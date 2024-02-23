Описание приготовления:
Конечно можно пельмени просто сварить, даже в той же мультиварке, примерно так же, как мы варим их в обычной кастрюле. Но есть более интересный способ — если их сначала обжарить, а затем потушить немного в сметане. Желательно для этого рецепта слепить пельмени своими руками, но когда времени совсем нет, придут на помощь и магазинные, из пачки. Но даже они, приготовленные таким особым способом получаются такие вкусные, что можно умять их за один присест. Обязательно попробуйте!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Молочные продукты / Сметана Блюдо: Горячие блюда / Пельмени
Состав / Ингредиенты:
- Пельмени 500 Грамм
- Сметана 200 Грамм
- Вода 200 Миллилитров (можно взять бульон)
- Растительное масло 30 Миллилитров
- Лавровый лист 2 Штуки
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
266 ккал
Калорийность
6 г
Белки
18 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пельмени в сметане в мультиварке»
Подготовьте все ингредиенты. Можете взять готовый полуфабрикат или замороженные домашние пельмени.
Налейте в чашу мультиварки масло, установите режим "Жарка" и через 5 минут добавьте пельмени. Обжарьте, периодически перемешивая, до румяной корочки сверху.
Затем добавьте соль, сметану и молотый перец. По желанию можете добавить на этом этапе любые любимые специи.
Влейте воду или бульон, аккуратно перемешайте, добавьте лавровый лист, закройте крышку и готовьте пельмени в сметане в мультиварке на режиме "Тушение" около 15 минут.
Пельмени в сметане в мультиварке готовы. Перемешайте и подавайте к столу.
Приятного аппетита!