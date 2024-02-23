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Классический плов

На чтение: 12 минут
Классический плов

Плов – это сбалансированное сочетание подрумяненных кусочков мяса, рассыпчатого лука и овощей, пропитанных яркими специями (зирой, куркумой, барбарисом) и чарующим чесночным ароматом. В данной статье вы узнаете множество рецептов этого аппетитного кушанья и разные способы его приготовления. К примеру, плов можно приготовить под открытым небом, используя афганский казан, а если же такой возможности нет, то сгодится и обычная сковорода с высокими бортиками либо кастрюля. Для готовки можно выбирать не только говядину и баранину, но и также курицу со свининой.

Как приготовить плов в домашних условиях — классический рецепт

Классический плов со свининой в казане на плите – это блюдо, идеально подходящее, как для праздничного события, так и для будничного ужина, после которого все ваши гости и члены семьи останутся не только сытыми, но и довольными, потому как плов, приготовленный по этому рецепту – это невероятно вкусно и ароматно.

Классический плов

Ингредиенты –+7 порц.

  • Свинина 300 гр.
  • Рис белый 300 гр
  • . 3 шт.
  • Чеснок 3 головки
  • Лук репчатый 4 шт.
  • Масло растительное 100 мл.
  • Лавровый лист 3 шт.
  • Карри 1 ч.л.
  • Куркума 1 ст.л.
  • Приправы 3 ст.л.
  • Соль 1.5 ч.л.
  • Перец чёрный молотый ½ ч.л.

Шаги 55 мин.

  1. Классический плов

    Как приготовить плов в домашних условиях по классическому рецепту? Крупу высыпаем на сито и тщательно промываем под струей воды, даем время стечь.

  2. Классический плов

    Снимаем шелуху с лука и кожицу с моркови, корнеплоды ополаскиваем.

  3. Классический плов

    Головки лука рубим небольшими кусочками.

  4. Классический плов

    Морковку режем продолговатыми брусками средней толщины.

  5. Классический плов

    Промытое мясо нарезаем небольшими ломтиками.

  6. Классический плов

    В казане раскаляем растительное масло и высыпаем овощи, на максимальном пламени пассеруем до мягкости.

  7. Классический плов

    К зажарке отправляем свинину, перемешиваем и жарим до изменения цвета.

  8. Классический плов

    Добавляем лавр, соль и приправы – перемешиваем и прогреваем все вместе около двух минут.

  9. Классический плов

    Засыпаем зирвак рисом и вливаем воду так, чтобы жидкость покрывала крупу на три сантиметра выше.

  10. Классический плов

    Головки чеснока тщательно промываем и погружаем в состав.

  11. Классический плов

    Готовим под крышкой на медленном огне 40 минут, затем нагрев выключаем и настаиваем кушанье еще 10-15 минут.

  12. Классический плов

    Классический плов в домашних условиях готов! Перекладываем плов в тарелки и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Рассыпчатый узбекский плов в казане

Рассыпчатый узбекский плов в казане на сегодняшний момент имеет более пятидесяти вариаций приготовления, но в этом рецепте вы узнаете самый популярный и вкусный способ. Основу кушанья составляет в меру жирная баранья шея, длиннозерный рис, ароматные специи и овощи.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Шея баранья – 500 гр.
  • Рис длиннозерный – 500 гр.
  • Морковка – 500 гр.
  • Лук репчатый – 4 шт.
  • Масло растительное – 150 мл.
  • Перец чили сушеный – 2 шт.
  • Чеснок – 2 головки.
  • Барбарис сушеный – 1 ст.л.
  • Кумин – 1 ст.л.
  • Кориандр в зернах – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баранину нарезаем кубиками среднего размера, рис промываем до прозрачности воды.

Классический плов

Шаг 2. Три головки лука и морковь очищаем и измельчаем так, как показано на фото. С головок чеснока удаляем верхнюю шелуху, на зубцы не разделяем.

Классический плов

Шаг 3. В казан вливаем растительное масло и раскаляем его, забрасываем целую луковицу без шелухи, и жарим до светло-коричневого оттенка, а затем выбрасываем.

Классический плов

Шаг 4. В ароматное масло загружаем луковую нарезку и при частом помешивании обжариваем до румяности и мягкости.

Классический плов

Шаг 5. Добавляем мясо и готовим 10-15 минут до появления аппетитной корочки. Затем вводим морковь, засекаем три минуты и только затем перемешиваем.

Классический плов

Шаг 6. Через 10 минут всыпаем молотые специи и барбарис, убавляем нагрев и томим еще 8-10 минут.

Классический плов

Шаг 7. Заливаем компоненты кипятком так, чтобы вода была выше на два сантиметра. Дополняем зирвак острым перцем, закрываем крышкой и тушим 60 минут на медленном огне.

