мелкими отверстиями измельчаем морковь, лук режем тонкими полу либо четверть кольцами.
Шаг 2. С говядины удаляем пленки, нарезаем мякоть продолговатыми брусками.
Шаг 3. В сковороду вливаем и прогреваем растительное масло, в течение 5-7 минут пассеруем овощи и перекладываем в тарелку.
Шаг 4. В этой же жаропрочной сковороде слегка подрумяниваем мясо.
Шаг 5. Рис промываем до прозрачности воды и даем время обсохнуть.
Шаг 6. Крупу смешиваем с обжаренными компонентами, слайсами чеснока, солью и специями.
Шаг 7. Состав выкладываем в рукав для запекания, заливаем водой и плотно связываем. Для выхода пара делаем, несколько проколов зубочисткой сверху.
Шаг 8. Готовим плов на протяжении 40-45 минут при температурной отметке в 180 градусов. Приятного аппетита!
Домашний плов с курицей в кастрюле на плите
Домашний плов с курицей в кастрюле на плите – это кушанье, которое станет для вас сбалансированным и аппетитным приемом пищи, который надолго зарядит энергией. Процесс очень прост, а результат всегда получается выше всяческих похвал. Особенно вкусно будет, если использовать домашнюю птицу.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 5 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Курица – 550 гр.
- Рис – 400 гр.
- Вода – 800 мл.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 1 головка.
- Специи для плова – 1 ст.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Куриную тушку разрубаем на порционные сегменты, промываем и даем время обсохнуть.
Шаг 2. Очищенную головку лука нарезаем четверть кольцами.
Шаг 3. Соломкой нарезаем морковку.
Шаг 4. В кастрюлю наливаем растительное масло и разогреваем, пассеруем овощи, добавляем птицу и обжариваем составляющие до появления золотистой корочки. Добавляем специи и соль.
Шаг 5. Поверх курицы с овощами разравниваем промытый рис, в центр помещаем головку чеснока.
Шаг 6. Заливаем ингредиенты водой и томим под крышкой на медленном огне в течение 20-30 минут.
Шаг 7. Ароматный плов подаем к столу с «пылу, с жару». Приятного аппетита!