Описание приготовления:

Конечно можно пельмени просто сварить, даже в той же мультиварке, примерно так же, как мы варим их в обычной кастрюле. Но есть более интересный способ — если их сначала обжарить, а затем потушить немного в сметане. Желательно для этого рецепта слепить пельмени своими руками, но когда времени совсем нет, придут на помощь и магазинные, из пачки. Но даже они, приготовленные таким особым способом получаются такие вкусные, что можно умять их за один присест. Обязательно попробуйте!

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Молочные продукты / Сметана Блюдо: Горячие блюда / Пельмени

Состав / Ингредиенты:

Пельмени 500 Грамм

Сметана 200 Грамм

Вода 200 Миллилитров (можно взять бульон)

Растительное масло 30 Миллилитров

Лавровый лист 2 Штуки

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

266 ккал

Калорийность

6 г

Белки

18 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пельмени в сметане в мультиварке»

Подготовьте все ингредиенты. Можете взять готовый полуфабрикат или замороженные домашние пельмени.

Налейте в чашу мультиварки масло, установите режим "Жарка" и через 5 минут добавьте пельмени. Обжарьте, периодически перемешивая, до румяной корочки сверху.

Затем добавьте соль, сметану и молотый перец. По желанию можете добавить на этом этапе любые любимые специи.

Влейте воду или бульон, аккуратно перемешайте, добавьте лавровый лист, закройте крышку и готовьте пельмени в сметане в мультиварке на режиме "Тушение" около 15 минут.

Пельмени в сметане в мультиварке готовы. Перемешайте и подавайте к столу.

Приятного аппетита!