Классический плов

Шаг 8. По истечении указанного времени распределяем промытый рис и через шумовку вливаем кипяток (жидкость должна покрывать продукты на три сантиметра).

Классический плов

Шаг 9. На большом пламени дожидаемся, пока практически вся влага впитается, и вдавливаем в крупу чеснок. Закрываем крышкой и томим ни минимальном нагреве около получаса, до полной готовности риса.

Классический плов

Шаг 10. Рассыпчатый плов раскладываем по порционным пиалам и подаем к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Классический плов

Плов с курицей на сковороде

Плов с курицей на сковороде – это простое в приготовлении и безумно вкусное кушанье, которое любят многие. Традиционно это блюдо готовится с бараниной, говядиной или свининой, однако, заменив мясо птицей, вкус не ухудшится, а вот калорий станет в несколько раз меньше.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Курица – 1,5 кг.
  • Рис – 500 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Масло растительное – 100 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса очищаем и промываем овощи, ополаскиваем курицу. Филе режем на небольшие ломтики и обжариваем на растительном масле 5 минут.

Классический плов

Шаг 2. К птице высыпаем луковые четверть кольца и полукольца моркови, компоненты перемешиваем и готовим 10 минут. Затем солим и приправляем, ориентируясь на свой вкус.

Классический плов

Шаг 3. Подливаем еще немного растительного масла и 200 миллилитров воды, по центру утрамбовываем цельную головку чеснока.

Классический плов

Шаг 4. Через 10 минут ровным слоем высыпаем рис и полностью заливаем ингредиенты водой, тушим под крышкой полчаса (нагрев минимальный).

Классический плов

Шаг 5. Кушанье сервируем и по желанию дополняем разносолами или свежим овощным салатом. Приятного аппетита!

Классический плов

Плов с говядиной в казане на плите

Плов с говядиной в казане на плите – это блюдо, которое можно запросто подать к праздничному столу и не сомневаться в том, что ваши гости останутся голодными либо недовольными, потому как сочетание вкусов и ароматов настолько бесподобное, что не устоит никто!

Время готовки – 2 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

  • Говядина с жирком – 800 гр.
  • Рис – 500 гр.
  • Морковка – 500 гр.
  • Лук репчатый – 120 гр.
  • Чеснок – 2 головки.
  • Зира – 2 щепотки.
  • Специи для плова – 1 ст.л.
  • Перец красный молотый – 0,3 ч.л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Указанное количество крупы высыпаем в глубокую емкость вместе со столовой ложкой соли и заливаем водой, подогретой до 60 градусов – перемешиваем и отставляем в сторону.

Классический плов

Шаг 2. Говядину промываем и обсушиваем любым удобным способом, срезаем жир.

Классический плов

Шаг 3. Жирок режем на мелкие кусочки и вытапливаем в казане на умеренном пламени, румяные шкварки убираем из жаропрочной посуды. Если у вас мясо без сала, то используйте обычное растительное масло.

Классический плов

Шаг 4. Пассеруем лук до мягкости и золотистости.

Классический плов

Шаг 5. Высыпаем ломтики говядины среднего размера и жарим до появления аппетитной корочки.

Классический плов

Шаг 6. Забрасываем достаточно крупные ломтики моркови, приправляем специальными специями и перемешиваем, томим до мягкости овощей.

Классический плов

Шаг 7. Зирвак заливаем водой и тушим под крышкой 40-50 минут.

Классический плов

Шаг 8. Затем дополняем состав зирой и красным перцем – мешаем.

Классический плов

Шаг 9. Покрываем мясо и овощи тщательно промытым рисом, добавляем головки чеснока и воду. Жидкость должна полностью покрывать ингредиенты. Продолжаем готовку на сильном пламени.

Классический плов

Шаг 10. Дожидаемся, пока крупа впитает практически всю воду.

Классический плов

Шаг 11. Убавляем нагрев до минимума и лопаткой собираем рис в горку.

Классический плов

Шаг 12. Накрываем горку плоской тарелкой, сверху кладем бумажные полотенца и наконец, крышку. Томим плов под крышкой еще 35-40 минут.

Классический плов

Шаг 13. Готовое блюдо перемешиваем и переходим к сервировке.

Классический плов

Шаг 14. Выкладываем плов на общее большое блюдо и обязательно украшаем головкой чеснока. Приятного аппетита!

