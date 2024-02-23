Плов – это сбалансированное сочетание подрумяненных кусочков мяса, рассыпчатого лука и овощей, пропитанных яркими специями (зирой, куркумой, барбарисом) и чарующим чесночным ароматом. В данной статье вы узнаете множество рецептов этого аппетитного кушанья и разные способы его приготовления. К примеру, плов можно приготовить под открытым небом, используя афганский казан, а если же такой возможности нет, то сгодится и обычная сковорода с высокими бортиками либо кастрюля. Для готовки можно выбирать не только говядину и баранину, но и также курицу со свининой.

Как приготовить плов в домашних условиях — классический рецепт

Классический плов со свининой в казане на плите – это блюдо, идеально подходящее, как для праздничного события, так и для будничного ужина, после которого все ваши гости и члены семьи останутся не только сытыми, но и довольными, потому как плов, приготовленный по этому рецепту – это невероятно вкусно и ароматно.

Ингредиенты –+7 порц.

Свинина 300 гр.

Рис белый 300 гр

. 3 шт.

Чеснок 3 головки

Лук репчатый 4 шт.

Масло растительное 100 мл.

Лавровый лист 3 шт.

Карри 1 ч.л.

Куркума 1 ст.л.

Приправы 3 ст.л.

Соль 1.5 ч.л.

Перец чёрный молотый ½ ч.л.

Шаги 55 мин.

Как приготовить плов в домашних условиях по классическому рецепту? Крупу высыпаем на сито и тщательно промываем под струей воды, даем время стечь. Снимаем шелуху с лука и кожицу с моркови, корнеплоды ополаскиваем. Головки лука рубим небольшими кусочками. Морковку режем продолговатыми брусками средней толщины. Промытое мясо нарезаем небольшими ломтиками. В казане раскаляем растительное масло и высыпаем овощи, на максимальном пламени пассеруем до мягкости. К зажарке отправляем свинину, перемешиваем и жарим до изменения цвета. Добавляем лавр, соль и приправы – перемешиваем и прогреваем все вместе около двух минут. Засыпаем зирвак рисом и вливаем воду так, чтобы жидкость покрывала крупу на три сантиметра выше. Головки чеснока тщательно промываем и погружаем в состав. Готовим под крышкой на медленном огне 40 минут, затем нагрев выключаем и настаиваем кушанье еще 10-15 минут. Классический плов в домашних условиях готов! Перекладываем плов в тарелки и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Рассыпчатый узбекский плов в казане

Рассыпчатый узбекский плов в казане на сегодняшний момент имеет более пятидесяти вариаций приготовления, но в этом рецепте вы узнаете самый популярный и вкусный способ. Основу кушанья составляет в меру жирная баранья шея, длиннозерный рис, ароматные специи и овощи.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Шея баранья – 500 гр.

Рис длиннозерный – 500 гр.

Морковка – 500 гр.

Лук репчатый – 4 шт.

Масло растительное – 150 мл.

Перец чили сушеный – 2 шт.

Чеснок – 2 головки.

Барбарис сушеный – 1 ст.л.

Кумин – 1 ст.л.

Кориандр в зернах – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баранину нарезаем кубиками среднего размера, рис промываем до прозрачности воды.

Шаг 2. Три головки лука и морковь очищаем и измельчаем так, как показано на фото. С головок чеснока удаляем верхнюю шелуху, на зубцы не разделяем.

Шаг 3. В казан вливаем растительное масло и раскаляем его, забрасываем целую луковицу без шелухи, и жарим до светло-коричневого оттенка, а затем выбрасываем.

Шаг 4. В ароматное масло загружаем луковую нарезку и при частом помешивании обжариваем до румяности и мягкости.

Шаг 5. Добавляем мясо и готовим 10-15 минут до появления аппетитной корочки. Затем вводим морковь, засекаем три минуты и только затем перемешиваем.

Шаг 6. Через 10 минут всыпаем молотые специи и барбарис, убавляем нагрев и томим еще 8-10 минут.

Шаг 7. Заливаем компоненты кипятком так, чтобы вода была выше на два сантиметра. Дополняем зирвак острым перцем, закрываем крышкой и тушим 60 минут на медленном огне.

Шаг 8. По истечении указанного времени распределяем промытый рис и через шумовку вливаем кипяток (жидкость должна покрывать продукты на три сантиметра).

