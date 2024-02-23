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Пельмени в сметане в мультиварке

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Пельмени в сметане в мультиварке

Описание приготовления:

Конечно можно пельмени просто сварить, даже в той же мультиварке, примерно так же, как мы варим их в обычной кастрюле. Но есть более интересный способ — если их сначала обжарить, а затем потушить немного в сметане. Желательно для этого рецепта слепить пельмени своими руками, но когда времени совсем нет, придут на помощь и магазинные, из пачки. Но даже они, приготовленные таким особым способом получаются такие вкусные, что можно умять их за один присест. Обязательно попробуйте!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Молочные продукты / Сметана Блюдо: Горячие блюда / Пельмени

Состав / Ингредиенты:

  • Пельмени 500 Грамм
  • Сметана 200 Грамм
  • Вода 200 Миллилитров (можно взять бульон)
  • Растительное масло 30 Миллилитров
  • Лавровый лист 2 Штуки
  • Соль По вкусу
  • Перец По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

266 ккал

Калорийность

6 г

Белки

18 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пельмени в сметане в мультиварке»

Пельмени в сметане в мультиварке

Подготовьте все ингредиенты. Можете взять готовый полуфабрикат или замороженные домашние пельмени.

Пельмени в сметане в мультиварке

Налейте в чашу мультиварки масло, установите режим "Жарка" и через 5 минут добавьте пельмени. Обжарьте, периодически перемешивая, до румяной корочки сверху.

Пельмени в сметане в мультиварке

Затем добавьте соль, сметану и молотый перец. По желанию можете добавить на этом этапе любые любимые специи.

Пельмени в сметане в мультиварке

Влейте воду или бульон, аккуратно перемешайте, добавьте лавровый лист, закройте крышку и готовьте пельмени в сметане в мультиварке на режиме "Тушение" около 15 минут.

Пельмени в сметане в мультиварке

Пельмени в сметане в мультиварке готовы. Перемешайте и подавайте к столу.

Пельмени в сметане в мультиварке

Приятного аппетита!

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