Классический плов

Плов в афганском казане на костре

Плов в афганском казане на костре, приготовленный по всем кавказским традициям с добавлением темного изюма и нута – это настоящий деликатес, который запросто приготовит абсолютно каждый кулинар-любитель. Разнообразьте свой рацион во время пикника или поездки на природу.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Вырезка говяжья – 1 кг.
  • Рис «басмати» – 350 гр.
  • Морковка – 350 гр.
  • Лук репчатый – 350 гр.
  • Изюм темный – 55 гр.
  • Нут – 40 гр.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Соль – по вкусу.
  • Приправы для плова– по вкусу.
  • Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вооружаемся овощечисткой и снимаем кожицу и шелуху с моркови и лука, режем луковицу полукольцами, а морковь – брусками.

Классический плов

Шаг 2. Говядину промываем и нарезаем достаточно крупными сегментами, тщательно промываем крупу.

Классический плов

Шаг 3. Мясные ломтики обжариваем небольшими порциями на подсолнечном масле до появления характерной корочки. Затем соединяем в казане всю говядину и лук, пассеруем и добавляем морковь. Помешивая, жарим около 5 минут.

Классический плов

Шаг 4. Далее вводим в состав нут, изюм, соль и приправы – заливаем водой на один сантиметр выше компонентов, вставляем головку чеснока и томим под крышкой 10 минут с момента закипания.

Классический плов

Шаг 5. Затем убираем казан с огня и стравливаем давлением, ровным слоем укладываем рис, жидкость должна быть на одном уровне с крупой. Повторно доводим до кипения на среднем пламени и засекаем 7 минут.

Классический плов

Шаг 6. Убираем казан с огня и спустя 15 минут открываем крышку, содержимое перемешиваем.

Классический плов

Шаг 7. Блюдо сервируем сразу же и дегустируем. Приятного аппетита!

Классический плов

Настоящий плов из баранины

Настоящий плов из баранины можно попробовать не только в странах Кавказа, но и запросто приготовить самому, на своей домашней кухне, причем используя только те продукты, которые можно приобрести в каждом супермаркете. Уделите особое внимание специям.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 25-30 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

  • Баранина – 1,5 кг.
  • Лук репчатый – 700 гр.
  • Морковка – 700 гр.
  • Рис для плова – 1 кг.
  • Зира – 2 ст.л.
  • Барбарис сушеный – 2 ст.л.
  • Перец красный молотый – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – 4 ч.л.
  • Куркума – 2 ч.л.
  • Соль – 3 ст.л.
  • Масло подсолнечное – 150 мл.
  • Чеснок – 2 головки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Указанное количество репчатого лука «освобождаем» от шелухи, нарезаем полукольцами и пассеруем на разогретом подсолнечном масле до светло-коричневого оттенка. Параллельно брусками нарезаем морковь, а баранину – кубиком.

Классический плов

Шаг 2. К овощу выкладываем мясо, помешивая жарим 7 минут.

Классический плов

Шаг 3. Засыпаем морковку, мешаем и готовим еще 5-7 минут, до размягчения.

Классический плов

Шаг 4. Всыпаем к компонентам соль и специи, делаем огонь, чуть ниже среднего и вливаем кипяток так, чтобы вода покрывала состав. Тушим под крышкой на протяжении 40 минут.

Классический плов

Шаг 5. По истечении указанного времени, покрываем зирвак тщательно промытым и обсушенным рисом. Заливаем компоненты кипятком и доводим до кипения. Накрываем крышкой, убавляем пламя до минимального и томим около 40 минут.

Классический плов

Шаг 6. В середине термической обработки вдавливаем в крупу головки чеснока.

Классический плов

Шаг 7. Готовое кушанье настаиваем под крышкой еще полчаса и только затем переходим к трапезе, перемешав составляющие. Приятного аппетита!

Классический плов

Как приготовить вкусный плов в мультиварке

Как приготовить вкусный плов в мультиварке? Этот вопрос может интересовать тех, у кого под рукой нет казана или глубокой сковороды, в таком случае – мультиварка действительно избавит вас от данной проблемы. Побалуйте себя и своих домочадцев ароматным и рассыпчатым пловом!

Время готовки – 70 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Курица – 600 гр.
  • Рис – 300 гр.
  • Вода – 500 мл.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Морковка – 1 шт.
  • Приправа для плова – 2 ст.л.
  • Масло подсолнечное – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом, очищаем и ополаскиваем овощи, птицу разрезаем на порционные кусочки, рис промываем до прозрачности воды.

Классический плов

Шаг 2. В чашу мультиварки вливаем подсолнечное масло и запускаем режим «жарка» (20 минут), засыпаем луковые четверть кольца.

Классический плов

Шаг 3. Морковь режем крупной соломкой и отправляем к луку.

Классический плов

Шаг 4. К зажарке выкладываем мясо, посыпаем молотым перцем и солью.

Классический плов

Шаг 5. Примерно за 5 минут до окончания режима, добавляем специи для плова – перемешиваем.