Шаг 9. На большом пламени дожидаемся, пока практически вся влага впитается, и вдавливаем в крупу чеснок. Закрываем крышкой и томим ни минимальном нагреве около получаса, до полной готовности риса.

Шаг 10. Рассыпчатый плов раскладываем по порционным пиалам и подаем к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Плов с курицей на сковороде

Плов с курицей на сковороде – это простое в приготовлении и безумно вкусное кушанье, которое любят многие. Традиционно это блюдо готовится с бараниной, говядиной или свининой, однако, заменив мясо птицей, вкус не ухудшится, а вот калорий станет в несколько раз меньше.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Курица – 1,5 кг.

Рис – 500 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Чеснок – 1 головка.

Масло растительное – 100 мл.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса очищаем и промываем овощи, ополаскиваем курицу. Филе режем на небольшие ломтики и обжариваем на растительном масле 5 минут.

Шаг 2. К птице высыпаем луковые четверть кольца и полукольца моркови, компоненты перемешиваем и готовим 10 минут. Затем солим и приправляем, ориентируясь на свой вкус.

Шаг 3. Подливаем еще немного растительного масла и 200 миллилитров воды, по центру утрамбовываем цельную головку чеснока.

Шаг 4. Через 10 минут ровным слоем высыпаем рис и полностью заливаем ингредиенты водой, тушим под крышкой полчаса (нагрев минимальный).

Шаг 5. Кушанье сервируем и по желанию дополняем разносолами или свежим овощным салатом. Приятного аппетита!

Плов с говядиной в казане на плите

Плов с говядиной в казане на плите – это блюдо, которое можно запросто подать к праздничному столу и не сомневаться в том, что ваши гости останутся голодными либо недовольными, потому как сочетание вкусов и ароматов настолько бесподобное, что не устоит никто!

Время готовки – 2 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

Говядина с жирком – 800 гр.

Рис – 500 гр.

Морковка – 500 гр.

Лук репчатый – 120 гр.

Чеснок – 2 головки.

Зира – 2 щепотки.

Специи для плова – 1 ст.л.

Перец красный молотый – 0,3 ч.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Указанное количество крупы высыпаем в глубокую емкость вместе со столовой ложкой соли и заливаем водой, подогретой до 60 градусов – перемешиваем и отставляем в сторону.

Шаг 2. Говядину промываем и обсушиваем любым удобным способом, срезаем жир.

Шаг 3. Жирок режем на мелкие кусочки и вытапливаем в казане на умеренном пламени, румяные шкварки убираем из жаропрочной посуды. Если у вас мясо без сала, то используйте обычное растительное масло.

Шаг 4. Пассеруем лук до мягкости и золотистости.

Шаг 5. Высыпаем ломтики говядины среднего размера и жарим до появления аппетитной корочки.

Шаг 6. Забрасываем достаточно крупные ломтики моркови, приправляем специальными специями и перемешиваем, томим до мягкости овощей.

Шаг 7. Зирвак заливаем водой и тушим под крышкой 40-50 минут.

Шаг 8. Затем дополняем состав зирой и красным перцем – мешаем.

Шаг 9. Покрываем мясо и овощи тщательно промытым рисом, добавляем головки чеснока и воду. Жидкость должна полностью покрывать ингредиенты. Продолжаем готовку на сильном пламени.

Шаг 10. Дожидаемся, пока крупа впитает практически всю воду.

Шаг 11. Убавляем нагрев до минимума и лопаткой собираем рис в горку.

Шаг 12. Накрываем горку плоской тарелкой, сверху кладем бумажные полотенца и наконец, крышку. Томим плов под крышкой еще 35-40 минут.

Шаг 13. Готовое блюдо перемешиваем и переходим к сервировке.

Шаг 14. Выкладываем плов на общее большое блюдо и обязательно украшаем головкой чеснока. Приятного аппетита!

Плов в афганском казане на костре

Плов в афганском казане на костре, приготовленный по всем кавказским традициям с добавлением темного изюма и нута – это настоящий деликатес, который запросто приготовит абсолютно каждый кулинар-любитель. Разнообразьте свой рацион во время пикника или поездки на природу.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Вырезка говяжья – 1 кг.

Рис «басмати» – 350 гр.