Классический плов

Шаг 6. После звукового сигнала, переключаем программу на «плов», на таймере устанавливаем 60 минут. Ровным слоем распределяем рис и заливаем водой.

Классический плов

Шаг 7. По центру помещаем цельную головку чеснока и закрываем крышку.

Классический плов

Шаг 8. Горячий и рассыпчатый плов сразу же подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Классический плов

Сладкий плов с изюмом

Сладкий плов с изюмом – это прекрасная альтернатива классическому мясному плову, который также обладает изысканным вкусом и непревзойденным ароматом. Для яркости красок, добавим в состав небольшое количество кураги и измельченной моркови – пальчики оближешь!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Рис – 1 ст.
  • Изюм – 50 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Курага – 70 гр.
  • Морковка – 1 шт.
  • Приправа для плова – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Соль – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты: сухофрукты промываем и промакиваем бумажными полотенцами, овощи очищаем и обдаем водой.

Классический плов

Шаг 2. На раскаленном растительном масле пассеруем бруски моркови и полукольца лука до мягкости и легкой румяности.

Классический плов

Шаг 3. Высыпаем к овощам соль и приправы, а также изюм и измельченную курагу, перемешиваем и прогреваем все вместе 1-2 минуты.

Классический плов

Шаг 4. Забрасываем неочищенные зубцы чеснока и заливаем состав стаканом воды, накрываем крышкой и тушим около 10 минут.

Классический плов

Шаг 5. Распределяем промытую крупу.

Классический плов

Шаг 6. Заливаем ингредиенты водой на полтора сантиметра выше их уровня.

Классический плов

Шаг 7. Готовим на медленном пламени под крышкой 20-25 минут, а затем прикрываем полотенцем и даем «отдохнуть» еще 10-15 минут.

Классический плов

Шаг 8. Перед подачей активно перемешиваем. Готовьте и получайте удовольствие!

Классический плов

Плов в рукаве в духовке

Плов в рукаве в духовке – это простой и проверенный способ приготовления рассыпчатого плова, который получится с первого раза даже у того, кто впервые переступил порог кухни. Ваша главная задача – это подобрать качественные ингредиенты и не переборщить с водой.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Говядина – 200 гр.
  • Рис – 1,5 ст.
  • Вода – 1 л.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Паприка сладкая молотая – по вкусу.
  • Специи для плова – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи очищаем и ополаскиваем водой, при помощи терки с мелкими отверстиями измельчаем морковь, лук режем тонкими полу либо четверть кольцами.

Классический плов

Шаг 2. С говядины удаляем пленки, нарезаем мякоть продолговатыми брусками.

Классический плов

Шаг 3. В сковороду вливаем и прогреваем растительное масло, в течение 5-7 минут пассеруем овощи и перекладываем в тарелку.

Классический плов

Шаг 4. В этой же жаропрочной сковороде слегка подрумяниваем мясо.

Классический плов

Шаг 5. Рис промываем до прозрачности воды и даем время обсохнуть.

Классический плов

Шаг 6. Крупу смешиваем с обжаренными компонентами, слайсами чеснока, солью и специями.

Классический плов

Шаг 7. Состав выкладываем в рукав для запекания, заливаем водой и плотно связываем. Для выхода пара делаем, несколько проколов зубочисткой сверху.

Классический плов

Шаг 8. Готовим плов на протяжении 40-45 минут при температурной отметке в 180 градусов. Приятного аппетита!

Классический плов

Домашний плов с курицей в кастрюле на плите

Домашний плов с курицей в кастрюле на плите – это кушанье, которое станет для вас сбалансированным и аппетитным приемом пищи, который надолго зарядит энергией. Процесс очень прост, а результат всегда получается выше всяческих похвал. Особенно вкусно будет, если использовать домашнюю птицу.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Курица – 550 гр.
  • Рис – 400 гр.
  • Вода – 800 мл.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Специи для плова – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриную тушку разрубаем на порционные сегменты, промываем и даем время обсохнуть.

Классический плов

Шаг 2. Очищенную головку лука нарезаем четверть кольцами.

Классический плов

Шаг 3. Соломкой нарезаем морковку.

Классический плов

Шаг 4. В кастрюлю наливаем растительное масло и разогреваем, пассеруем овощи, добавляем птицу и обжариваем составляющие до появления золотистой корочки. Добавляем специи и соль.

Классический плов

Шаг 5. Поверх курицы с овощами разравниваем промытый рис, в центр помещаем головку чеснока.

Классический плов

Шаг 6. Заливаем ингредиенты водой и томим под крышкой на медленном огне в течение 20-30 минут.

Классический плов

Шаг 7. Ароматный плов подаем к столу с «пылу, с жару». Приятного аппетита!

Классический плов

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