Морковка – 350 гр.

Лук репчатый – 350 гр.

Изюм темный – 55 гр.

Нут – 40 гр.

Чеснок – 1 головка.

Соль – по вкусу.

Приправы для плова– по вкусу.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вооружаемся овощечисткой и снимаем кожицу и шелуху с моркови и лука, режем луковицу полукольцами, а морковь – брусками.

Шаг 2. Говядину промываем и нарезаем достаточно крупными сегментами, тщательно промываем крупу.

Шаг 3. Мясные ломтики обжариваем небольшими порциями на подсолнечном масле до появления характерной корочки. Затем соединяем в казане всю говядину и лук, пассеруем и добавляем морковь. Помешивая, жарим около 5 минут.

Шаг 4. Далее вводим в состав нут, изюм, соль и приправы – заливаем водой на один сантиметр выше компонентов, вставляем головку чеснока и томим под крышкой 10 минут с момента закипания.

Шаг 5. Затем убираем казан с огня и стравливаем давлением, ровным слоем укладываем рис, жидкость должна быть на одном уровне с крупой. Повторно доводим до кипения на среднем пламени и засекаем 7 минут.

Шаг 6. Убираем казан с огня и спустя 15 минут открываем крышку, содержимое перемешиваем.

Шаг 7. Блюдо сервируем сразу же и дегустируем. Приятного аппетита!

Настоящий плов из баранины

Настоящий плов из баранины можно попробовать не только в странах Кавказа, но и запросто приготовить самому, на своей домашней кухне, причем используя только те продукты, которые можно приобрести в каждом супермаркете. Уделите особое внимание специям.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 25-30 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Баранина – 1,5 кг.

Лук репчатый – 700 гр.

Морковка – 700 гр.

Рис для плова – 1 кг.

Зира – 2 ст.л.

Барбарис сушеный – 2 ст.л.

Перец красный молотый – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 4 ч.л.

Куркума – 2 ч.л.

Соль – 3 ст.л.

Масло подсолнечное – 150 мл.

Чеснок – 2 головки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Указанное количество репчатого лука «освобождаем» от шелухи, нарезаем полукольцами и пассеруем на разогретом подсолнечном масле до светло-коричневого оттенка. Параллельно брусками нарезаем морковь, а баранину – кубиком.

Шаг 2. К овощу выкладываем мясо, помешивая жарим 7 минут.

Шаг 3. Засыпаем морковку, мешаем и готовим еще 5-7 минут, до размягчения.

Шаг 4. Всыпаем к компонентам соль и специи, делаем огонь, чуть ниже среднего и вливаем кипяток так, чтобы вода покрывала состав. Тушим под крышкой на протяжении 40 минут.

Шаг 5. По истечении указанного времени, покрываем зирвак тщательно промытым и обсушенным рисом. Заливаем компоненты кипятком и доводим до кипения. Накрываем крышкой, убавляем пламя до минимального и томим около 40 минут.

Шаг 6. В середине термической обработки вдавливаем в крупу головки чеснока.

Шаг 7. Готовое кушанье настаиваем под крышкой еще полчаса и только затем переходим к трапезе, перемешав составляющие. Приятного аппетита!

Как приготовить вкусный плов в мультиварке

Как приготовить вкусный плов в мультиварке? Этот вопрос может интересовать тех, у кого под рукой нет казана или глубокой сковороды, в таком случае – мультиварка действительно избавит вас от данной проблемы. Побалуйте себя и своих домочадцев ароматным и рассыпчатым пловом!

Время готовки – 70 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Курица – 600 гр.

Рис – 300 гр.

Вода – 500 мл.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 1 головка.

Морковка – 1 шт.

Приправа для плова – 2 ст.л.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом, очищаем и ополаскиваем овощи, птицу разрезаем на порционные кусочки, рис промываем до прозрачности воды.

Шаг 2. В чашу мультиварки вливаем подсолнечное масло и запускаем режим «жарка» (20 минут), засыпаем луковые четверть кольца.

Шаг 3. Морковь режем крупной соломкой и отправляем к луку.

Шаг 4. К зажарке выкладываем мясо, посыпаем молотым перцем и солью.

Шаг 5. Примерно за 5 минут до окончания режима, добавляем специи для плова – перемешиваем.

Шаг 6. После звукового сигнала, переключаем программу на «плов», на таймере устанавливаем 60 минут. Ровным слоем распределяем рис и заливаем водой.

Шаг 7. По центру помещаем цельную головку чеснока и закрываем крышку.

Шаг 8. Горячий и рассыпчатый плов сразу же подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Сладкий плов с изюмом

Сладкий плов с изюмом – это прекрасная альтернатива классическому мясному плову, который также обладает изысканным вкусом и непревзойденным ароматом. Для яркости красок, добавим в состав небольшое количество кураги и измельченной моркови – пальчики оближешь!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Рис – 1 ст.

Изюм – 50 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Курага – 70 гр.

Морковка – 1 шт.

Приправа для плова – 1 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Соль – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты: сухофрукты промываем и промакиваем бумажными полотенцами, овощи очищаем и обдаем водой.

Шаг 2. На раскаленном растительном масле пассеруем бруски моркови и полукольца лука до мягкости и легкой румяности.

Шаг 3. Высыпаем к овощам соль и приправы, а также изюм и измельченную курагу, перемешиваем и прогреваем все вместе 1-2 минуты.

Шаг 4. Забрасываем неочищенные зубцы чеснока и заливаем состав стаканом воды, накрываем крышкой и тушим около 10 минут.

Шаг 5. Распределяем промытую крупу.

Шаг 6. Заливаем ингредиенты водой на полтора сантиметра выше их уровня.

Шаг 7. Готовим на медленном пламени под крышкой 20-25 минут, а затем прикрываем полотенцем и даем «отдохнуть» еще 10-15 минут.

Шаг 8. Перед подачей активно перемешиваем. Готовьте и получайте удовольствие!

Плов в рукаве в духовке

Плов в рукаве в духовке – это простой и проверенный способ приготовления рассыпчатого плова, который получится с первого раза даже у того, кто впервые переступил порог кухни. Ваша главная задача – это подобрать качественные ингредиенты и не переборщить с водой.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Говядина – 200 гр.

Рис – 1,5 ст.

Вода – 1 л.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Паприка сладкая молотая – по вкусу.

Специи для плова – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи очищаем и ополаскиваем водой, при помощи терки с мелкими отверстиями измельчаем морковь, лук режем тонкими полу либо четверть кольцами.

Шаг 2. С говядины удаляем пленки, нарезаем мякоть продолговатыми брусками.

Шаг 3. В сковороду вливаем и прогреваем растительное масло, в течение 5-7 минут пассеруем овощи и перекладываем в тарелку.

Шаг 4. В этой же жаропрочной сковороде слегка подрумяниваем мясо.

Шаг 5. Рис промываем до прозрачности воды и даем время обсохнуть.

Шаг 6. Крупу смешиваем с обжаренными компонентами, слайсами чеснока, солью и специями.

Шаг 7. Состав выкладываем в рукав для запекания, заливаем водой и плотно связываем. Для выхода пара делаем, несколько проколов зубочисткой сверху.

Шаг 8. Готовим плов на протяжении 40-45 минут при температурной отметке в 180 градусов. Приятного аппетита!

Домашний плов с курицей в кастрюле на плите

Домашний плов с курицей в кастрюле на плите – это кушанье, которое станет для вас сбалансированным и аппетитным приемом пищи, который надолго зарядит энергией. Процесс очень прост, а результат всегда получается выше всяческих похвал. Особенно вкусно будет, если использовать домашнюю птицу.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Курица – 550 гр.

Рис – 400 гр.

Вода – 800 мл.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 1 головка.

Специи для плова – 1 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриную тушку разрубаем на порционные сегменты, промываем и даем время обсохнуть.

Шаг 2. Очищенную головку лука нарезаем четверть кольцами.

Шаг 3. Соломкой нарезаем морковку.

Шаг 4. В кастрюлю наливаем растительное масло и разогреваем, пассеруем овощи, добавляем птицу и обжариваем составляющие до появления золотистой корочки. Добавляем специи и соль.

Шаг 5. Поверх курицы с овощами разравниваем промытый рис, в центр помещаем головку чеснока.

Шаг 6. Заливаем ингредиенты водой и томим под крышкой на медленном огне в течение 20-30 минут.

Шаг 7. Ароматный плов подаем к столу с «пылу, с жару». Приятного аппетита!